Khởi tố nam thanh niên nghiện clip sex, dâm ô với 2 cháu nhỏ

Ngày 3/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Tứ (SN 1993, trú tại xóm 2, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 3 tháng để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là 2 chị em ruột là cháu H.K (12 tuổi) và cháu D.Đ (10 tuổi, trú tại huyện Đô Lương).

Đối tượng Nguyễn Đình Tứ. Ảnh: Đức Vũ

Trước đó, vào cuối tháng 6/2019, Nguyễn Đình Tứ đã 3 lần trực tiếp, chủ động tiếp cận rồi xâm hại đối với hai cháu H.K và cháu D.Đ.

Cụ thể ngày 24/6/2019, Tứ đi xe máy đến xã Đại Sơn để tìm tổ chim, khi thấy 7 em nhỏ đang tắm dưới mương nước liền tiếp cận làm quen, xưng tên là Nam. Tắm xong, Tứ rủ hai chị em H.K và D.Đ vào nhà của một em khác rồi nằm trên võng, lấy điện thoại mở phim đồi trụy bắt cho các em này xem.

Ngày hôm sau, Tứ tiếp tục rủ hai em H.K và D.Đ đi tắm, rồi tiếp tục mở phim đồi trụy cùng xem. Lần này, Tứ có hành vi xâm hại vùng kín của cả hai chị em K. và Đ.

Trong 2 ngày liên tiếp sau đó (26 và 27/6/2019) Tứ lại đến chở H.K và D.Đ đi tắm và xâm hại tình dục hai em này. Tuy nhiên, lần này gia đình 2 nạn nhân đã phát hiện vụ việc và trình báo lên cơ quan chức năng.

Được biết, Tứ thường xuyên truy cập các trang mạng xem phim đồi trụy và gọi điện, nhắn tin trêu ghẹo những bạn gái qua mạng theo kiểu bệnh hoạn. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để xử lí đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.