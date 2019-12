"Love Yourself: Speak Yourself" của BTS được vinh danh là concert xuất sắc nhất năm 2019, sánh ngang Madonna, Spice Girls và các nghệ sĩ đình đám thế giới

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm 2019, các trang phê bình âm nhạc cũng đồng loạt ráo riết tuyển chọn ra những ca khúc, MV và tour diễn ấn tượng nhất trong năm. Mới đây, Billboard vừa đưa ra danh sách "The Best Live Shows Of 2019" – "Những buổi hòa nhạc xuất sắc nhất năm 2019".

Theo đó, Billboard sẽ chọn một concert hoặc màn trình diễn tiêu biểu đã diễn ra trong phạm vi toàn nước Mỹ và một số thành phố khác trên thế giới. Ngoài ra, Billboard sẽ không xếp hạng các concert mà chỉ liệt kê chúng theo trình tự thời gian và tất cả đều được chuyên viên của Billboard trực tiếp đến xem.

Không nằm ngoài dự đoán, tour diễn "Love Yourself: Speak Yourself" của BTS chính thức "góp mặt" vào danh sách này.

Bên cạnh BTS, "The Best Live Shows Of 2019" còn có sự xuất hiện của huyền thoại Madonna, Spice Girls, Paul McCartney, Backstreet Boys, Ariana Grande, Lizzo,...

Cụ thể, concert đã để lại ấn tượng sâu sắc với Billboard là đêm biểu diễn vào ngày 19/5 tại sân vận động MetLife thuộc tiểu bang New Jersey (Mỹ).

Billboard nhận xét về concert này như sau "Một khoảnh khắc bình tĩnh đến nghẹt thở khi người nói cắt ngang đoạn video giới thiệu… Thức cột Ionic của kiến trúc Hy Lạp cổ đại, hai chú báo hoa mai khổng lồ và nhóm vũ công đã báo hiệu sự xuất hiện của các siêu sao với màn trình diễn mở đầu ‘Dionysus’, một bài hát nổi tiếng thuộc album ‘Map of the Soul: Persona’. Từ việc bố trí sân khấu cho đến phần mở màn đều giống như các chàng trai BTS, một sự vĩ đại hơn so với thông thường".

Các sân khấu trình diễn của BTS đều được đánh giá cao.

Hành trình mang tên "Love Yourself" của BTS bắt đầu vào ngày 11/8/2017, khi BTS tung những poster quảng bá đầu tiên. Đây là chủ đề xuyên suốt chuỗi bộ 3 album của BTS là "Love Yourself: Her", "Love Yourself: Tear" và "Love Yourself: Answer". Sang đến năm 2019, dù nhóm đã phát hành album "Map of the Soul: Persona" nhưng chủ đề "Love Yourself" vẫn tiếp diễn qua world tour cùng tên và tour diễn mở rộng mang tên "Love Yourself: Speak Yourself".

Tour diễn đã chính thức khép lại vào đêm concert thuộc ngày 29/10 tại sân vận động Seoul Olympic Stadium (Seoul, Hàn Quốc), vì là đêm concert cuối cùng nên đã để lại rất nhiều dư âm cảm xúc cho cả BTS và các ARMY.

Mới đây, tour diễn "Love Yourself: Speak Yourself" cũng chính thức "chễm chệ" tại vị trí No.5 thuộc danh sách 30 tour diễn có doanh thu cao nhất toàn cầu với số liệu được tính trong tháng 10.

Nguồn: Billboard