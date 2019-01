Max Nattapol "bỏ bạn trai" để cặp kè "gái già" hơn đến 24 tuổi

Max Nattapol vừa khiến trái tim của các cô gái yêu thích các cặp đôi mỹ nam thổn thức với phim đam mỹ Together With Me: The Next Chapter (tựa Việt: Thất Tình Hãy Tới Yêu Tôi) chưa được bao lâu, thông tin phim mới thể loại ngôn tình "đính kèm máy bay hạng nặng" của Max khiến khản giả như tan vỡ giấc mộng đêm hè.

Trong hai phần phim Together With Me đóng cùng Tul Pakorn, cặp đôi đã cùng nhau tạo nên phản ứng hóa học khiến khán giả “bấn loạn”.

Cặp đôi Korn – Knock trong phim đẩy hashtag “cơ bắp va chạm cơ bắp” leo lên top trend và thu về lượng fan hùng hậu cho mình.

Trong Bangkok Rak Stories 2: Mai Diang Sa (tựa tiếng Việt: Chuyện Tình Băng Cốc 2: Vô Tội) Max vẫn là một chàng trai "có thể yêu chàng trai khác", tuy nhiên, với giới tính "linh hoạt" của mình, Max vẫn có thể yêu người khác phái, đã vậy lại là một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều lần.

Max Nattapol và "máy bay hạng nặng" Nicole Theriault trong phim.

Nhân vật Keaton (Max Nattapol) vướng vào một câu chuyện tình tay ba đầy rối rắm khi cùng lúc anh vừa hẹn hò cùng Jennista (Nicole Theriault) một người phụ nữ lớn tuổi nhưng giàu có và một chàng trai khác tên Simon (Ten Tosatid).

Cảnh nóng của nam diễn viên "đam mỹ" và nhân tình lớn tuổi.

Những cảnh nóng được "đặc tả" chân thực nhất.

Tuy không phải là tuyến nhân vật nhiều đất diễn, nhưng mối quan hệ của cả ba lại thu hút rất nhiều sự tò mò từ phía công chúng. Nhất là khi "máy bay" Jennista lại tìm đến cậu trai trẻ Simon, yêu cầu cậu ta phải chia tay "phi công" của mình, kèm theo đó là một tảng tiền như khán giả vẫn xem. Không uỷ mị từ chối, "máy bay" đã đưa tiền thì ngại gì mà Simon không nhận.

Trong Chuyện Tình Băng Cốc 2, Max hoá thân thành nhân vật "nhạc nào cũng nhảy", trai gái đều được.

Vừa "cặp kè" với trai...

Vừa lên giường với máy bay "hạng nặng".

Trên thực tế, nữ diễn viên Nicole ngoài đời hơn Max đến tận 21 tuổi. Vậy nên dù trông "máy bay" vẫn còn mơn mởn là vậy, nhưng khán giả cũng không khỏi "lấn cấn" vì sự chênh lệch của cả hai quá lớn.

Cảnh nóng của cả hai được NSX tái hiện vô cùng cụ thể khiến khán giả không khỏi cảm giác "kì cục".

Tuy xinh đẹp và trẻ trung so với tuổi thật nhưng Nicole vẫn "chững" hơn so với Max rất nhiều.

Mối tình cách biệt 21 tuổi khiến người xem cảm thấy "toát mồ hôi".

Chuyện Tình Băng Cốc 2: Vô Tội được phát sóng vào thứ Tư hàng tuần trên kênh GMM25 lúc 21:25 và phát lại trên Netflix cùng ngày vào lúc 23:25.