10 diễn viên mới ấn tượng nhất trên màn ảnh rộng 2017

Hollywood là nơi ra đời những bộ phim điện ảnh đa dạng thể loại, cũng đồng thời là bệ phóng cho nhiều tài tử mới nổi. Hãy cùng điểm lại những gương mặt ấn tượng và được yêu thích nhất năm 2017.



1. Dafne Keen (Logan)

Mang trong mình 2 dòng máu Anh - Tây Ban Nha, ngôi sao sinh năm 2005 yêu thích ballet và điện ảnh từ khi còn rất nhỏ. Trong Logan, diễn xuất nội tâm của Dafne Keen toát lên sự mạnh mẽ, hoang dã nhưng vẫn mang vẻ hồn nhiên và tràn đầy sức sống. Nhân vật X-23/ Laura Kinney của cô bé cũng được giới phê bình phim đánh giá rất cao dù trước đó, vai diễn này được nhắm tới cho Sienna Novikov.

Chính nhờ sự xuất hiện của Laura Kinney trong Logan, khán giả mới thật sự thấm được nỗi đau thương và sự giằng xé của "Người sói" sau nhiều năm chống chọi với sự cô đơn và mặc cảm tội lỗi. Không phải ngẫu nhiên mà kịch bản để cô bé X-23, truyền nhân của Wolverine xuất hiện vào đúng phần phim mà dị nhân này ngã xuống.

2. Gal Gadot (Wonder Woman)

Tuy không phải là gương mặt mới của điện ảnh Hollywood, nhưng mỹ nhân của series Fast and Furious chỉ thật sự để lại ấn tượng khi hóa thân thành nữ chiến binh Diana Prince/ Wonder Woman. Mặc dù không có diễn xuất quá nổi trội, nhưng tạo hình xinh đẹp cùng phong thái bản lĩnh đã khiến nàng sở hữu một lượng fan vô cùng hùng hậu.

Diana ngây thơ với cặp mắt tròn xinh và đôi môi mọng đỏ đốn tim cả khán giả nam lẫn nữ. Thế nhưng, mỗi khi chiến đấu thì nàng thể hiện uy phong lẫm liệt, đúng bản chất của một cô công chúa xuất thân từ bộ tộc Amazon oai hùng. Không chỉ thế, nhiều khán giả đã phải xuýt xoa rằng “Gal Gadot thực sự sinh ra để trở thành Wonder Woman”.

3. Jaeden Lieberher (It)

Sinh năm 2003, cậu bé đến từ bang Pennsylvania đã đóng qua 10 bộ phim, trong đó vai diễn đầu tiên vào năm lên 7. Năm 2015, Lieberher tham gia trong series truyền hình có chủ đề nhạy cảm Masters of Sex trong 11 tập phát sóng. Năm 2016, cậu đóng vai con trai của nam diễn viên Clive Owen trong phim chiếu rạp The Confirmation. Vai diễn Bill Denbrough trong It được đánh dấu là cột mốc quan trọng cho sự nghiệp diễn xuất của cậu bé 14 tuổi.

Trong phim It, khán giả ấn tượng với một Bill Denbrough dù bị tật nói lắp, nhưng vẫn quả cảm, dám xông vào nguy hiểm, bảo vệ bạn bè trước con quái vật Pennywise độc ác. Ngoài ra, nét diễn xuất mộc mạc cùng nét đẹp đầy tiềm năng của Jaeden Lieberher cũng giúp cậu ghi điểm với người xem.

4. Saoire Ronan (Lady Bird)

Nữ diễn viên 23 tuổi vốn không xa lạ với dòng phim nghệ thuật ở Hollywood. Cô từng hai lần được đề cử Oscar cả hạng mục vai chính (Brooklyn) lẫn vai phụ cho phim đầu tay Atonement. Năm 2017, tiếp tục chứng kiến màn bứt phá của mỹ nhân trẻ tuổi người Ireland với tác phẩm không chỉ tạo tiếng vang mà còn nhận được nhiều lời khen của giới phê bình - Lady Bird. Khắp các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ mùa cuối năm, không nơi nào không xướng tên Lady Bird, cùng tài năng diễn xuất vượt trội của Ronan.

Saoire Ronan vào vai một cô thiếu nữ 17 tuổi luôn ấp ủ khát khao được thoát ly ra khỏi thị trấn đến New York để theo đuổi sự nghiệp học hành. Nhưng giấc mơ của một thiếu nữ táo bạo, cá tính đã đẩy cô tới những xung đột giằng xé với người mẹ yêu thương. Xen giữa những xung đột ấy còn là những rung động về tình cảm của tuổi 17. Ronan đã hoàn toàn nhập tâm vào thế giới nội tâm của Christine, chính vì vậy người xem đã được cô dẫn dắt đi hết những cung bậc cảm xúc của cô nữ sinh nổi loạn một cách tự nhiên nhất.

5. Daniel Kaluuya (Get Out)

Với vai diễn Chris trong tác phẩm kinh dị được tán dương nhất năm, nam diễn viên người Anh, 28 tuổi bất ngờ vụt sáng trở thành một ngôi sao sáng của Hollywood. Trước đó, anh cũng từng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình nhưng chưa thật sự để lại ấn tượng, chỉ được biết đến là diễn viên của thể loại hài hước gia đình.

