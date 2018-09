Không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất chỉ còn 21 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (8/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Dự báo ngày hôm nay (8/9), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đợt gió mùa đông bắc này nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi phía Bắc 19-22 độ.

Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa rét năm nay - Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (8/9), mưa to đến rất to tập trung ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 150-200mm/24 giờ).

Tại Hà Nội cũng sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong hôm nay và ngày mai (9/9) phổ biến 21-24 độ.