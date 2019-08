Khoảnh khắc hot tại lễ trao giải MGMA: Cậu út nhóm nhạc em trai BTS có hành động khiến mỹ nhân TWICE vừa mếu vừa cười

Mới đây, một tình huống đáng yêu đã xảy ra giữa nhóm nhạc tân binh của nhà Big Hit - TXT và nhóm nhạc đàn chị xinh đẹp đến từ JYP - TWICE. Tại lễ trao giải M2 X Genie Music Awards (MGMA), TXT được xếp ngồi cạnh đàn chị TWICE ở khu khách mời. Mọi chuyện tưởng như không có gì đặc biệt cho tới khi Huening Kai để ý thấy đàn chị Jungyeon (TWICE) đang "khóc".

Ngay sau đó, em út nhà TXT đã nhanh chóng quan sát xung quanh và phát hiện ra "thủ phạm" khiến cho tiền bối Jungyeon mếu máo. Đó là chiếc màn hình phát sóng trực tiếp các phần trình diễn từ trên sân khấu ở trước mặt cả hai nhóm không được đặt ngay ngắn, khiến cho một số thành viên của TWICE bị hạn chế tầm nhìn. Thấy vậy, Huening Kai liền nhanh tay sửa lại nó cho ngay ngắn để Jungyeon được nhìn thấy rõ hơn và màn tương tác này gây bão MXH cả ngày nay.



Màn tương tác đáng yêu giữa Huening Kai và đàn chị Jungyeon (TWICE) khiến không chỉ các thành viên 2 nhóm để ý mà còn lọt vào tầm ngắm của fan, netizen

Màn tương tác của Jungyeon và Huening Kai gây bão mạng

Thế nhưng, sau một hồi xử lý xong chiếc camera thì lại đến lượt tiền bối Jihyo (TWICE) không nhìn thấy màn hình nên liền cầu cứu các nhân viên ở gần đó. Mất thời gian đợi nhân viên đến sửa chẳng bằng tự tay làm, Huening Kai đã nhanh chóng chỉnh lại màn hình một lần nữa để cho tất cả mọi người đều được nhìn thấy.

Hành động chỉnh lại màn hình một lần nữa của Huening Kai khiến các mỹ nhân TWICE phải bật cười, vỗ tay tán dương hết mực

Chứng kiến hành động vừa "soái" vừa chân thành này của Huening Kai, đàn chị TWICE đã dành một tràng pháo tay khen ngợi. Hành động này của Huening Kai đã ghi điểm tuyệt đối không chỉ trong mắt TWICE mà còn cả những người hâm mộ và ngay sau đó khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt và nhận được nhiều lời khen ồ ạt trên MXH.

Em út nhà TXT - Huening Kai là một trong số những thành viên hot nhất TXT. Anh gây chú ý không chỉ bởi tài năng sớm được bộc lộ từ nhỏ, vẻ đẹp lai Tây rất lạ mà còn vì nhân cách và lòng tốt. Tuy mới chỉ 16 tuổi nhưng hành động của Huening Kai đã góp phần chứng minh rằng nam idol này là một người có suy nghĩ tinh tế và chu đáo, chín chắn hơn so với lứa tuổi. Chắc chắn trong tương lai không xa, Huening Kai sẽ còn thành công và nổi tiếng hơn nữa nhờ những hành động nhỏ như thế này.

Nguồn: Koreaboo