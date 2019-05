Bé trai sinh ra đã không có da làm nên điều kì diệu khi sống sót sau 6 tháng điều trị

Vào ngày 24/11/2018, bà mẹ trẻ Jessica Kibbler đang trong tháng thứ 6 của thai kỳ thì bỗng ra máu nhiều, vỡ ối và phải chuyển dạ sớm gần 3 tháng. Trước đó, cô còn bị chẩn đoán mắc bệnh liên quan đến thận và phải nằm viện trong suốt thời gian mang thai.

9 tiếng sau khi hạ sinh bé Kaiden Jake Shattock, hai vợ chồng cô Jessica cuối cùng cũng được gặp con, nhưng cảm xúc của họ nhanh chóng chuyển từ vui mừng sang đau khổ. Toàn cơ thể Kaiden lúc đó mang một màu đỏ tươi, em chỉ có tổng cộng 2% da trên mặt.

Bé Kaiden sinh ra với gần như không có da trên cơ thể.

Dù các bác sĩ đã thông báo rằng trường hợp của Kaiden sẽ khó lòng qua khỏi, song đôi vợ chồng vẫn một mực hi vọng vào việc điều trị. Vậy là hơn 1 tuần trôi qua, bé Kaiden vẫn phải nằm viện để theo dõi, không mặc được quần áo vì gần như không có da trên cơ thể. Em còn bị suy giảm thính giác, mắc những căn bệnh như viêm ruột hoại tử, mụn rộp bẩm sinh, viêm da, viêm tiểu phế quản do không có da và sinh non.

Nhưng sau 6 tuần chăm sóc đặc biệt, làn da của Kaiden lúc đó đã bắt đầu hình thành dù còn mỏng, dễ rách và bị bong vảy. Đến đầu tháng 5, các bác sĩ quyết định tiến hành ca phẫu thuật ghép da cho cánh tay phải của Kaiden. Một lần nữa phép màu lại xảy đến, ca phẫu thuật diễn biến tốt, Kaiden giờ được hơn 6 tháng tuổi, nặng khoảng 4 kg, có sức khỏe ổn định.

"Kaiden có nụ cười rất đáng yêu, dù bị khiếm thính." - bà mẹ Jessica chia sẻ. "Giữ được con ở lại trong cuộc sống này là điều vô cùng may mắn; chúng tôi đều rất hạnh phúc. Vợ chồng tôi sẽ luôn ở bên cạnh con và yêu thương hết lòng, kể cả khi căn bệnh này là vô phương cứu chữa."

Sau ca phẫu thuật, bé Kaiden giờ đã có sức khỏe ổn định.

Cặp vợ chồng Jessica Kibbler và Jake Shattock chia sẻ rằng họ sẽ không từ bỏ cơ hội điều trị cho con trai.

Được biết, Kaiden còn phải trải qua ít nhất bốn ca phẫu thuật ghép da nữa trong 12 tháng sắp tới. Các bác sĩ cũng đã chuyển thông tin ca bệnh của em sang nước ngoài để tìm nguyên nhân.

Theo LADbible