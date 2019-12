Cảnh sát tuyên bố về vụ tài tử Cha In Ha tử vong sau 1 ngày: Không di thư, khám nghiệm tử thi, nguyên nhân vẫn là ẩn số

Cái chết của nam diễn viên tân binh "Love With Flaws" Cha In Ha vào ngày 3/12 đã khiến cả làng giải trí châu Á bàng hoàng. Nam tài tử hưởng dương 27 tuổi, qua đời dù mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, thi thể được chính quản lý phát hiện tại nhà riêng. Sau 1 ngày điều tra kỹ lưỡng tại hiện trường, cảnh sát khu Suseo cuối cùng đã đưa ra tuyên bố chính thức như sau.



"Chúng tôi không nắm được thông tin chính xác và chi tiết về cái chết của Cha In Ha. Chúng tôi sẽ không khám nghiệm tử thi theo nguyện vọng của gia đình anh ấy. Ngoài ra, chúng tôi cũng không tìm thấy di chúc hay di thư tại nhà của nam diễn viên, cũng xin không đưa ra bất cứ thông tin gì về nguyên nhân cái chết của Cha In Ha", đại diện cảnh sát khu Suseo.

Trước đó, công ty chủ quản Fantagio đã tuyên bố: "Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ sẽ được tổ chức kín đáo.

Nam diễn viên Cha In Ha ra mắt vào năm 2017 trong nhóm diễn viên SURPRISE U của công ty Fantagio - cùng công ty với Ong Seong Woo. Anh là một tân binh chăm chỉ, mới xuất hiện trong vài tác phẩm như "Temperature of Love", "Wok of Love", "First, Clean Passionately", "The Banker" và đáng chú ý nhất là bộ phim "Love With Flaws" vừa ra mắt cùng Ahn Jae Hyun.

