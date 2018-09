Mới phẫu thuật nâng mũi, cô gái trẻ bất ngờ bị hải quan sân bay giữ lại vì gương mặt khác xa so với ảnh hộ chiếu

Cô gái bị hải quan sân bay giữ lại vì gương mặt khác so với ảnh hộ chiếu

Việc làm đẹp từ trước đến nay vốn là nhu cầu tất yếu của các chị em, để bản thân trở nên xinh đẹp và nhan sắc hoàn hảo hơn, nhiều cô nàng không ngần ngại tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ như gọt cằm, cắt mí hay nâng mũi cho gương mặt của mình có phần thanh tú.

Tuy nhiên, bên cạnh việc bản thân xinh đẹp, trẻ trung hơn thì nhiều chị em phụ nữ gặp phải các tình huống "dở khóc dở cười" và thậm chí là những trải nghiệm đau buồn sau khi làm đẹp bằng dao kéo.



Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội sau khi bị nhân viên hải quan giữ lại kiểm tra vì gương mặt khác xa so với ảnh thẻ.

Như câu chuyện mới đây của tài khoản N.M.N khi bất ngờ bị nhân viên hải quan sân bay giữ lại vì gương mặt thật khác xa so với ảnh trong hộ chiếu. Lý do được nhân viên này đưa ra chính là chiếc mũi mới được can thiệp dao kéo có phần không giống ảnh. Chính vì vậy, cô gái trẻ đã bị giữ lại làm thủ tục kiểm tra cần thiết sau đó mới được lên máy bay.

"Cả nhà cho em hỏi tí. Đã có nàng nào phẫu thuật thẩm mỹ mũi mà xuất cảnh bên hải quan Việt Nam không cho qua không ạ? Hôm qua tí thì nghỉ đi Hàn nhé. May quá! Xuất cảnh, nhập cảnh và hạ cánh an toàn. Chỉ vì thẩm mỹ cái mũi mà bên xuất nhập cảnh không chấp nhận hộ chiếu cũ của mình với lí do là mũi đã khác so với ảnh. Phải vào phòng kiểm tra và viết giấy tường trình, cam kết là đúng 1 người và lần sau phải làm lại hộ chiếu. Có ai gặp trường hợp như thế này chưa ạ!", đoạn chia sẻ của tài khoản N.M.N trên mạng xã hội.

Tấm ảnh trên hộ chiếu hoàn toàn khác xa so với gương mặt thực tế của chị Nhung

Những dòng chia sẻ của cô gái trẻ trên mạng xã hội ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người nhanh chóng kể lại tình huống mình đã gặp phải, đồng thời một số chị em cũng bày tỏ lo lắng khi bản thân cũng có thể bị giữ lại sân bay vì đã có can thiệp dao kéo trên gương mặt như cô nàng trên.

"Đáng nhẽ bạn nên đi làm lại hộ chiếu trước khi bay cho yên tâm, vì phẫu thuật rồi các nét trên gương mặt cũng thay đổi nhiều nữa. Hôm trước mình cũng phải làm lại hộ chiếu cho yên tâm đó. Nhưng mà thực ra làm mũi thôi cũng không thay đổi nhiều hình như bạn còn làm mắt làm môi nữa phải không", một bạn khác thắc mắc.

Vẻ ngoài xinh xắn của chị Nhung sau khi phẫu thuật nâng mũi

"Nghe kể mà hoang mang quá, mình mới cắt mí mắt và làm mũi nữa, lại sắp có chuyến du lịch cùng gia đình, không biết có bị giữ lại như bạn không. Không liên quan nhưng làm mũi xong trông nàng xinh hơn hẳn đó, sau chuyến này bạn làm lại hộ chiếu đi để đi lại cho yên tâm", một bạn khác chia sẻ.

"Do thợ tự ý photoshop nên ảnh hộ chiếu trông khác biệt"

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Nhung (SN 1988, sống ở Hà Nội) cho biết, sự cố trên chị gặp phải khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc vào ngày 10/9. "Hôm qua mình có làm thủ tục đi Hàn Quốc thì bị hải quan sân bay giữ lại vì cho rằng gương mặt không giống với hộ chiếu. Mình phải nán lại sân bay 20 phút để kiểm tra và viết cam kết là cùng 1 người rồi mới được đi".

Bên cạnh đó chị Nhung cho biết bản thân mới làm mũi được 3 tháng, thấy nhiều chị em phẫu thuật thẩm mỹ xong vẫn có thể xuất cảnh bình thường nên chị không đi làm lại hộ chiếu.

Chị Nhung cũng cho biết sau đợt này sẽ đi làm lại hộ chiếu để tránh sự cố tương tự xảy ra

Thêm vào đó, chị Nhung cũng cho biết lý do trông chị khác xa với ảnh hộ chiếu. "Hộ chiếu của mình làm từ cách đây 4 năm. Do chụp ảnh thẻ ở quê, thợ ảnh không có tâm chỉ chụp cho có thôi nên cũng không được chỉnh chu. Hôm đi chụp ảnh đúng ngày trời mưa, tóc mình dài bết dính vào mặt chứ bình thường trông cũng không đến nỗi. Ngay sau đó, thợ ảnh còn tự ý photoshop chỉnh sửa tóc dài của mình thành tóc ngắn nên nhìn có phần khác biệt. Dù không ưng ý nhưng do không có nhiều thời gian nên sau đó mình đành dùng ảnh này làm ảnh hộ chiếu. Vì thế mới có tình huống nói trên".

Chị Nhung cũng chia sẻ thêm, sau chuyến này về chị sẽ đi làm lại hộ chiếu của bản thân để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc ở sân bay như trong chuyến đi vừa rồi.