Mưa đá đập vỡ kính, máy bay Airbus hạ cánh khẩn cấp

Chuyến bay số hiệu CZ3101 của China Southern Airlines - Ảnh: AsiaWire

Theo The New York Post, chuyến bay số hiệu CZ3101 trên đường từ Quảng Châu đến Bắc Kinh – Trung Quốc vào ngày 26-5 thì gặp mưa đá ở độ cao hơn 11 km khiến mũi máy bay và cửa sổ trước bị hỏng nặng.



Cơ trưởng He Xianghang lập tức gọi cho trạm kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, yêu cầu được hạ cánh. Đại diện China Southern Airlines cho biết không có người nào bị thương.

"Máy bay bị rung chuyển 3-4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng nửa phút" - một hành khách nói với trang China.org.cn.

"Cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc. Tôi suýt nôn. Thật may mắn vì chúng tôi đã hạ cánh an toàn" - một người khác thở phào.

Trong một diễn biến khác, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Nordwind Airlines (Nga) đã hạ cánh khẩn cấp ở Irkutsk, Đông Siberia hôm 28-5, nghi bị lỗi máy đo độ cao. Hãng tin Tass cho biết máy bay chở 149 hành khách, cất cánh từ TP Blagoveshchensk và dự kiến đến thủ đô Moscow – Nga.

Ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn quyết định cho chiếc Boeing 737 đáp khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Irkutsk, Đông Siberia.

Một phát ngôn viên của Nordwind Airlines nói với Tass

Máy bay của hãng hàng không Nordwind Airlines. Ảnh: Reuters

Sự cố xảy ra vào thời điểm nhà chức trách Nga đang nghi ngờ về sự an toàn của các máy bay do Nordwind Airlines điều hành. Cơ quan hàng không dân dụng Nga (Rosaviatsiya) từng cấm hãng này khai thác 2 máy bay Airbus A321 và Airbus A330 sau một cuộc kiểm tra đột xuất vì "gặp vấn đề về an toàn".



Cuối tháng 3-2019, Rosaviatsiya cũng giới hạn chứng chỉ khai thác hàng không của Nordwind Airlines, đồng thời giảm khoảng thời gian bay với một động cơ (điều luật ETOPS) của hãng này xuống còn 1 giờ. Rosaviatsiya lưu ý những hạn chế vừa nêu không dính dáng tới điều kiện tài chính và kinh tế của Nordwind Airlines mà chỉ nhằm cải thiện mức độ an toàn.

Với 4,9 triệu lượt khách/năm (năm 2018), Nordwind Airlines là hãng hàng không lớn thứ tám của Nga. Trước lệnh cấm của Rosaviatsiya, hãng đã vận hành một đội bay gồm 50 máy bay.