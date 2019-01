Là tín đồ phim Hàn, bạn đã "cày" đủ 7 bộ phim hấp dẫn đang chiếu này?

Trong những năm gần đây, Netflix đang dần trở thành một thế lực của nền điện ảnh thế giới. Không chỉ có đủ bộ siêu tập tác bộ phim Hollywood đình đám, hãng này còn cập nhật một kho phim Hàn đình đám với nội dung siêu hay và diễn xuất đốn tim người hâm mộ. Điểm đặc biệt ở Netflix là bạn không cần chờ đợi mỏi mòn để xem từng tập mà có thể "cày cuốc" ngay trong đêm cả một mùa phim.



1. Memories of the Alhambra (Hồi Ức Alhambra)

Memories of the Alhambra đánh dấu lần hợp tác đình đám giữa hai diễn viên nổi tiếng Hyun Bin (Jin Woo) và Park Shin Hye (Emma). Bộ phim lấy đề tài VR (thực tế ảo) để tạo nên một chuyến phiêu lưu kỳ ảo, diệu kỳ và tràn ngập ma thuật trong chuyến công tác của chàng CEO giàu có Jin Woo đến Tây Ban Nha - nơi anh tình cờ gặp cô nàng xinh đẹp Jung Hee Joo - Emma. 16 tập của bộ phim vừa kết thúc và chắc hẳn Tết nguyên đán năm nay là dịp thích hợp cho các cuồng phim hàn cày trọn vẹn bộ phim nhiều tình tiết ly kỳ này của đài tvN trên Netflix.

Màn tái xuất của Hyun Bin được hé lộ là sẽ có những "quả trứng phục sinh" trong bộ phim đình đám của anh 8 năm về trước "Secret Garden".

Park Shin Hye cũng quay trở lại màn ảnh và được khen ngợi bởi diễn xuất ngày càng thăng hoa.

2. My ID Is Gangnam Beauty (Người Đẹp Gangnam)



My ID Is Gangnam Beauty là bộ phim chuyển thể của đài jTBC, đề cập đến câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Qua đó tác phẩm nêu lên định kiến nặng nề về cái đẹp của xứ củ sâm. Nữ chính Kang Mi Rae (Im Soo Hyang) từng có ngoại hình xấu xí và luôn cảm thấy tự ti. Khi còn học trung học, không ai muốn chơi cùng cô, không chàng trai nào thích cô mặc bất chấp tâm hồn lương thiện đẹp đẽ.

Lên đại học, Mi Rae thay đổi ngoại hình của mình bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô bắt đầu được mọi người yêu quý nhưng vẫn sợ hãi quá khứ từng xấu xí của mình bị phát hiện. Đề tài phẫu thuật thẩm mỹ đã khá cũ khi 200 Pounds Beauty (Sắc Đẹp Ngàn Cân) ra đời từ 13 năm trước, nhưng bộ phim vẫn được đón nhận khi lên án mạnh mẽ thói "hám sắc" trong xã hội Hàn và bảo vệ những người đang chịu phần biệt đối xử mỗi ngày vì không có ngoại hình đẹp.

Quá khứ rồi sẽ qua đi, những người lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ như Mi Rae cần được xã hội thông cảm vì họ chỉ đang tìm cách sống tốt hơn trong một xã hội trọng ngoại hình và hình thức. Bên cạnh đó, bộ phim cũng cho người xem một thông điệp ý nghĩa về việc hãy là chính mình, yêu lấy chính bản thân mình, tự tin với những gì mình đang có. Một ngày nào đó, chàng soái ca như Cha Eun Woo - yêu nội tâm đẹp đẽ - sẽ xuất hiện.

Dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp của bộ phim.

3. W hat's Wrong With Secretary Kim (Thư Kí Kim Sao Thế)



Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên What's Wrong With Secretary Kim đình đám, nhiều người hâm mộ đã hoài nghi nam diễn viên Park Seo Joon có làm tốt vai diễn Lee Young Joon thiên tài, tự luyến nhưng cũng giàu tình cảm hay không. Cho đến khi bộ phim được ra mắt khán giả thì những bàn tán trước đó đã bị đập tan vì diễn xuất quá tài tình của anh chàng cùng phản ứng "cưng xỉu" của căp đôi Lee Young Joon - Kim Mi So (Park Min Young).

Bộ phim xoay quanh mối tình lãng mạn giữa phó chủ tịch Lee Young Joon thông minh, tài giỏi nhưng tự phụ và cô thư ký xinh đẹp, giỏi giang – Kim Mi So. Sau 9 năm làm thư ký, Kim Mi So cảm thấy mệt mỏi và quyết định xin nghỉ việc, lúc này "anh sếp" mới nhận ra rằng mình đã phải lòng cô. Và thế là chàng Chủ tịch quyết định "cưa đổ" cô thư ký theo một cách khác người. Trong quá trình đó, những bí mật trong quá khứ khi hai người còn nhỏ dần được hé lộ và làm hai người hiểu nhau hơn cũng như xích lại gần nhau hơn.

