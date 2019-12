Kể chuyện bàn tay đứt rời tìm lại chủ nhân, "I Lost My Body" là phim hoạt hình đáng xem nhất tháng 12

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung phim)

Trong lúc cả thế giới đang bàn tán về Frozen 2 (Nữ Hoàng Băng Giá 2), I Lost My Body (Cơ Thể Tôi Đâu Rồi?) âm thầm phát hành trên Netfix. Nhưng nếu tìm hiểu kĩ, bạn sẽ biết bộ phim hoạt hình Pháp này là một ứng cử viên cực mạnh trong mùa Oscar năm nay. I Lost My Body là phim hoạt hình đầu tiên đoạt giải Nespresso Grand Prize (phim do các nhà phê bình quốc tế lựa chọn) tại LHP Cannes lần thứ 72. Tác phẩm tiếp tục được hội đồng điện ảnh New York Film Critics Circle chọn là Phim hoạt hình hay nhất năm 2019.

1. Câu chuyện dị thường và ám ảnh

I Lost My Body kể về một bàn tay bị cắt rời ở phòng thí nghiệm. Bất chấp mọi thử thách, nó tìm đường trở về với chủ nhân của mình là Naofel - một chàng trai trẻ người đang sống tại Paris. Xuyên suốt 81 phút của bộ phim, khán giả được chứng kiến hành trình cực kì khốc liệt và kịch tính của bàn tay, cũng như câu chuyện cuộc đời của Naofel.



Không chỉ có cốt truyện kì lạ, I Lost My Body còn có nhiều tình tiết ghê rợn đến mức người lớn còn phải che mắt. Điển hình là phân cảnh bàn tay phải chiến đấu với con chim bồ câu, đàn chuột háu đói hay tìm cách lao qua đường cao tốc. Nhịp phim lúc chậm rãi, lúc lại gấp gáp.

2. Đỉnh cao nghệ thuật kể chuyện bằng âm nhạc

Âm nhạc sẽ là điều khiến bạn ấn tượng đầu tiên khi xem I Lost My Body. Hiếm có bộ phim nào sử dụng nhạc nền tốt và cảm xúc như tác phẩm này. 20 phút đầu phim gần như không có lời thoại nào, nhưng câu chuyện vẫn được kể rành mạch và rõ ràng nhờ hình ảnh và âm thanh. Từ những bản giao hưởng da diết đến ca khúc Hip Hop hiện đại đều được cài cắm một cách có ý đồ, thể hiện tâm trạng của nhân vật.

I Lost My Body cực kì giống với phần mở đầu của Up! (Vút Bay), khi thời ấu thơ của Naofel được tái hiện lại qua một loạt cảnh hồi tưởng trên nền bản nhạc J'ai Perdu Mon Corps được sáng tác riêng cho phim. Đoạn nhạc chắc chắn sẽ làm bạn nổi da gà vì quá hay và cảm xúc.

3. Bộ phim phải xem đi xem lại nhiều lần

Điều thú vị của I Lost My Body là người xem không thể đoán được đoạn kết của phim sẽ như thế nào. Vì sao Naofel lại cụt mất một bàn tay? Nếu bàn tay trở về với chủ nhân, cậu có lành lặn trở lại?

I Lost My Body có thể dễ xem, nhưng không dễ hiểu. I Lost My Body mang đến một câu chuyện bi thương về tình yêu, nỗi cô đơn và sự mất mát. Với những lớp ý nghĩa đa chiều, phim xứng đáng được trải nghiệm một cách chậm rãi và xem lại hơn một lần.

Trailer I Lost My Body (Cơ Thể Tôi Đâu Rồi?)

I Lost My Body rất phù hợp với những ai đang tìm kiếm một bộ phim hoạt hình độc đáo, sâu sắc. Phim đã có mặt trên hệ thống Netflix từ ngày 5/12.