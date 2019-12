Bạn có biết: BTS cài đến 18 ẩn ý “rợn người” trên sân khấu MAMA 2019, vừa tri ân quá khứ lại “thả thính” về comeback?

Tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA 2019), BTS đã mang lại màn trình diễn đỉnh cao với thông điệp xuyên suốt là mang quá khứ tới hiện tại trong khi hướng về tương lai. Thông điệp này đã được thể hiện qua 5 ca khúc, từ những bài hát trong album cũ của nhóm như "N.O", "We’re Bulletproof pt.2" cho đến các bản hit mới đây như "Boy with Luv", "Mikrokosmos" và "Dionysus".



Thông điệp lồng ghép quá khứ vào hiện tại và tương lai của BTS còn thể hiện rõ nét ở video "Intro" giới thiệu ca khúc kết màn "Dionysus". Các fan đã tìm ra đến tận 18 chi tiết kết nối với những sản phẩm âm nhạc nhóm phát hành trước đó trong phần "Intro". Theo các ARMY, đây không những là hành động tri ân quá khứ mà còn có thể là "thính" cho màn comeback sắp tới.

1. Vũ trụ BTS

Vũ trụ BTS là khái niệm vô cùng quen thuộc với ARMY, dùng để chỉ thế giới BTS thiếp lập trong chuỗi album "The Most Beautiful Moment In Life". Trong video "Intro" tại MAMA, hình ảnh thước phim được tạo nên từ những cảnh quay thuộc MV "I Need U", "Run" – các sản phẩm âm nhạc tạo nền tảng cho câu chuyện tuổi trẻ, tình yêu họ kể trong vũ trụ BTS.

Hình ảnh xuất hiện trên thước phim âm bản trong "Intro"...

... chính là các cảnh quay trong MV "I Need U", "Run", "On stage: Prologue"

2. Chi tiết nhắc đến MV "I Need U" và phim ngắn "On stage: prologue"

Trong MV "I Need U" và phim ngắn "On stage: prologue", BTS nhập vai vào một nhóm bạn thân thiết phải đối mặt với những khó khăn tuổi trẻ, tương lai bấp bênh và cả những nỗi ám ảnh tâm lý dai dẳng, qua đó gây ấn tượng mạnh với người xem. Những cảnh quay trong chuỗi video này lại một lần nữa được nhắc lại trong video "Intro" trước màn trình diễn "Dionysus", cụ thể là cảnh BTS đốt lửa trại trong "I Need U" và cảnh quay tiếp đó trong phim ngắn "On stage: prologue".

Cảnh BTS đốt lửa trại trong thước phim ở "Intro"...

... từng xuất hiện trong "I Need U" và "On stage: Prologue"

Không chỉ có vậy, BTS còn có dụng ý đặt các cảnh quay theo thứ tự thời gian. Các thước phim gồm các khung hình được đặt theo thứ tự ra mắt từng MV. "I Need U" (ngoài cùng bên trái) phát hành vào tháng 5/2015, tiếp theo đó là phim ngắn "On stage: Prologue" (10/2015) và cuối cùng là MV "Run" (11/2015).

3 khung hình được đặt theo thứ tự ra mắt 3 MV "I Need U", "On stage: Prologue" và "Run"

3. Chi tiết nhắc đến MV "MIC Drop"

BTS tiếp tục tri ân một sản phẩm cũ của mình là ca khúc "MIC Drop" – bản hit góp phần đưa họ đến thành công như hiện tại trong cảnh quay một chiếc micro được giơ cao kiêu hãnh.

Chiếc micro được giơ cao...

... phải chăng chính là hình ảnh hạ micro quen thuộc của SUGA trong "MIC Drop"?

4. Hình người đang chạy

Hình ảnh một người đàn ông đang chạy trong "Intro" có thể liên quan đến vô số sản phẩm cũ của BTS, trong đó chắc chắn có MV "Run". Y như tên gọi, trong MV này, các thành viên chỉ có chạy, chạy và… chạy.