4. Strong Girl Bong Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon)

Đã xưa rồi cái thời nữ chính dịu dàng, yếu đuối, càng ngày Điện ảnh Hàn càng thích những nữ chính mạnh mẽ hoặc sở hữu sức mạnh phi thường. Do Bong Soon (Park Bo Young) là ví dụ điển hình cho những nhân vật nữ nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng có thể xử đẹp từ biến thái cho đến xã hội đen và nhấc bổng được cả hai chàng trai một cách dễ dàng. Bên cạnh nội dung hấp dẫn thì khán giả sẽ xao xuyến suốt các tập phim bởi chuyện tình gà bông vô cùng đáng yêu của Do Bong Soon và Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik).

Câu chuyện tình giữa "nữ cường" và "nam nhược" hài hước.

5. Oh My Ghost (Ma Nữ Đáng Yêu)

Phát sóng vào năm 2015, Oh My Ghost kể về Na Bong Sun (Park Bo Young) có tính cách vô cùng nhút nhát và thiếu tự tin. Cô nàng có một khả năng đặc biệt là nhìn thấy ma. Trong lúc làm việc tại một nhà hàng, Bong Sun bị nhập bởi hồn ma trinh nữ tên là Shin Soon Ae (Kim Seul Gi). Soon Ae quyết định dùng ngoại hình của Bong Sun để quyến rũ đầu bếp kiêu ngạo Kang Sun Woo (Jo Jung Suk). Sự tự tin cùng cá tính đáng yêu của Soon Ae cuối cùng cũng giúp Bong Sun cưa đổ được người trong lòng của mình.

Một trong những điều đặc biệt của bộ phim chính là chuyện tình bếp trưởng - phụ bếp vô cùng đáng yêu. Bên cạnh đó yếu tố hài hước và cảm động đan xen cùng sự sáng tạo trong kịch bản với sự xuất hiện của hồn ma Soon Ae vui tính nhưng cũng vô cùng đáng thương. Cuối cùng điều khiến chị em ai cũng rần rần chắc chắn là "sự mê trai" của cả hai cô nàng Soon Ae và Bong Sun giống hệt như mình.

6. Something In The Rain (Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi)

Ngay từ sau khi người đẹp không tuổi Son Ye Jin xác nhận tham gia Something In The Rain được công bố, khán giả đã đặt gạch hóng chờ đến ngày bộ phim được ra mắt. Và tác phẩm thực sự không làm cho người hâm mộ thất vọng khi đưa lên màn ảnh chuyện tình chị em "ngọt sâu răng" giữa Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In).

Jin Ah là cô gái ngoài 30 có sự nghiệp trong tay nhưng tình duyên lận đận và nóng lòng với chuyện cưới xin. Joon Hee là em trai người bạn thân của cô và mang lòng cảm mến chị gái xinh đẹp này đã lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình. Bản thân Jin Ah cũng chưa bao giờ nghĩ Joon Hee là một người đàn ông trưởng thành cho đến khi cô xao xuyến trước sự ấm áp của cậu.

Bộ phim không có kịch bản với nhiều tình tiết sáng tạo, ly kỳ hay kịch tính nhưng không khí nhẹ nhàng và thông điệp về chuyện "Phụ nữ ngoài 30 trong xã hội Hàn" lại tạo đươc hiệu ứng tích cực. Bên cạnh đó chính sự nhẹ nhàng ấy lại tạo nên phản ứng vô cùng đáng yêu trong chuyện tình chị em đẹp như mơ giữa hai nhân vật chính.

7. Hymn Of Death (Thánh Ca Tử Thần)

Hymn of Death là màn tái xuất của Lee Jong Suk sau bộ phim While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc). Bộ phim gồm có 3 tập xoay quanh nghiệt duyên của thiên tài soạn kịch Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) và nữ ca sĩ Yun Shim Deok (Shin Hye Sun). Nói về yếu tố làm nên thành công của bộ phim, phải kể đến âm nhạc lay động lòng người và kịch bản đầy bi thương được lồng ghép yếu tố lịch sử.

Hymn of Death không chỉ mang đến những giai điệu buồn nhất, không chỉ mang đến một chuyện tình buồn day dứt đầy nỗi chia ly mà còn mang đến một Hàn Quốc trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc và những con người trẻ tuổi đau đáu nỗi niềm với việc giải phóng, đóng góp cho nước nhà. Bên cạnh đó, với những khán giả hâm mộ Lee Jong Suk, Hymn of Death chính là tác phẩm điện ảnh mà anh thể hiện hết được năng lực diễn xuất của mình trong một diễn biến nội tâm phức tạp xuyên suốt 3 tập phim.