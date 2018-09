“Mặt nạ ma cà rồng”: Giới chuyên gia đang khuyến cáo người sử dụng dịch vụ cần đi xét nghiệm HIV và viêm gan

Xuất hiện bệnh nhân bị nhiễm trùng máu do làm đẹp bằng máu tự thân

Các quan chức y tế New Mexico cảnh báo những khách hàng thực hiện làm đẹp bằng máu ở một spa thuộc Albuquerque cần xét nghiệm HIV và viêm gan, sau khi một người bị nhiễm trùng máu. Bộ Y tế New Mexico ngay lập tức đóng cửa hoạt động của VIP Spa sau khi bệnh nhân báo cáo sự lây nhiễm. NMDOH đã điều tra spa vào thứ 6 tuần trước và thấy rằng hương pháp điều trị tiêm của họ, bao gồm cả " mặt nạ ma cà rồng ", có thể lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng máu như HIV và viêm gan B, C.

"Mặt nạ ma cà rồng" chính là hình thức sử dụng làm đẹp da bằng máu tự thân. Theo đó, khách hàng sẽ được lấy máu của chính mình và sử dụng kim châm để làm mới da trên toàn bộ khuôn mặt. "Bất cứ ai đã nhận dịch vụ chăm sóc da mặt hoặc tiêm, chích… tại VIP Spa vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2018 đều cần đến Văn phòng Y tế Công cộng Midtown để được tư vấn, xét nghiệm miễn phí và bí mật", thư ký Lynn Gallagher của tổ chức tuyên bố.

Tiến sĩ Michael Landen, nhà dịch tễ học NMDOH, cho biết họ rất lo lắng về cách VIP Spa lưu trữ, xử lý kim tiêm. Landen nói với KOAT News: "Điều này thực sự có liên quan, nếu kim tiêm không được xử lý một cách thích hợp, bạn có nguy cơ bị nhiễm trùng máu cao hơn".

Trong khi đó, Luly Ruiz, chủ sở hữu VIP Spa, nói rằng họ chỉ sử dụng kim dùng một lần. Cô thường mở chúng trước mặt khách hàng để kiểm tra trước khi tiến hành tiêm máu tự thân để làm đẹp da. Hiện tại, VIP Spa vẫn trong vòng quản lý, kiểm tra chặt chẽ.

Phương pháp làm đẹp bằng máu tự thân từng được Kim Kardashian trải nghiệm và đăng tải hình ảnh vào năm 2013. Nhưng chính bản thân người đẹp cũng cho biết phương pháp làm đẹp này không thực sự thoải mái vì khi ấy cô đang mang thai, không được sử dụng các thủ thuật gây tê, gây mê nên vô cùng đau đớn.

Cha đẻ của công nghệ tế bào gốc chia sẻ về phương pháp làm đẹp da bằng máu tự thân

Theo GS Phan Toàn Thắng (Đại học Quốc gia Singapore), sử dụng máu tự thân để trẻ hóa làn da là một phương pháp thông dụng, từ nhiều năm chứ không phải bây giờ mới ra đời. Bản chất của phương pháp làm đẹp da bằng máu tự thân là lấy máu tự thân tái tạo vết thương như tiểu cầu, sau đó tiêm, bôi lên khuôn mặt, giúp da dẻ hồng hào, căng mịn. Xét trên khía cạnh khoa học nói chung, đây là phương pháp phổ biến, được ứng dụng rộng rãi, có tên là kỹ thuật PRP.

"Liệu pháp tiêm "huyết tương giàu tiểu cầu", tiếng Anh gọi là "Platelet Rich Plasma", viết tắt là PRP - làm đẹp bằng máu là phương cách sử dụng một số thành phần có trong máu của chính mình để giúp giữ gìn và phục hồi nhan sắc của cơ thể, mà chủ yếu là sự tươi trẻ của làn da. Quy trình thực hiện không có gì quá phức tạp, bắt đầu từ việc bác sĩ sẽ lấy máu từ chính cơ thể của khách hàng điều trị da, sau đó đưa vào máy quay li tâm quay để tạo ra tế bào gốc chính là huyết tương giàu tiểu cầu PRP", BS Phan Toàn Thắng cho biết.

Sau khi được đưa vào cơ thể, dung dịch huyết tương giàu tiểu cầu này sẽ giải phóng hàng loạt các yếu tố tăng trưởng giúp tái tạo tế bào mô cơ thể làm các vết thương mau lành và ngăn cản quá trình lão hóa da và các thành phần mô khác của cơ thể.

GS Phan Toàn Thắng nhận định, để sử dụng phương pháp làm đẹp da bằng máu một cách an toàn, hiệu quả, chị em không nên qua những được qua những cơ sở spa, thẩm mỹ không có bác sĩ chuyên khoa. Ở những nơi này, việc tiến hành làm đẹp da bằng máu có thể gặp phải những tai biến không mong muốn vì không đảm bảo phương pháp chọc, rút máu, li tâm.

"Nếu không có chuyên môn về y khoa, bạn có thể được chọc không đúng ven, gây nhiễm khuẩn. Nhất định là phải có bác sĩ có chuyên môn, tay nghề cao trong lĩnh vực chuyên trách này. Do đó, với những cơ sở làm đẹp thông thường thì bạn không nên làm", BS Thắng cho biết.

Chưa hết, phương pháp này còn có những nhược điểm không mong muốn như xâm lấn thì phải tiến hành đâm, chọc, lượng huyết tương lấy ra nhiều để sử dụng, tái tạo nhưng khi cho tiếp xúc lên da mặt thì lại gặp phải nhiều hạn chế. Người sử dụng thuốc chống đông máu, bệnh nhân đột quỵ, tiểu đường… có lượng tiểu cầu giảm đi, sẽ thấy ít hiệu quả khi sử dụng phương pháp trẻ hóa da kiểu này. Người cao tuổi cũng không phải là đối tượng có thể sử dụng phương pháp này dễ dàng vì có lượng tế bào hạn chế.

BS Thắng khuyến cáo, nếu chị em muốn sử dụng phương pháp làm đẹp da bằng máu tự thân thì cần phải có bác sĩ có tay nghề, chuyên khoa da liễu.

Do đó, BS Thắng khuyến cáo, nếu chị em muốn sử dụng phương pháp làm đẹp da bằng máu tự thân thì cần phải có bác sĩ có tay nghề, chuyên khoa da liễu để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. BS Thằng khuyến cáo nên sử dụng hình thức tiêm trực tiếp vào da sẽ có hiệu quả tốt hơn, ví dụ như tiêm vào các điểm sẹo lõm, nếp nhăn. Con trị liệu trẻ hóa trên bề mặt da có thể dùng các sản phẩm có sẵn ứng dụng công nghệ tế bào gốc như Juviskincare, P'cell hay Calecim...

Ngoài phương pháp làm đẹp da bằng máu tự thân, BS Thắng cũng gợi ý thêm, bạn có thể sử dụng những ứng dụng công nghệ tế bào gốc để làm đẹp da khác như lấy huyết tương bơm vào sẹo lõm, dùng sản phẩm có sẵn để tái tạo bề mặt da…