Liên hoàn "flop" dù có sao hot cũng không cứu nổi, KBS cân nhắc bỏ luôn phim khung giờ vàng hai ngày đầu tuần?

Nhắc tới khung giờ vàng 22h00 (giờ địa phương) thứ Hai, thứ Ba của đài KBS, những cái tên "xịn xò" gắn liền với hai ngày "mở bát" tuần mới không thể nhắc tới như Fight for My Way (Thanh Xuân Vật Vã), Who Are You: School 2015 (Trường Học 2015) hay Healer (Cứu Thế) cùng rất nhiều dự án ấn tượng khác. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng ế ẩm của phim truyền hình đầu tuần có lẽ đã trở thành nguyên nhân chính, củng cố hơn nữa việc cân nhắc "thanh trừng", loại bỏ tạm thời việc phát sóng phim vào thứ Hai, thứ Ba giống như hai nhà đài tiền nhiệm MBC và SBS.

Thời hoàng kim của KBS như Healer trong khung thứ Hai, Ba đã qua đi từ lâu.

Từ 2016 đến nay, khung giờ đầu tuần của KBS chỉ xuất hiện một vài cái tên nổi bật.

Theo báo cáo mới nhất, KBS sẽ dừng việc phát sóng phim truyền hình thứ Hai, thứ Ba kể từ tháng 12/2019 tới tháng 2/2020. Như vậy, phim Tale of Nokdu của Kim So Hyun và Jang Dong Yoon phát sóng vào tháng 9/2019 sẽ trở thành dự án cuối cùng được chiếu vào khung giờ trên, trước khi năm 2019 kết thúc. Trong khi đó, SBS đã dừng phát sóng kể từ khi The Secret Life of My Secretary kết thúc, thay thế bằng một chương trình truyền hình thực tế. Còn MBC đã "chốt hạ" luôn dự án cuối cùng Welcome 2 Life, trước khi tạm ngưng phát sóng phim trong khung giờ tối hai ngày đầu tuần.

Phim mới của Kim So Hyun sẽ chốt hạ khung giờ này trong năm 2019.

Sự thật mất lòng, khi "tinh hoa" truyền hình hiện tại đều dồn hết vào khung giờ thứ Tư, thứ Năm từ đài trung ương đến đài cáp. "Người tiền nhiệm" như Haechi (Thời Đại Haechi) của đài SBS chứng minh mình là trường hợp ngoại lệ, đạt được thành tích ổn định trên bảng xếp hạng tỉ suất. Tuy nhiên, một trường hợp thành công không có nghĩa tất cả cũng sẽ đều thành công, và tỉ suất hai chữ số dần trở thành trường hợp hiếm gặp đã khiến các nhà đài dần đi tới quyết định này. Nếu như quay trở lại giai đoạn 2014 tới 2016, một ví dụ điển hình như Empress Ki (Hoàng Hậu Ki) đã từng đạt tới con số 32.4% khi phát sóng trong khung giờ thứ Hai thứ Ba, chứng tỏ vấn đề không hề nằm ở thời gian phát sóng.

Haechi có chất lượng tốt và tỉ suất ổn định nhưng không hề là đủ.

Không còn hoàng kim như thời Empress Ki, việc cân nhắc hủy khung giờ phim phát sóng là điều tất yếu sẽ phải xảy ra.

Tỉ suất khủng của Hoàng Hậu Ki dù phát sóng đầu tuần.

Việc các nhà đài cân nhắc đổi hay hủy khung giờ chiếu đều là bước đi chiến lược, chiều theo thị hiếu của khán giả qua từng năm và là điều không thể tránh khỏi. Thành công sẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi nếu không có thay đổi.

Perfume của KBS đứng đầu khung giờ nhưng tỉ suất chưa bao giờ chạm tới mốc 10%. Dù trước đó nam chính Shin Jung Rok nhận được sự chú ý lớn với The Last Empress.

Tuy nhiên, việc chất lượng phim truyền hình ngày càng giảm sút, liên tiếp xuất hiện nhiều "hố đen" chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đài lớn khi so sánh với đài cáp như tvN, OCN hay jTBC. Số lượng phim tăng, nhiều đài phát sóng phim cùng khung giờ đối chọi nhau hay xuất hiện các nền tảng như Netflix đã khiến khán giả có nhiều lựa chọn hơn nữa. Dẫu biết rằng, nội dung phát sóng trên các kênh trung ương thường bị "hạn chế" nhiều hơn so với đài cáp hay không đủ nguồn kinh phí, song không thể ngang nhiên lấy lí do đó để bào chữa cho một số bộ phim kém chất lượng, nội dung nhàm chán đang liên tục lên sóng hiện nay.

Nội dung chất lượng và mới mẻ như Designated Survivor: 60 Days đến từ tvN nhận được sự chú ý lớn của khán giả.