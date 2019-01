Nhiệt tình trồng "bách hợp" khi xem 5 chuyện tình yêu giữa các cô gái trên phim Thái sau đây

Thái Lan vốn được mệnh danh là “thiên đường” của cộng đồng LGBT bởi quan niệm cực thoáng về giới tính thứ ba. Chính bởi vậy những bộ phim khai thác đề tài tình yêu của người đồng tính là nhiều vô số kể. Tuy nhiên, phim bách hợp (phim đồng tính nữ) lại có số lượng ít hơn hẳn phim đam mỹ (phim đồng tính nam). Nhỏ mà có võ, số lượng ít nhưng vẫn khiến dân tình chao đảo, loạt phim bách hợp của Thái Lan đã mang đến cho khán giả những góc nhìn rất mới về nơi được mệnh danh là "thiên đường" của LGBT.

1448 Love Among Us (Tình Yêu Giữa Hai Chúng Ta)

Ra mắt khán giả vào năm 2014, Love Among Us lập tức gây sốt toàn châu Á bởi đã phản ánh những góc khuất xoay quanh câu chuyện kết hôn đồng tính ở một đất nước được xem là thiên đường của LGBT. Trái lại với những điều mà người ta đã từng được nghe kể về Thái Lan, hóa ra ở chốn thiên đường vẫn còn rất nhiều người kì thị giới tính thứ 3 và đặc biệt là họ hoàn toàn chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Love Among Us mở đầu bằng một đám cưới ngọt ngào nhưng...

Sự cấm cản của gia đình, những lời đàm tiếu và sự khắc nghiệt của cả xã hội đã khiến một chuyện tình đẹp như mộng của hai cô gái, Pim và Pat, đi vào bế tắc. Ngay cả khi họ đã trốn đến một vùng đất xa lạ để được sống trọn vẹn với tình yêu thì đau đớn vẫn không ngừng đeo bám. Đó là khi Pat bị tai nạn nghiêm trọng cần phẫu thuật thì Pim chẳng thể kí giấy ủy quyền bởi một đám cưới không cho họ danh phận. Là khi Pat mất đi thì Pim bỗng trở thành kẻ trắng tay bởi pháp luật không cho phép Pim thừa kế bất kì tài sản nào từ một người không thể cùng cô đăng ký kết hôn.

Yes Or No 1, 2

Nhắc đến phim bách hợp của Thái Lan, dám chắc người ta sẽ nhớ ngay đến Yes Or No 1, 2 - tác phẩm đình đám đã làm nên tên tuổi của cặp đôi Aom Sushar và Tina Jittaleela. Đây là bộ phim bách hợp Thái Lan đầu tiên mà một trong hai nhân vật nữ có tính cách và tạo hình giống với con trai. Phần một của bộ phim ra mắt năm 2010 và lập tức gây tiếng vang toàn châu Á khiến cho Aom - Tina được gán ghép nhiệt tình mặc dù Aom không thuộc giới tính thứ 3.



Aom và Tina thực sự rất đẹp đôi

Phim xoay quanh hai cô bạn cùng phòng có tính cách và style hoàn toàn trái ngược, đó là Kim tomboy (Tina) và Pie bánh bèo (Aom). Vốn dĩ có thành kiến với người đồng tính, Pie rất bất bình khi phải sống chung với Kim. Thế nhưng sau một thời gian gắn bó và gạt bỏ mọi hiềm khích, họ đã thực sự nhận ra nhau, cùng vượt qua những thành kiến, rào cản để viết nên một chuyện tình đẹp.

The Greatest Love ( Mối Tình Bất Diệt)

Với sự tham gia của hai nữ diễn viên xinh đẹp Pitchapa Phanthumchinda và Charebelle Lanlalin, The Greatest Love là phim ngắn bách hợp hiếm hoi của Thái Lan từng khiến fan Việt chao đảo và nhiệt tình "trồng bách". Phim xoay quanh chuyện tình yêu lén lút của cặp đôi đồng tính nữ Jo và Jane, vì định kiến xã hội họ đã buộc phải giấu kín mối quan hệ dù luôn muốn công khai ở bên người yêu.

Pitchapa Phanthumchinda và Charebelle Lanlalin

Ngày chọn cách mở lòng với mẹ mình, Jo và Jane nhận về sự phản đối kịch liệt. Trong lúc chán chường, Jane đã lỡ gây ra lỗi lầm và có thai với người đàn ông khác. Cuối cùng họ vẫn vì tình yêu mà vượt qua tất cả, có với nhau một cái kết viên mãn. Dù chỉ dài hơn 40 phút nhưng những thông điệp mà The Greatest Love mang đến lại vô cùng lớn, đó là câu chuyện về sức mạnh của tình yêu bất diệt.

Fingering (Ngón Tay Thần Kỳ)

Là bộ phim bách hợp hiếm hoi của Thái Lan đề cập trực tiếp đến vấn đề tình dục của người đồng tính, tuy Fingering không có những cảnh nóng giới hạn độ tuổi nhưng có lẽ bạn vẫn nên cân nhắc trước khi thưởng thức nó. Dĩ nhiên, Fingering vẫn là một bộ phim đáng xem bởi suy cho cùng thông điệp mà nó hướng đến vẫn là tình yêu trong sáng.

"Nàng tomboy" điển trai trong Fingering

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai cô gái trẻ Chaeng và Mi. Đến với nhau bởi những cảm xúc bồng bột, 2 người gặp không ít những rào cản vì vấn đề nhạy cảm trong thời gian chung sống. Trải qua nhiều biến cố, rốt cuộc họ cũng có thể mở lòng, nói ra tất cả những nguyện vọng thầm kín bằng sự chân thành và khiến cho tình yêu ấm nóng trở lại. Khởi đầu khi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và chỉ là muốn khám phá những dục vọng bản thân, sau cùng cặp đôi cũng nhận ra ranh giới rạch ròi giữa tình dục với tình yêu và biết thứ mình thật sự muốn là gì.

Club Friday The Series 8: True Love or Just Hope

Nổi đình đám tại Việt Nam sau phần phim Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân, giữa năm ngoái, Club Friday đã cho ra mắt phần 8 của series xoay quanh câu chuyện tình yêu của 2 người phụ nữ xinh đẹp, quyền lực cùng sự tham gia của loạt diễn viên đình đám xứ Chùa Vàng như: Paula Taylor, Peter Corp Dyrendal, Woonsen Virithipa,...

Ba diễn viên đình đám Thái Lan cùng góp mặt trong True Love or Just Hope

Không đơn thuần là một bộ phim bách hợp, True Love or Just Hope còn là tác phẩm hiếm hoi của Thái Lan đề cập đến câu chuyện song tính. Phim xoay quanh cô nàng người mẫu xinh đẹp, đình đám Katherine Margaret cùng ngã ba tình đầy éo le của mình. Dù đem lòng yêu nữ tổng tài Cee nhưng Katherine lại muốn có một đứa con, bởi vậy cô đã quyết định hẹn hò với David để đạt được mục đích.

Người mẫu xinh đẹp Katherine Margaret và nữ tổng tài Cee

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu giữa hai người phụ nữ, năm bộ phim đình đám này còn giúp cộng đồng LGBT truyền tải những thông điệp liên quan đến quyền lợi của họ tại xã hội Thái Lan. Bởi trên mảnh đất được coi là thiên đường của LGBT này vẫn còn rất nhiều bất công cho những người thuộc thế giới thứ 3.