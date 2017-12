Kéo cả nhà ra rạp theo đuổi "Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ" mùa cuối năm!

Cuộc phiêu lưu hài hước và đầy ý nghĩa từ đất nước của truyện cổ tích Andersen, The Incredible Story of The Giant Pear là bộ phim cùng tên được chuyển thể từ tác phẩm thiếu nhi ngộ nghĩnh được viết và minh họa bởi tác giả Jakob Martin Strid, Đan Mạch - quê hương của Truyện cổ Andersen.

Cuốn sách đã bán trên 100,000 bản và được dịch ra 8 thứ tiếng trong đó có Việt Nam. Đây là cuốn sách đã được các bạn thiếu nhi Đan Mạch và nhiều nước khác trên thế giới như Mĩ, Nga đón nhận nồng nhiệt. Và bộ phim được chuyển thể cùng tên sẽ ra mắt ở Đan Mạch vào mùa Thu này, cùng đồng thời sẽ được phát hành tại 30 nước khác nhau trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ sẽ được công chiếu vào những ngày đầu năm 2018.



Trailer của "Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ" (Nguồn: YouTube)

Bộ phim nói về mèo Mitcho và voi Sebastian sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Ánh Nắng xinh đẹp. Đó là một thị trấn thân thiện, bình yên, ngoại trừ việc ngài Thị trưởng Jeremiah Bartholomew Severin Olsen (JB) bỗng biến mất một cách bí ẩn.

Một hôm, nhân lúc đi câu cá ở bờ biển, hai người bạn vớt được một cái chai, bên trong chứa lá thư có nội dung rất khó hiểu cùng một cái hạt giống bé tí tẹo từ ngài Thị trưởng JB. Hai bạn gieo hạt theo chỉ dẫn trong thư, qua hôm sau hạt giống đã trở thành một con thuyền hình quả Lê. Mitcho, Sebastian và giáo sư vui tính Glucose quyết định dấn thân vào hành trình đầy bí ẩn đến hòn đảo kì lạ để mang ngài JB trở về. Cuộc phiêu lưu đáng nhớ này mở ra một hành trình với nhiều điều kì thú và cả lòng dũng cảm qua cái nhìn trong trẻo của đôi bạn thân Mitcho và Sebastian.

"Cuốn sách là một phép màu với nhiều cung bậc cảm xúc lý thú và điên rồ. Đồng thời đó cũng là cảm hứng để chúng tôi tạo ra bộ phim. Chúng tôi muốn khán giả được xem một tác phẩm thương mại nhưng mang tính thẩm mỹ cao. Những người trưởng thành là kết quả kì diệu của tạo hóa, tuy nhiên sẽ thú vị hơn nhiều nếu chúng ta được nhìn thế giới thông qua con mắt của trẻ thơ. Hãy nhắm mắt để trí tưởng tưởng của bạn được lạc vào thế giới huyền diệu và vui nhộn của bộ phim" - Nhóm đạo diễn Amalie, Jorgen và Philip chia sẻ.

Nhóm đạo diễn Amalie, Jorgen và Philip

Đây là lần đầu tiên hợp tác của bộ ba đạo diễn Philip Einstein Lipski, Joergen Lerdam và Amalie Naesby Fick. Đây là một sự hợp tác ngoạn mục của ba vị đạo diễn chuyên trị dòng phim hoạt hình tại Đan Mạch.

Philip được biết đến với phim Ronal the Barbarian (2011), Joergen, Joergen thì đã thực hiện rất nhiều phim hoạt hình cả quốc tế lẫn trong nước như: Niko & The Way To The Stars 1 and 2, Jungle Jack 1, 2 and 3, The Olsen Gang, Pettson & Findus. Còn với lính mới Amalie thì đây là một trải nghiệm tuyệt vời, Cuộc Phiêu Lưu Của Qủa Lê Khổng Lồ là sản phẩm đầu tiên của cô sau khi vừa tốt nghiệp trường Điện Ảnh Đan Mạch.

Phim dự kiến khởi chiếu 29/12/2017.