Lào Cai: 1 giờ nghẹt thở giải cứu nạn nhân bị kẻ ngáo đá dùng dao khống chế

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 7/9, Công an TP. Lào Cai nhận được tin báo của người dân về vụ việc có đối tượng dùng dao uy hiếp con tin và kéo người phụ nữ vào số nhà 059 (thuộc đường Nhạc Sơn, thuộc tổ 15, phường Cốc Lếu).



Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP.Lào Cai đã cử 3 tổ công tác đến hiện trường để khoanh vùng, nhanh chóng bắt giữ đối tượng và giải cứu con tin an toàn. Khi tiếp cận hiện trường, cơ quan công an thấy một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, tay trái cầm dao dài khoảng 35cm, tay phải kẹp cổ nạn nhân. Lúc này, đối tượng liên tục yêu cầu lực lượng chức năng những yêu sách.

Nhận thấy đối tượng đang bị ảo giác, tay cầm vũ khí có thể gây nguy hiểm cho bị hại nên cơ quan công an đã áp sát đối tượng nhằm thương thuyết, vận động cũng như có thể bảo vệ nạn nhân một cách an toàn. Mọi biện pháp , các cán bộ chiến sĩ Công an TP.Lào Cai đều tiến hành một cách thận trọng nhằm tác động vào tâm lý của đối tượng.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra.

Sau nhiều lần vận động, đáp ứng nhu cầu được gặp gia đình của đối tượng, đến khoảng 10h cùng ngày đối tượng mới chịu buông tay cầm dao và thả nạn nhân. Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường đồng thời bắt giữ đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại hiện trường thu giữ một con dao cán gỗ dài 35cm của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định đối tượng là Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tổ dân phố Phú Thịnh 3, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đối tượng Thắng khai nhận, vào tối ngày 6/9 Thắng đã sử dụng ma túy đá. Đến khoảng 9h ngày 7/9 do bị ảo giác của việc sử dụng ma túy đá, Thắng đã cầm dao của một người bán thịt qua đường rồi đi lang thang ngoài đường.

Đối tượng lấy dao từ giỏ của một người bán thịt lợn rồi lang thang trên đường.

Chứng kiến sự việc, người dân đã báo cáo lực lượng chức năng. Khi bị lực lượng công an yêu cầu bỏ dao xuống, Thắng đã chạy vào một quán nước ven đường rồi bất ngờ dùng tay phải kẹp cổ bà Nguyễn Thị T. (SN 1953, trú tại tỉnh Lào Cai), tay trái dùng dao uy hiếp rồi kéo nạn nhân vào nhà sửa xe bên cạnh.

Sau đó Thắng tiếp tục yêu cầu nạn nhân đóng hết các cửa xung quanh ngôi nhà rồi dùng dao uy hiếp cố thủ bên trong. Sau gần 1 giờ được lực lượng chức năng vận động, đối tượng đã buông dao, thả nạn nhân.

Qua kiểm tra, đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng dương tính với heroin và ma túy đá (ma túy tổng hợp). Được biết đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội Tàng trữ ma túy và một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.