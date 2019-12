Khởi tố cán bộ trường học hiếp dâm cô gái tàn tật

Ngày 4/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Huy Giang (42 tuổi, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi hiếp dâm cô gái tật nguyền.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Nhàn (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo một cán bộ trường tiểu học trên địa bàn huyện nửa đêm lẻn vào nhà hiếp dâm người con gái tàn tật 22 tuổi của bà.

Bà Nhàn kể, vào buổi chiều 9/11, bà có việc phải rời nhà đi đến tối. Khi về, bà nghe con gái nói rằng bị Giang đến nhà, vào chỗ nằm của chị và sàm sỡ rồi lấy máy điện thoại chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị. Sau đó Giang đi về nhưng khoảng 1 tiếng sau quay lại cho con gái bà 100.000 đồng.

Nơi xảy ra sự việc

Đến rạng sáng 10/11, nghe tiếng chó nhà sủa nên bà Nhàn thức dậy rồi đi ra cổng thì thấy ngoài đường có một người đàn ông nổ xe máy lao đi. Trở vào nhà thì bà thấy con gái đang lết từ phòng ngủ ra thềm khóc và nói Giang sàm sỡ tiếp.

Ngày 11/11, gia đình bà Nhàn gửi đơn tố cáo hiếp dâm con gái lên Công an huyện Diễn Châu. Chiều cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu đã đưa nạn nhân đi giám định pháp y, đồng thời cử cán bộ phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp và Công an xã Diễn Lộc xác minh, khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.