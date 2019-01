Kiểm tra người đàn ông nằm bất động cạnh xe máy phát hiện 1 người khác tử vong

Đến 1h ngày 17/1 Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết tại bãi đất trống nghi do sốc ma túy.

Thông tin ban đầu, tối 16/1, người dân tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động , gần đó một chiếc xe máy. Nghi do say rượu, người dân đến kiểm tra thì phát hiện thêm một người đàn ông khác nằm ngửa bên bãi đất trống và đã tử vong.

Bãi đất trống nơi người đàn ông tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Riêng người đàn ông có dấu hiệu "phê" ma túy sau đó đã tỉnh dậy và được đưa về trụ sở công an lấy mẫu thử ma túy, ghi lời khai nhân chứng. Theo ghi nhận tại hiện trường nơi người đàn ông tử vong phát hiện có 2 ống kim tiêm còn dính máu nghi là hai người đàn ông này vừa chích ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an đang điều tra làm rõ.