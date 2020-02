Kẻ cướp liên tiếp 2 tiệm vàng đã bị chết đuối khi nhảy xuống sông bỏ trốn

Tối 7/2, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm nhảy cầu bỏ trốn sau khi cướp 2 tiệm vàng.

Nạn nhân và cũng là nghi phạm được xác định là Võ Nguyên Kh. (SN 1986), trú khối phố Long Xuyên, thị trấn Nam Phước, Quảng Nam.

Trước đó, Đại tá Phạm Trung Phương - Trưởng Công an huyện Duy Xuyên, cho biết khoảng 11h30 trưa cùng ngày, 1 thanh niên bịt mặt đã vào tiệm kim hoàn Ngọc Minh (ngã ba Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và vờ hỏi mua vàng.



Hiện trường vụ việc.

Lợi dụng vợ chồng chủ tiệm vàng mất cảnh giác, nam thanh niên đã dùng dao khống chế người vợ và yêu cầu người chồng đưa vàng. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng hô hoán, tên cướp vội vàng lên xe máy tháo chạy.



Khoảng 30 phút sau tên cướp tiếp tục đến tiệm vàng Dung (khu phố chợ Nam Phước) và dùng vật cứng đập tủ kính với ý định cướp vàng nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an huyện Duy Xuyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và xác định được nghi phạm đang chạy xe máy trên Quốc lộ 1. Khi bị rượt đuổi đến cầu Vĩnh Điện, đối tượng đã bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông.



Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa dọc bờ sông để tiếp tục truy bắt. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày vẫn không thấy đối tượng xuất hiện.



Việc đối tượng liều lĩnh nhảy từ giữa cầu Vĩnh Điện khá cao so với mặt nước sông khiến lực lượng chức năng nhận định, có thể đối tượng đã tử vong khi nhảy xuống sống. Do đó, Công an quyết định tăng cường thợ lặn để tìm kiếm.

Đến khoảng 16h40 chiều cùng ngày, thi thể đối tượng đã được tìm thấy dưới đáy sông, nên được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.