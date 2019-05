Kỳ lạ loại dâu anh đào gần 5 triệu đồng/kg vẫn khiến chị em phát sốt tìm mua

Dâu tây được biết đến như một loại quả có hương vị thơm ngon, mọng nước, kích thích vị giác, dễ ăn cũng như có những công dụng tốt đối với sức khỏe.



Thời gian gần đây, giới nhà giàu Việt Nam lại được dịp "bấn loạn" bởi một loại dâu tây hiếm, có nguồn gốc xuất xứ từ Osaka Nhật Bản mang tên Awayuki hay có tên thuần Việt là dâu anh đào (hoặc dâu bạch tuyết, dâu bạch tạng). Thông thường, dâu chín mọng sẽ có màu đỏ tươi quen thuộc. Nhưng những quả dâu anh đào lại có màu sắc vô cùng đặc biệt, biến đổi theo mùa. Khi mùa xuân đến hoặc thời điểm nhiều ánh nắng, những trái dâu sẽ có màu hồng nhạt tự nhiên rất giống cánh hoa anh đào, một số quả có màu hơi pha cam nhẹ. Vào mùa đông, chúng lại có màu nhạt hơn.

Màu sắc cũng chỉ là một trong những yếu tố khiến loại dâu này trở nên đặc biệt. Điểm khiến dâu anh đào thật sự được nhiều người chú ý nằm ở mức giá cao ngất của nó. Được xếp vào danh sách những loại quả đắt nhất thế giới nên không có gì là lạ khi dâu anh đào chính gốc Nhật Bản có mức giá xấp xỉ 5 triệu đồng/kg. Và cũng do giá đắt, dâu anh đào thường được bán theo vỉ nhỏ (khoảng 8 đến 9 quả/vỉ) 200 gram với mức giá 950.000 đồng.

Và chẳng đơn giản mà giá thành của dâu anh đào lại cao đến thế. Bởi lẽ, so với dâu tây trong nước, chúng có mùi thơm rõ nét, kích thước lớn, vị ngọt thanh đặc trưng, căng mọng hơn rất nhiều, đồng thời lại giàu các loại vitamin A, C, E và các đặc tính chống lão hóa tốt, ít calo, tăng chất xơ. Ngoài ra, nguồn gốc xuất xứ Nhật Bản cũng là yếu tố khiến loại quả này được "sủng ái" và khiến khách hàng sẵn sàng chi mạnh hầu bao để mua.

Do giá thành cao nên loại dâu này thường chỉ trở thành đặc sản riêng dành cho giới nhà giàu sành ăn hoặc được sử dụng vào mục đích biếu tặng. Hiện trên thị trường, ngoài dâu tây anh đào hiếm và đắt, các loại dâu tây đỏ có xuất xứ từ New Zealand, Hàn Quốc, Australia cũng có giá khá cao. Dâu New Zealand được bán với giá khoảng 700.000 đồng/kg, dâu Hàn Quốc gần 800.000 đồng/kg, dâu Đà Lạt rẻ hơn 300.000 đồng/kg.