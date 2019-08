Liên hoàn "cú lừa" siêu khủng trong Tổng Thống 60 Ngày ai xem xong cũng ôm tim kêu than: "Làm ơn cho tôi thở với!"

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Phim thuần chính trị thường sẽ rất khô khan? Designated Survivor: 60 Days (tạm dịch: Tổng Thống 60 Ngày) sẽ chứng minh luận điểm đó hoàn toàn sai lầm. Ngoài vô số trở ngại mà tổng thống lâm thời Park Mu Jin (Ji Jin Hee) buộc phải đối mặt để thực hiện tốt nhiệm vụ của một người đứng đầu nắm quyền điều hành của đất nước, những "cú lừa" xuyên suốt 10 tập phim đã phát sóng chính là yếu tố then chốt, giúp Tổng Thống 60 Ngày trở thành một trong những dự án ấn tượng nhất của truyền hình Hàn nửa cuối năm 2019. Và dưới đây chính là 4 kiểu "twist" điển hình trong Tổng Thống 60 Ngày, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình bất cứ phút giây nào khi theo dõi.

Kiểu "cú lừa" số 1: Tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai

Ngay từ khi bắt đầu, tổng thống lâm thời Park Mu Jin đã luôn có hai thư kí thân cận của cố tổng thống Yang Jin Man hỗ trợ, nỗ lực quên mình nhằm giữ vững thế ổn định của Nhà Xanh sau biến cố chính trị. Tổng thư kí Han Joo Seung (Heo Jun Ho), Cha Young Jin (Son Seok Koo) và các thành viên khác của Nhà Xanh dẫn dắt, giúp một bộ trưởng không có kinh nghiệm Park Mu Jin dần quen với luồng chính trị rắc rối, xử lí hậu quả sau khi vụ đánh bom xảy ra, cướp đi sinh mạng của toàn bộ các quan chức cấp cao Hàn Quốc.

Đứng ở thế ngàn cân treo sợi tóc, mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm mới với tổng thống Park Mu Jin, anh chỉ có thể lắng nghe ý kiến của những người "có kinh nghiệm", mọi quyết định đều xoay như chong chóng bởi quan điểm và lập luận của các nhân viên "tiền bối" tại Nhà Xanh. Tuy nhiên, "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", tổng thống Park Mu Jin dần nhận ra những người xung quanh không hề đơn giản như mình từng nghĩ, các bí mật dần được hé lộ trong 60 ngày đương chức của anh.

Ngoài gia đình và cô thư kí Jung So Jung từ thời còn làm bộ trưởng, tổng thống lâm thời Park Mu Jin ngày càng hiểu rõ, bản thân không thể dễ dàng đặt niềm tin vào bất cứ ai. Sự tranh đấu từ đảng đối lập, những âm mưu nhằm hạ bệ tổng thống hay thao túng số liệu tín nhiệm trước khi đến sát ngày tranh cử, tổng thống Park Mu Jin luôn phải đứng giữa hai sự lựa chọn: lựa chọn mình không muốn và lựa chọn mình muốn nhưng phải đánh đổi.



Kiểu "cú lừa" số 2: Kẻ thù cũng có thể trở thành bạn, giả làm bạn rồi lại trở thành kẻ thù

Trong phim, ứng cử viên tổng thống, đại diện đảng Seon Jin - Yoon Chan Kyung từng có một câu nói: "Một người trở thành niềm hi vọng chỉ vì còn sống, một người lại giành được quyền lực cao nhất Hàn Quốc cũng chỉ vì còn sống. Thế gian này thật nực cười nhỉ?"

Bà là một chính khách đầy tham vọng, giỏi giang, lắm mưu nhiều kế và biết "chọn bạn mà chơi" đúng lúc, đúng thời điểm. Chưa từng thất hứa dù chẳng ngại tìm cách hạ bệ tổng thống lâm thời Park Mu Jin, bà Yoon Chan Kyung khôn ngoan với mọi quyết định của mình, không dễ dàng để bất cứ ai nắm thóp. Bà nắm giữ nhiều bí mật, là nhân vật chủ chốt và dễ dàng "ngửi mùi không ổn" ở bất cứ ai dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu.

Tuy rất hay "chơi xấu", nhưng một khi đã hứa thì bà không bao giờ nuốt lời.

Đại biểu Oh Young Seok (Lee Joon Hyuk) luôn được coi là "sứ giả của hi vọng", một sự may mắn vùng lên từ nỗi tuyệt vọng khi là người duy nhất sống sót từ đống đổ nát tại tòa nhà quốc hội hậu cuộc đánh bom. Xuất hiện trước giới truyền thông, thể hiện bản thân là một người chẳng màng tới quyền lực chính trị, thẳng thừng từ chối lời mời đảm nhiệm vị trí thủ tướng từ tổng thống bởi những luận điểm cứng rắn, xuất phát từ sự cương trực của một đại biểu đơn thuần cống hiến vì đất nước, hết lòng vì người dân.