Hình ảnh người đàn ông đang chạy được cho là liên quan đến MV "Run"

5. Thời kì quảng bá album "WINGS"

Về cuối phần "Intro" trước sân khấu "Dionysus", hình ảnh người đàn ông đang chạy được tách thành 7 người, tượng trưng cho từng thành viên BTS. Mỗi người lại mang họa tiết trắng đen đan xen. Thế rồi 7 người nhập lại làm 1, khiến các fan liên tưởng đến logo của "WINGS" - full album thứ 2 của BTS phát hành năm 2016.

Hình ảnh 7 người nhập làm 1...

... gợi nhớ đến logo của album "WINGS"

6. Chi tiết nhắc đến MV "Make It Right" và ca khúc "Mikrokosmos"

Phần "Intro" của BTS chiếu tại MAMA 2019 có sử dụng cảnh quay của V lấy ra từ MV "Make It Right" (ft. Lauv). Hình ảnh này được kết hợp với hiệu ứng đồ họa dải ngân hà, phần nào gợi nhắc tới ca khúc "Mikrokosmos". Trong tiếng Hàn, tên của ca khúc này dịch ra là "tiểu vũ trụ" hay "thế giới nhỏ" với ý nghĩa mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ, trong chúng ta đều tồn tại một thiên hà.

Hình ảnh của V trong MV "Make It Right" (ft. Lauv)...

... và hình ảnh gợi nhớ đến thiên hà trong ca khúc "Mikrokosmos"

7. Hình ảnh chiếc đồng hồ cát

Trong webtoon "Save Me" – phần nối tiếp câu chuyện trong album "The Most Beautiful Moment In Life", các fan đã biết Jin có khả năng du hành thời gian và anh dùng năng lực này để quay về quá khứ, tìm cách thay đổi tương lai của BTS. Chiếc đồng hồ cát trong "Intro" tượng trưng cho điều này và trùng hợp thay, nó còn na ná logo của BTS.

Chiếc đồng hồ cát bí ẩn trong "Intro"...

... còn tạo thành logo hình cánh cửa của BTS

8. Cảnh quay của V trong MV "Blood, Sweat & Tears"

Trong phần "Intro", có cảnh quay các thành viên được đứng dưới những tấm màn mỏng, giống hệt phân đoạn của V ở MV "Blood, Sweat & Tears".

Các thành viên BTS được bao phủ bởi 1 lớp màn mỏng...

... giống cảnh quay của V trong MV "Blood, Sweat & Tears"

9. MV "Heartbeat"

Hình ảnh một người đàn ông đơn độc đứng trong không gian vũ trụ bao la trong "Intro" có thể ẩn ý cho cảnh quay của RM ở MV "Heartbeat" – OST của trò chơi BTS WORLD. Sau đó, hình ảnh người đàn ông đứng 1 mình trong "Intro" sau đó đã tách ra làm 7, phần nào thể hiện đây chính là RM – thành viên đầu tiên trong dự án debut BTS và là nền móng của cả nhóm.

Hình ảnh trong "Intro"...

... và cảnh quay trong MV "Heartbeat"

10. Chi tiết liên quan đến MV "DNA" và "Serendipity"

Hình ảnh đôi mắt trong "Intro" khiến các fan nhớ đến cảnh quay đôi mắt của Jungkook trong MV "DNA" và Jimin trong MV "Serendipity" – 2 ca khúc cũ của BTS.

Đôi mắt trong "Intro"...

... và đôi mắt của Jimin ở MV "Serendepity"

... và mắt của Jungkook trong MV "DNA" có làm bạn thấy quen quen?

11. Chiếc ống nhòm để xem opera trong MV "Blood, Sweat & Tears"

Chiếc ống nhòm để xem opera từng được j-hope cầm trong MV "Blood, Swear & Tears" bản tiếng Hàn. Ở MV "Blood, Sweat & Tears" bản Nhật, đến lượt Jin cầm chiếc ống nhòm này. Đến nay, nó lại tiếp tục "tái xuất" trên tay Jin trong "Intro" ở MAMA.

j-hope...

