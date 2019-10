Một xe ôm bị đánh tử vong khi đang chờ đón khách bên đường

Ngày 10-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Hữu Toàn (46 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) để điều tra cái chết của một người hành nghề xe ôm.

Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan công an. Ảnh Công an Nghệ An.

Trước đó, chiều 24- 9, ông Nguyễn Hồng C. (61 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh)- hành nghề xe ôm, đang đứng bên đường Phan Bội Châu (phường Quán Bàu, TP Vinh) thì bị người đàn ông lao vào đánh.

Bị đánh bất ngờ, ông C. bị ngã xuống đất rồi được mọi người dân dìu vào ki ốt bên đường nhưng vẫn bị người đàn ông túm cổ áo đánh vào mặt…

Ông C. được người thân đưa đi đến BV Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Do ông C. bị thương quá nặng, tiên lượng xấu, người thân đã xin chuyển ông C. ra BV Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, ông C. đã tử vong sau đó.

Con gái của ông C. đã gửi đơn tố cáo Toàn lên Công an phường Quán Bàu, TP Vinh. Biết không thể trốn tránh, Toàn đã đến Công an phường Quán Bàu đầu thú. Công an phường đã chuyển hồ sơ và chuyển Toàn lên Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận, bản thân Toàn cũng làm nghề xe ôm và quá trình tranh giành khách có mâu thuẫn với ông C. Sau khi Toàn giành được khách chở đi về thì bị ông C. và con rể của ông C. đánh, chảy máu mũi. Bị đánh đau, Toàn đi về nhà rửa vết thương rồi chiều tối cùng ngày, Toàn quay lại, lao vào dùng hai tay đánh liên tục ông C.

Hiện vụ án đang được Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng điều tra.