M·A·C ra mắt BST son đỏ cho mùa Tết: Nhiều sắc đỏ quen thuộc nhưng không hề nhàm chán

Nguồn cảm hứng từ sắc đỏ truyền thống

Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong năm đối với người Việt Nam. Theo văn hóa phương Đông, màu đỏ được xem là màu phát tài, may mắn và tượng trưng cho hạnh phúc. Để chào đón một năm mới tràn ngập niềm vui, màu đỏ thường được sử dụng để thể hiện niềm tin về những điều may mắn sẽ tới. Chính vì vậy, màu đỏ thường được chọn là gam màu chính trong dịp đầu năm mới để đón tài lộc. Với nguồn cảm hứng bất tận từ những sắc đỏ may mắn, M·A·C cho ra mắt M·A·C Lucky Red Collection tượng trưng cho lời chúc cầu may đầu năm dành cho những tín đồ làm đẹp.

Lucky Red Collection với gam màu đỏ đặc trưng của Tết Nguyên Đán

Những mảnh ghép mang sắc đỏ thời thượng

BST Tết 2019 - M·A·C Lucky Red Collection nổi bật với thiết kế sang trọng và quyến rũ trên tone màu đỏ đồng bộ và xuyên suốt trên các sản phẩm. Thiết kế dành cho Tết Kỷ Hợi thêm lạ mắt với chất liệu kim loại cao cấp và chắc tay. Chữ "Phúc" nổi bật ở trung tâm của mỗi sản phẩm chính là lời chúc an lành, may mắn cho bất kì ai sở hữu.

M·A·C Lucky Red Collection còn đánh dấu sự trở lại của những thỏi son đỏ biểu tượng làm nên thương hiệu M·A·C từ những ngày đầu ra mắt, những thỏi son đã từng "đánh gục" hàng triệu tín đồ làm đẹp trên khắp thế giới và có mặt trên khắp mọi chiếc bàn trang điểm của phái đẹp:

Ruby Woo – thỏi son đỏ đã viết lại lịch sử ngành mỹ phẩm của thế giới - với tone màu đỏ rực rỡ, mạnh mẽ, đã và đang khiến các tín đồ làm đẹp cuồng say.

Russian Red - trái cherry chín mọng làm nên tên tuổi của M·A·C bằng tone màu đỏ cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời.

Lady Danger – màu đỏ cam quyến rũ và tinh nghịch mà bạn chắc hẳn một lần muốn chinh phục.

Lucky in Love – Màu đỏ hồng san hô nhã nhặn phù hợp cho mọi bữa tiệc hay những cuộc hẹn hò ngày Tết.

Lotus Light – chút phá cách với màu son đỏ hồng tươi tắn hiệu ứng bóng nhẹ.

Với sự ra mắt lần này, điều bất ngờ nhất chính là M·A·C cho ra mắt một sản phẩm chưa từng xuất hiện trong các bộ sưu tập Tết nào - Cọ má hồng. Với những đường nét thiết kế tinh tế, đầu cọ được tạo thành từ nững sợi lông nhân tạo mềm mại, cảm giác khi cầm trên tay rất chắc chắn và nhẹ nhàng, cọ má hồng M·A·C sẽ cực kỳ thuận tiện cho việc phủ phấn má hồng một cách chuẩn xác nhất.

Dòng cọ trang điểm lần đầu tiên góp mặt trong một BST Tết của M·A·C

Cuối cùng, nhưng không kém phần thú vị là sự có mặt của "combo" phấn nước và phấn má hồng 2 trong 1 – giúp hoàn thiện bộ sưu tập Tết Kỷ Hợi của M·A·C với đặc điểm dễ dàng kết hợp với bất kì tone màu son đỏ nào để tôn lên nét đẹp phương Đông của riêng bạn.

Phấn nước và phấn má hồng góp phần hoàn thiện M·A·C Lucky Red Collection

Lời chúc may mắn cho các tín đồ làm đẹp

Trong dịp Tết Nguyên Đán này, M·A·C Lucky Red Collection chắc chắn sẽ trở thành mảnh ghép không thể thiếu của những cô nàng yêu thích việc làm đẹp. Những gam màu đỏ nổi bật từ M·A·C sẽ tô điểm thêm cho cá tính của bạn, đồng thời là tuyên ngôn của phái đẹp hiện đại, sống tự tin và không ngần ngại để nổi bật. Đây cũng là lời chúc may mắn đầu năm được gởi gắm từ M·A·C, cho một năm mới an yên, vạn sự khởi đầu thuận lợi.

Khám phá tại cửa hàng M·A·C gần bạn nhất: www.maccosmetics.com.vn/stores.