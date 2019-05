Lee Hi “song kiếm hợp bích” cùng B.I (iKON), chính thức tái xuất sau 1000 ngày nhưng điều này mới gây tiếc nuối

Ngày 30/5 là thời khắc vô cùng đặc biệt với fan của Lee Hi khi nữ ca sĩ chính thức quay lại làng nhạc sau hơn 3 năm vắng bóng cùng album "24oC" . Đặc biệt, ca khúc chủ đề "No One" còn có sự góp giọng của B.I (trưởng nhóm iKON), hứa hẹn sẽ là cú hit lớn của hè năm 2019.

MV "No One" - Lee Hi (ft. iKON B.I)

Ca khúc "No One" là sự pha trộn giữa dòng nhạc Blues Hàn Quốc và màu sắc Ấn Độ, qua đó tôn lên màu giọng độc đáo của Lee Hi. Đây là sản phẩm lấy cảm hứng từ bài hát "Is There Anybody?" của nữ ca sĩ Han Youngae. Lời bài hát nói về cảm xúc khi chìm trong cô đơn. Bài hát mang nhịp điệu dồn đập trên nền beat bắt tai, tiết tấu ngày càng tăng ở đoạn điệp khúc. Phần rap của B.I được khéo léo lồng ghép, trở thành điểm nhấn thú vị của "No One", đặc biệt là khi hòa trộn với giọng hát của Lee Hi ở cuối bài.

Về mặt hình ảnh, là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Lee Hi sau hơn 3 năm nên MV "No One" được đầu tư chỉn chu với nhiều phân cảnh độc đáo, giàu tính nghệ thuật. Nữ ca sĩ cũng xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, trưởng thành hơn. Đặc biệt B.I không chỉ góp giọng mà còn xuất hiện trong MV lần này. Đáng tiếc là trưởng nhóm iKON và Lee Hi không có cảnh quay tương tác nào với nhau, nếu không hiệu ứng MV "No One" sẽ còn tốt hơn nữa.

B.I gây chú ý khi góp mặt trong MV "No One", đáng tiếc là anh không có cảnh quay chung với Lee Hi

Hình ảnh trưởng thành, quyến rũ của Lee Hi trong MV mới

Lee Hi sẽ quảng bá ca khúc "No One" trên show âm nhạc SBS Inkigayo vào tuần sau, đánh dấu sự trở lại sau hơn 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên không may cho cô là MV mới phát hành đúng lúc YG Entertainment đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi scandal, khiến những người yêu mến nữ ca sĩ khá lo lắng cho số phận màn tái xuất của cô. Hãy cùng chúc Lee Hi gặt hái nhiều thành công với "No One" nhé!