Tuy nhiên, tổng thống Park Mu Jin lại chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, người giúp mình vượt qua được cuộc đàm phán với Campuchia, là người bản thân chủ động tin tưởng và mời vào vị trí thủ tướng, sau đó là bộ trưởng bộ quốc phòng, lại là một trong những nghi phạm tình nghi chủ chốt, liên quan tới vụ đánh bom tại tòa nhà quốc hội.

Xoay khán giả "mòng mòng" về bản chất thực sự, liệu đâu mới là bộ mặt thật của Oh Young Seok?

Sau tất cả, liệu đây có phải là "biệt đội" chính diện thực sự duy nhất trong Nhà Xanh?

Kiểu "cú lừa" số 3: Mọi sự thật đã được tiết lộ lại có thể bất chợt "lật mặt" bất cứ lúc nào

Bạn nghĩ rằng, sự thật bày rành rành ra trước mắt đã là chính xác, nhưng Tổng Thống 60 Ngày lại chẳng thích mọi thứ dễ dàng đến như vậy. Sự phấn khích khi tưởng rằng mọi thứ đã được giải quyết, lại bất ngờ có diễn biến đảo ngược theo một cách mà chẳng ai có thể ngờ được. Bạn nghĩ rằng sau 10 tập phim, bạn đã thực sự hiểu và biết rõ bản chất của bất cứ ai đó xoay quanh tổng thống Park Mu Jin, nhưng cứ sau 5 phút, việc ôm đầu hét lớn vì "twist" khủng là điều chẳng thể tránh khỏi và khiến bạn nghi ngờ vào mọi phán đoán của mình.

Đội trưởng Jung Han Mo là "trùm cuối"?

Hay Oh Young Seok đang chỉ đơn thuần đi may một bộ vest vừa vặn người mình?

Kiểu "cú lừa" số 4: Người không ai ngờ tới nhất, lại chính là nhân vật mà tất cả đang tìm kiếm

Nếu được lựa chọn kiểu "twist" nào sẽ được khán giả yêu thích nhất, dạng "cú lừa" số 4 có lẽ sẽ chiếm lấy ngôi vương khi bạn theo dõi hết những tập phim đã phát sóng của Tổng Thống 60 Ngày. Với hàng loạt những âm mưu cần tìm ra kẻ đứng sau, từ vụ việc giản đơn nhất cho tới điều phức tạp nhất, tỉ lệ "lệch tủ" trước khi phim chuyển cảnh và "tung hint" có lẽ sẽ chạm tới mốc 90% nếu bạn không sở hữu IQ khủng cùng tài phán đoán sánh ngang Sherlock Holmes.

Đoạn clip gây hoang mang dư luận, ghi lại lời tự thú của kẻ tội đồ Myung Byung Joon nhận mình là kẻ chủ mưu đánh bom tòa nhà quốc hội, được cả Nhà Xanh giữ bí mật để không gây hoang mang dư luận, có thực là do "kẻ ngoài cuộc" Yoon Chan Kyung từ đảng Seon Jin tiết lộ cho báo chí? Vụ bãi nhiệm của Park Mu Jin ngay trước thềm thảm họa xảy ra, bất ngờ bị ai đó tiết lộ khiến hoang mang công chúng và nghi ngờ về năng lực của tổng thống lâm thời, ai mới là kẻ đứng sau thực sự?

Niềm hi vọng có năng lực và có thể tin tưởng duy nhất của tổng thống Park Mu Jin là đặc vụ Han Na Kyung?

Hay chàng hậu bối thân thiết của cô nàng có thực chỉ là một hậu bối đơn thuần tại NIS, nỗ lực hết mình giúp Han Na Kyung?

Trong cuộc đời của Park Mu Jin, một "mọt sách" chính hiệu chẳng màng quan tâm tới quyền lực và chuyện đời, liệu có "phốt to" nào của tổng thống khiến kênh truyền hình TBN thản nhiên đưa lời "dọa dẫm" cho văn phòng thư kí, tìm kiếm cơ hội trao đổi lấy tin nóng hổi lấy một "thương vụ" xịn hơn? Và số phận của đặc vụ Han Na Kyung (Kang Han Na) sẽ ra sao, liệu cô có ngăn được kẻ sát nhân đang hướng mũi súng về phía tổng thống trong buổi bổ nhiệm bộ trưởng tại tòa nhà quốc hội? Hãy tự mình tìm kiếm câu trả lời qua 10 tập phim đã được phát sóng và các diễn biến mới của Tổng Thống 60 Ngày trong các tập kế tiếp.

Teaser "Designated Survivor: 60 Days" (Tổng Thống 60 Ngày).

Tập 11, 12 của Designated Survivor: 60 Days sẽ tiếp tục được phát sóng vào 19h30 (giờ Việt Nam) vào thứ Hai, thứ Ba ngày 5,6/8 trên kênh truyền hình tvN.