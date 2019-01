Lập facebook ảo, giả vờ rao bán tiền giả để... cướp tài sản

Cuối năm 2018, qua công tác bám, nắm địa bàn và nhận được thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi cướp tài sản thông qua sử dụng mạng facebook.



Đang trong quá trình xác minh, thu thập các chứng cứ, tài liệu thì vào khoảng 20h ngày 16-1, Công an huyện Nam Đàn tiếp nhận được đơn trình báo của anh Triệu Xuân Nghĩa (19 tuổi), trú tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với nội dung: Thông qua mạng xã hội facebook, anh Nghĩa sử dụng tài khoản facebook “H.L” nhắn tin trao đổi với tài khoản Facebook “Huyền Trang” và “Nguyễn Thị Trà Giang” để mua 20.000.000 đồng tiền giả với giá 2.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1/10) và hẹn gặp nhau tại khu vực gần cổng Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn, thuộc địa phận xóm 5, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn để giao dịch.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Nghĩa một mình đi đến địa điểm hẹn thì bị 2 nam thanh niên chưa rõ danh tính sử dụng vũ lực tấn công vào mặt và chiếm đoạt số tiền 2.480.000 đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi nhận được đơn trình báo trên, đánh giá đây là vụ án có tính chất phức tạp, rất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo và giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy tập trung lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau một thời gian xác minh, thu thập thông tin, tài liệu kỹ thuật liên quan đến mạng internet, Đội xác định vụ việc trên là có thật và có dấu hiệu cướp tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao. Song, danh tính đối tượng gây ra vụ án trên vẫn là ẩn số.

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, mưu trí và sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kiến thức về công nghệ cao, danh tính của đối tượng – chủ của các tài khoản facebook ảo dần dần lộ rõ. Vào ngày 20-1, thông tin từ nguồn tin trinh sát báo về, có đối tượng nghi vấn đang có những hoạt động đáng ngờ tại khu vực xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn.

Bằng sự dày dạn kinh nghiệm, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nam Đàn lập tức được phân công mật phục, chốt chặn tại các địa điểm để bắt quả tang hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, với bản tính cáo già, sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, chúng nhiều lần thay đổi địa điểm hẹn gặp, cuối cùng chúng thống nhất chọn xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn để giao dịch mua bán tiền giả.

Vào khoảng 20 giờ ngày 21-1-2019, tại khu vực ruộng lúa thuộc xóm 5, xã Nam Lĩnh, trong bóng đêm xuất hiện một nam thanh niên mặc áo khoác đen kín mít đang dừng xe máy để chờ đối tác đến giao dịch.

Hai đối tượng Phạm Đình Sơn và Trần Văn Cao. Các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy quyết định khám người theo thủ tục hành chính với đối tượng nghi vấn. Kiểm tra nhanh điện thoại di động của Trần Văn Cao, phát hiện trong tài khoản facebook của Cao có nhiều nội dung liên quan đến giao dịch tiền giả với nhiều người nên Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận lại sự việc. Tại đây, Trần Văn Cao khai nhận đã nhiều lần cùng với Phạm Đình Sơn (23 tuổi), trú tại xóm 5, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn thực hiện hành vi Cướp tài sản bằng thủ đoạn và sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Thị Trà Giang”, “Huyền Trang”, “Nguyễn Thị Mỹ Linh” để làm quen, giao dịch mua bán tiền giả.

Nhưng thực chất là hẹn các bị hại đến các đoạn đường vắng, khi các bị hại đồng ý đến địa điểm giao dịch, các đối tượng quan sát bị hại, thấy bị hại đi một mình thì dùng vũ lực đe dọa để cướp số tài sản mà bị hại mang theo trong người.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ nêu trên cùng với các bằng chứng thu thập được trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Trần Văn Cao (22 tuổi), trú tại xóm 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn và Phạm Đình Sơn (23 tuổi), trú tại xóm 5, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn về hành vi Cướp tài sản, theo quy định tại điều 168 BLHS.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nam Đàn đã làm rõ được thêm, cũng với thủ đoạn tương tự trên, các đối tượng Trần Văn Cao và Phạm Đình Sơn đã cùng với 2 đối tượng khác thực hiện 5 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Được biết, do ăn chơi lêu lổng, thành tích học tập kém nên Trần Văn Cao và Phạm Đình Sơn đều bỏ học từ rất sớm. Cả 2 đều không chịu tu chí làm ăn, suốt ngày tụ tập, đàn đúm ăn nhậu. Sau khi cùng đồng bọn thực hiện các vụ cướp tài sản trên thành công, chúng cầm cố, bán số tài sản cướp được và nướng hết vào các cuộc ăn nhậu ngày đêm.

Ngày 26-1-2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Văn Cao, Phạm Đình Sơn và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án; điều tra, xác định các bị hại liên quan để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thông báo, những ai là bị hại của các đối tượng trong vụ án trên hãy liên hệ với Trung úy Trần Xuân Hoàng, cán bộ điều tra Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (SĐT: 0969100500) để cung cấp thêm thông tin, làm rõ vụ việc.