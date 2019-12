Loạt sao Hàn gửi lời đưa tiễn Cha In Ha sau đám tang: Buồn vì gia đình bật khóc, hé lộ con người của anh lúc còn sống

Cha In Ha qua đời vào ngày 3/12, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố. Được biết, đám tang của cố diễn viên đã được tổ chức vào ngày 5/12 với sự tham gia của người thân và một số đồng nghiệp. Sau khi tiễn Cha In Ha về nơi an nghỉ, nhiều nghệ sĩ đã viết lời chia buồn gửi đến cố diễn viên trên Instagram cá nhân.



Oh Yeon Seo nữ diễn viên chính trong phim "Love with Flaws" - bộ phim cuối cùng Cha In Ha tham gia đã đăng ảnh chụp cùng 3 anh trai trong phim kèm lời nhắn nhủ: "Nơi đó lạnh lắm đúng không? Đi cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã trở thành anh trai của tôi".

Oh Yeon Seo gửi lời cảm ơn, chia buồn đến Cha In Ha trên Instagram

Heo Jung Min, một diễn viên cũng tham gia phim “Love with Flaws” chia sẻ poster phim kèm dòng nhắn nhủ: "Một người em làm việc chung với tôi đã qua đời. Trái tim tôi càng trở nên đau đớn hơn sau khi tham dự đám tang và chứng kiến cảnh người thân của cậu ấy khóc. Tôi đã chuẩn bị tiền phúng điếu nhưng gia đình In Ha không nhận. Cậu ấy từng nói muốn uống nước tôi mua cho nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được điều đó. Trong khi đó, cậu ấy đã mời tôi ăn nhiều món ngon. Cám ơn rất nhiều.

Trong ký ức của tôi, khi quay phim cùng nhau, cậu ấy là người làm việc rất chăm chỉ. Tôi cảm thấy hối hận vì không thể nói với cậu ấy rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn và em sẽ hạnh phúc hơn khi sống bình yên. Chúng tôi - dàn diễn viên 'Love with Flaws' sẽ nhớ mãi nam diễn viên Cha In Ha. Hãy nhớ rằng anh yêu cậu rất nhiều. Cậu thực sự là một diễn viên tuyệt vời".



Heo Jung Min chia sẻ những kỉ niệm cùng với Cha In Ha khi đóng phim chung

Min Woo Hyuk

Nam diễn viên Min Woo Hyuk cũng chia sẻ trên trang cá nhân ảnh chụp chung với Cha In Ha kèm lời chia buồn: "Cậu em trai đáng yêu của tôi, In Ha của chúng ta đã rời đi mà không để lại một lời từ biệt nào. Cậu ấy là một người bạn trẻ mà tôi rất ngưỡng mộ vì luôn tươi sáng và làm việc chăm chỉ. Trái tim tôi đau đớn nhưng tôi không thể làm gì cả. Hãy cầu nguyện để In Ha của chúng ta có thể đi đến một nơi tốt và không cảm thấy cô đơn. In Ha, anh yêu cậu".



Min Woo Hyuk hy vọng mọi người sẽ cùng cầu nguyện để In Ha có thể đến một nơi tốt hơn và không cảm thấy cô đơn

Lee Tae Hwan

Nam diễn viên Lee Tae Hwan - người đồng nghiệp cùng công ty với Cha In Ha tưởng nhớ đến có diễn viên bằng ảnh chụp màn hình bài hát "Going home" với phần lời: "Hy vọng bạn từ bỏ được gánh nặng và cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là mong ước của tôi".



Lee Tae Hwan tưởng nhớ người đồng nghiệp quá cố bằng bài hát "Going home"

Fantagio Entertainment

Fantagio Entertainment - công ty quản lý của cố diễn viên cũng đã đưa ra thông báo cuối cùng liên quan đến sự ra đi của Cha In Ha: "Cha In Ha là một diễn viên có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất. Chúng ta có thể thấy anh ấy đang từng bước cố gắng để hoàn thành ước mơ diễn xuất. Chúng tôi luôn ủng hộ và yêu quý Cha In Ha, chàng trai thắp sáng những nơi mà anh đi qua bằng nụ cười rạng rỡ. Nam diễn viên 27 tuổi, chàng trai thích mọi người gọi bằng 'ngôi sao Cha'. Hình ảnh chàng trai trẻ luôn cố gắng hết mình để vươn tới mục tiêu sẽ luôn ở trong tim chúng ta không thể phai mờ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chàng diễn viên trẻ tỏa sáng, diễn viên Cha In Ha".



Công ty quản lý ra thông báo tưởng nhớ cố diễn viên Cha In Ha

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 3/12, nam diễn viên Cha In Ha (sinh năm 1992) được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Hiện nguyên nhân tử vong của cố diễn viên vẫn chưa được công bố. Cảnh sát Hàn Quốc cũng thông báo không phát hiện bức di thư nào tại hiện trường. Bên cạnh đó, nhà sản xuất tuyên bố vẫn sẽ phát sóng những cảnh quay của Cha In Ha vì đó là những nỗ lực của cố diễn viên trong suốt quá trình quay phim.

Những cảnh quay của Cha In Ha trong phim “Love with Flaws” vẫn sẽ được phát sóng

Nguồn: Soompi