Khám phá quán cơm vịt Triều Châu mà giới trẻ Hà thành đang check-in rần rần thời gian qua

Cũng giống như cơm gà Hải Nam, mặc dù có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng cơm vịt Triều Châu lại được bày bán phổ biến nhất tại Singapore. Tại quốc đảo sư tử, người ta có thể tìm thấy món ăn này trong bất cứ food court hay khu chợ ẩm thực nào. Vì người dân Singapore đa số là người gốc Hoa nên việc phổ biến Teochew Duckrice là điều dễ hiểu. Mặc dù cùng một phong cách, tuy nhiên mỗi tiệm lại có một cách chế biến khác nhau. Tiệm thì om vịt trong nước lủ mì đậm đặc khiến cho da vịt có màu sẫm, phục vụ kèm cơm trắng và một chút lạc. Có tiệm thì da vịt màu nâu nhẹ cánh gián, nhưng cơm lại được nấu trong nước súp sẫm màu và phục vụ kèm trứng kho xì dầu.



Giờ thì chẳng cần đi xa, ngay tại Hà Nội, các bạn đã có thể thưởng thức trọn vẹn nét vị riêng "thanh mà không đạm" của cơm vịt Triều Châu chính hiệu được chế biến bằng tất cả tình yêu và sự tận tâm từ những người đầu bếp của nhà hàng Duck Plus. Teochew Duckrice nổi tiếng tại Singapore, sau một năm ra mắt tại Việt Nam phục vụ thực khách Thủ đô đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ khách hàng.

Cơm vịt Triều Châu tại nhà hàng Duck Plus đã được phát triển và thay đổi một chút cho phù hợp với khẩu vị người Việt và vẫn giữ được nét đặc biệt riêng.

Khách hàng đã quen với một nhà hàng cơm vịt đem lại cảm giác ấm cúng, ngon miệng và quen thuộc đến thế.

Đột nhập vào gian bếp chính, mới thấm rằng để tạo nên sức quyến rũ hấp dẫn đặc biệt thu hút biết bao KOLS, hot food blogger hay tín đồ yêu ẩm thực, tất cả nằm ở 2 chữ - Bí quyết.



Phiên bản cơm vịt Triều Châu tại Duck Plus kế thừa những ưu điểm của phong cách chế biến Trung Hoa cổ điển, xen lẫn đôi nét hương vị Singapore hiện đại, phù hợp với phong cách ẩm thực của người Việt. Cơm vịt tại Duck Plus có hương vị hài hòa, không quá nặng vị thảo mộc như các phiên bản tại quốc đảo sư tử và được khách hàng đánh giá là "dễ ăn" hơn nhiều so với phiên bản gốc.

Vịt tươi nguyên con sau khi được tuyển lựa kỹ càng, làm sạch kỹ lưỡng sẽ được om trong nồi nước dùng đặc biệt khoảng 5 giờ đồng hồ. Bằng ấy thời gian mới khiến từng hương vị thấm lâu, thấm sâu vào từng thớ thịt, tạo nên lớp da nâu óng ả, thơm ngậy mà không ngấy.

Lớp da chẳng giòn tan như vịt quay, lớp thịt chẳng thanh đạm như vịt hấp, nhưng từng miếng thịt vịt Triều Châu bày lên đĩa lại hấp dẫn khó tả, nâu ruộm, béo mềm, cắn ngập cả chân răng, có thêm cả hương thơm đậm vị khó quên từ loại nước sốt đặc trưng.

Đĩa thịt vịt "cực phẩm" đẹp mắt sẽ thật trọn vẹn khi ăn cùng sốt ớt trưng đặc biệt và bát cơm dẻo thơm được hấp chín tới. Loại ớt trưng đặc biệt được các đầu bếp kỳ công chế biến từ: ớt khô, tỏi, hành kết hợp hài hòa khiến ai ăn một lần cũng nhớ mãi. Từng hạt cơm bóng bẩy săn chắc hòa quyện cùng bát canh mùa hạ chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó cưỡng với bất cứ thực khách nào.

Điều đáng tự hào là món ăn thương hiệu "must-try" cơm vịt Triều Châu (hay cơm vịt Singapore) mới du nhập tới Hà thành cách đây 1 năm nhưng đã làm nức lòng biết bao tín đồ sành ẩm thực đặc biệt là giới trẻ Hà thành.

Không chỉ vậy, món vịt quay sốt mận da giòn cũng là một trong những món ăn gây bão tại Duck Plus trong suốt 1 năm qua.

Có những vị khách tới nhà hàng, khi được thông báo "hết vịt quay" còn tỏ ra "thảng thốt" pha chút "giận dỗi" vì lý do: "Tôi đi từ xa đến chỉ để ăn món này".

Đây cũng là đứa con tinh thần thứ 2 của cựu BTV truyền hình Ngọc Diệp sau thành công của hệ thống Kampong Chicken House. Có vẻ nữ BTV này rất có "duyên" khi đưa những món ăn đặc sắc từ khắp nơi về phục vụ thực khách quê nhà.

Trong 1 năm qua, kể từ khi cơm vịt Triều Châu được phục vụ tại nhà hàng Duck Plus - 38 Hàm Long, Hà Nội vẫn luôn được hàng nghìn thực khách Hà thành ưa chuộng.

Đặc biệt, điểm cộng níu chân thực khách chính là không gian xanh mát đậm chất Á Đông hiện đại, thật lý tưởng để hẹn hò cùng gia đình, người thân, lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Duck Plus.

Giữa không khí nắng dịu những ngày mùa hạ, thưởng thức cơm vịt Triều Châu của Duck Plus thì còn gì tuyệt vời bằng. Nhưng hoàn hảo hơn nữa, nhân dịp mừng sinh nhật tròn 1 tuổi, thực khách đến với Duck Plus sẽ có cơ hội thưởng thức Combo tưng bừng từ ngày 1/6 đến hết 30/6 với mức giảm giá ưu đãi lên tới 20%. Ngoài ra còn rất nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ trong chương trình đặc biệt nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Những tín đồ sành ăn Hà thành còn chần chừ gì mà không ghé ngay cơ sở 38 Hàm Long, Hà Nội để hưởng trọn vẹn cơ hội ăn ngon, giá hời với cơm vịt Triều Châu chính hiệu.