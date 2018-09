Màn trình diễn catwalk thót tim nhất NYFW: người mẫu vừa đi vừa nhảy giật đùng đùng rồi bất thình lình ngã xuống

Chính thức khởi động từ 6/9, Tuần lễ thời trang New York (NYFW) mùa mốt Xuân/Hè 2019 đã mang đến cho giới mộ điệu hàng loạt bộ sưu tập mãn nhãn. Thật khó để nói bộ sưu tập nào ấn tượng nhất nhưng riêng về khoản trình diễn catwalk thì có thể khẳng định tiết mục vừa đi vừa nhảy và giật đùng đùng của người mẫu trong show của thương hiệu The Blonds chính là màn trình diễn "bá đạo" nhất tính đến thời điểm này.

Bước ra một cách rất bình thường nhưng chỉ sau chưa đầy 2 giây, cô người mẫu đã gây bất ngờ khi thể hiện những động tác vũ đạo vô cùng điêu luyện...

Không khó để thấy đám đông khán giả vô cùng hào hứng và thích thú trước màn biểu diễn catwalk độc đáo này.

Đến cuối đường băng, tưởng tiết mục catwalk "giật đùng đùng" đã kết thúc thì cô người mẫu lại khiến khán giả "rớt tim" khi ngã nhào xuống sàn. Tưởng người mẫu gặp tai nạn, một số khán giả thậm chí còn nhỏm dậy để chuẩn bị đỡ. Khi đám đông còn đang bàng hoàng thì nhân vật chính đã bật dậy biểu diễn tiếp...

... và tiếp tục màn "liên hoàn quẩy". Lúc này dân tình mới vỡ lẽ cú ngã kể trên là một phần của tiết mục, hoàn toàn không có trục trặc nào xảy ra.

Màn trình diễn catwalk "bá đạo" trong show The Blonds (NYFW Xuân/Hè 2019)

Màn trình diễn catwalk đầy "bá đạo" này diễn ra trong show mang tên Disney Villains x The Blonds của thương hiệu Mỹ The Blonds thuộc khuôn khổ NYFW mùa mốt Xuân/Hè 2019. Được biết, chủ nhân màn catwalk vừa đi vừa nhảy tràn đầy năng lượng kể trên là vũ công chuyển giới Leiomy Maldonado. Vũ công tài năng người Puerto Rico này được biết đến kể từ khi tham gia cuộc thi America's Best Dance Crew năm 2009 với tư cách là thành viên nhóm nhảy Vogue Evolution. Năm ngoái, Leiomy Maldonado từng gây tiếng vang khi góp mặt trong chiến dịch quảng bá Be True của Nike, trở thành người chuyển giới đầu tiên được chọn quảng bá cho thương hiệu này.

Vũ công Leiomy Maldonado

Các thiết kế trong BST Disney Villains của The Blonds đều được lấy cảm hứng từ các nhân vật phản diện trong phim hoạt hình Disney. Bên cạnh Leiomy Maldonado, một số ngôi sao nổi tiếng như Paris Hilton hay beauty blogger Patrick Starrr cũng góp mặt trong dàn mẫu.

Một số thiết kế ấn tượng trong BST Disney Villains x The Blonds lấy cảm hứng từ các nhân vật phản diện trong phim hoạt hình Disney.

Nguồn: Harper's Bazaar, Cosmopolitan