... và Jin từng cầm chiếc ống nhòm trong MV "Blood, Sweat & Tears"

Phải chăng khung cảnh này chính là để tri ân MV "Blood, Sweat & Tears"?

12. Chiếc micro trong MV "Airplane Pt.2"

Chiếc micro RM sử dụng trong video "Intro" làm fan không khỏi liên tưởng đến phiên bản của nó trong MV "Airplane Pt.2" của BTS.

Chiếc micro của RM trông thật quen quá đi...

Hóa ra chính là nó đã từng xuất hiện trong MV "Airplane Pt.2" chứ đâu xa!

13. Khung tranh trong chuỗi phim ngắn "WINGS"

Có nhiều MV của BTS sử dụng khung tranh làm vật trang trí, tuy nhiên đồ vật này lại là chìa khóa quan trọng trong chuỗi video thuộc album "WINGS" (2016). Hình ảnh j-hope cầm chiếc khung tranh được fan suy đoán có liên hệ chặt chẽ với cảnh Jimin nhìn vào bức tranh phong cảnh trong phim ngắn "Lie" giới thiệu album "WINGS".

Chiếc khung tranh j-hope cầm...

... phải chăng có liên quan đến bức tranh mà Jimin nhìn chăm chăm trong phim ngắn "Lie"?

14. Cây vĩ cầm trong MV "N.O"

Trong phần "Intro", ta thấy V đang chơi vĩ cầm. Trùng hợp là trong MV "N.O" (2013) của BTS từng xuất hiện hình ảnh cả dàn nhạc chơi vĩ cầm, ở giữa là các thành viên đi xuống từ bậc thang. Đây cũng là ca khúc BTS chọn biểu diễn tại MAMA năm nay để tri ân quá khứ.

Hình ảnh V chơi vĩ cầm trong "Intro"...

... và dàn vĩ cầm trong MV "N.O"

MV "N.O" – BTS

15. Những tấm ảnh polaroid trong vũ trụ BTS

Trong vũ trụ BTS, Jin thường xuyên xuất hiện với chiếc máy ảnh polaroid và chụp hình các thành viên còn lại nhằm lưu giữ kỉ niệm. Khi anh du hành thời gian, hình ảnh trong từng tấm polaroid thay đổi mỗi khi Jin đổi thay quá khứ. Nhưng ở phần "Intro" tại MAMA thì Jimin mới là người cầm máy ảnh.

Trong vũ trụ BTS, Jin thường xuyên cầm máy ảnh polaroid...

... còn trong "Intro" thì Jimin là người cầm máy

16. Chi tiết gợi nhắc tới MV "DNA"

Ở cảnh j-hope nhảy trong "Intro", phần ánh sáng đồ họa tạo nên chuỗi xoắn kép DNA, tượng trưng cho MV "DNA" của nhóm.

j-hope nhảy trong đồ họa ánh sáng hình chuỗi DNA

17. Logo của album "WINGS"

Video "Intro" của BTS có đoạn hình ảnh của các thành viên được lồng trong 1 hình tròn khiến fan liên tưởng tới chiếc logo "huyền thoại" của album "WINGS".

Hình ảnh này...

... trông giống logo album "WINGS" chứ?

18. Chiếc đồng hồ cát trống rỗng

Chiếc đồng hồ cát là 1 trong những biểu tượng bí ẩn nhất trong video "Intro" của BTS ở MAMA. Như đã nói ở trên, đồng hồ cát tượng trưng cho khả năng du hành thời gian của Jin. Nhưng ở phần "Intro" thì SUGA lại là người cầm nó, khiến fan đặt giả thuyết rằng phải chăng trong màn comeback sắp tới của BTS, nam rapper sẽ là người đảm nhận việc quay ngược thời gian?

SUGA mới là người cầm đồng hồ cát nên liệu anh có phải là người nhận nhiệm vụ du hành thời gian trong MV sắp tới?

BTS - "Intro" + "Dionysus" (MAMA 2019)

Nguồn tham khảo: KB