Nội dung phim kể về chuyến viếng thăm gia đình cô bạn gái da trắng của một thanh niên da màu có tên Chris Washington. Anh không biết rằng chuỗi sự kiện kinh hoàng đang chờ đợi mình ở vùng thôn quê vắng vẻ. Trong phim, Daniel Kaluuya có một lối diễn tự nhiên, vừa dè dặt, vừa mạnh bạo, vừa hoang mang, vừa đề phòng... tạo cho khán giả sự hồi hợp và chờ đợi. Mạch phim dồn dập cùng những yếu tố kinh dị dần được lật mở khiến cho mọi người đều phải thắc mắc điều gì sẽ đến với Chris.

6. Tom Holland (Spider- Man: Homecoming)

Nam diễn viên 21 tuổi đã trở thành ngôi sao sáng giá của Hollywood khi vào vai Người Nhện trong bom tấn mùa hè của Marvel Studios. Tom Holland đã phải nỗ lực rất nhiều để thể hiện vai diễn Spider-Man thật xuất sắc làm hài lòng các fan hâm mộ nhưng cũng phải thoát khỏi cái bóng của hai đàn anh Tobey Maguire và Andrew Garfield.

Phiên bản Spider-Man của Holland được nhiều fan và các nhà phê bình đánh giá rằng rất duyên dáng, thú vị, đôi lúc là một cậu bé fanboy ngây thơ nhưng cũng cực kỳ tinh quái và hài hước. Hơn nữa, biểu cảm của anh cũng không quá dữ dội như Garfield hay tội nghiệp như Maguire mà lại rất nhẹ nhàng và dễ thương, đây chính là điểm mà nhiều fan hâm mộ Spider-Man cảm thấy thân quen với nhân vật trong truyện tranh.

7. Ansel Elgort (Baby Driver)

Gia nhập Hollywood khá muộn, đến năm 2013, anh mới có được vai diễn đầu tay. Ansel Elgort chủ yếu được biết đến qua bộ phim Divergent và The Fault in Our Stars . Sau những vai diễn chưa để lại nhiều dấu ấn, Elgort đã vụt sáng trở thành hiện tượng trong bộ phim hành động ca nhạc nhận được nhiều lời khen Baby Driver. Câu chuyện xoay quanh Baby, một thanh niên có khả năng lái xe siêu hạng, đó cũng là lý do anh bị ép buộc làm tài xế cho các phi vụ cướp của ông trùm Doc.

Nhờ ngoại hình điển trai có lối diễn cuốn hút cùng khả năng cảm thụ âm nhạc đáng ngưỡng mộ Ansel Elgort đã nhập vai quái xế Baby một cách tự nhiên nhất. Khán giả không chỉ bị chinh phục bởi những cảnh đua xe khốc liệt, những màn đấu súng đầy kích thích mà còn bởi tình yêu chẳng khác gì ngôn tình của đôi Baby và Debora.

8. Brooklynn Prince (The Florida Project)

Không thể phủ nhận diễn viên nhí 6 tuổi Brooklynn Prince rất đáng yêu và quyến rũ trong vai Moonee giữa bối cảnh là những câu chuyện quanh một nhà nghỉ ở Orlando. Hằng ngày, Moonee chơi đùa cùng bạn bè hàng xóm trong khi mẹ cô bé kiếm sống bằng nghề bán nước hoa dạo. Gia cảnh nghèo nàn, Moonee không thể bước vào khu vui chơi giải trí gần đó và chỉ có thể… tưởng tượng ra hay cố gắng tìm niềm vui với các cô cậu bé khác. Brooklynn Prince đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả với hình ảnh cô bé Moonee hồn nhiên và đáng yêu.

Đây là bộ phim thứ hai Prince tham gia, sau Robo-Dog: Airborne. Chia sẻ về lý do tuyển cô bé 6 tuổi, đạo diễn Sean Baker cho biết khi vừa gặp ông ngay lập tức bị hút hồn bởi sự tự tin, thoải mái của cô bé trước ống kính.

9. Elle Fanning (The Beguiled)

Elle Fanning vốn được biết đến là em gái của “cô bé vàng” Dakota Fanning. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, cô tìm được nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn, thoát khỏi cái bóng của chị mình. Năm 2016, Elle Fanning khẳng định được khả năng diễn xuất vượt trội trong bộ phim The Neon Demon.

Nhưng đến The Beguiled, nữ diễn viên với gương mặt thuần khiết thật sự khiến khán giả bất ngờ khi toát lên vẻ đẹp quyến rũ cùng sự chín chắn, trưởng thành của mình. Trong tác phẩm làm lại của đạo diễn Sofia Coppola, nàng hóa thân thành một cô gái xinh đẹp nhưng có phần lẳng lơ. Bên cạnh Jesse trong The Neon Demon (2016), đây có thể xem là vai diễn mới mẻ nhất của nữ diễn viên này. Điều này cũng chứng tỏ Elle Fanning thực sự là một nghệ sĩ nghiêm túc muốn thách thức bản thân.

10. Fionn Whitehead (Dunkirk)

Bối cảnh phim xoay quanh cuộc di tản giữa Anh và quân đồng minh, tại bờ biển Dunkirk của Pháp, trong thế chiến thứ hai. Fionn Whitehead vào vai Tommy, một người lính Anh đang bị mắc kẹt tại Dunkirk. Hành trình tàn khốc tìm cách trở về nhà của Tommy để thoát khỏi Dunkirk cũng là đại diện cho hàng trăm nghìn binh lính khác. Bằng chính vẻ tự nhiên và trân thật trong cách thể hiện của mình, Fionn đã có những màn thể hiện đột phá lôi cuốn người xem đi theo mạch phim một cách nhanh chóng.

Nhờ sự thành công của Dunkirk mà Fionn Whitehead đang được giới truyền thông xem như một ngôi sao Anh quốc tài năng và hứa hẹn.