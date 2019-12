Tình yêu Giáng Sinh của "Mẹ Rồng" và rich kid của "Crazy Rich Asians" không cần drama vẫn đáng xem vì quá ngọt ngào!

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung Last Christmas)

Mang đậm không khí Giáng Sinh, Last Christmas (Giáng Sinh Năm Ấy) thu hút nhiều sự chú ý khi được quảng cáo là lấy cảm hứng từ ca khúc huyền thoại của danh ca George Michael. Bên cạnh đó, phim có sự tham gia của Emilia Clarke - "Mẹ Rồng" của Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) và ngôi sao Crazy Rich Asians Henry Golding. Nhận được nhiều kì vọng, Last Christmas có làm nên chuyện?

1. Ý tưởng mới mẻ nhưng cách kể chuyện hơi "vụng"

Last Christmas kể về Kate (Emilia Clarke) - cô gái luôn nghĩ mình là người xui xẻo nhất trên đời. Sau ca phẫu thuật tim, Kate trở thành một con người khác hẳn, không còn vui tươi yêu đời như trước. Cô không những gặp khó khăn trong công việc mà còn căng thẳng trong mối quan hệ với gia đình. Cho đến khi, cô gặp anh chàng điển trai Tom (Henry Golding), Kate bắt đầu tìm được ánh sáng. Nhưng Tom là một chàng trai bí ẩn, lúc xa lúc gần làm cô không thể nắm bắt.

Nhiều khán giả ngỡ tưởng Last Christmas là một chuyện tình thông thường, rập khuôn, nhưng bộ phim đã làm được nhiều hơn thế. Nửa cuối Last Christmas, câu chuyện bỗng chuyển hướng bất ngờ với nhiều cung bậc cảm xúc, từ li kì, bi thương đến ngọt ngào.



Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Last Christmas không có cách kể chuyện tốt. Do ôm đồm nhiều thông điệp, nội dung, bố cục bộ phim có phần lộn xộn. Nhiều tình tiết của phim hơi cực đoan và có phần gượng ép để câu chuyện theo đúng ý biên kịch mong muốn. Nếu phim được biên tập tốt và có cách kể chuyện duyên dáng hơn, Last Christmas sẽ hay hơn nhiều.

2. Tương tác ngọt ngào giữa Emilia Clarke và Henry Golding

Nếu đã từng xem Me Before You (Trước Ngày Em Đến), bạn sẽ biết Emilia Clarke là một nữ diễn viên ngọt ngào, hài hước và kết hợp rất tốt với bạn diễn nam. Một bộ rom-com đúng sở trường như Last Christmas chắc chắn không làm khó Emilia Clarke. Từng nụ cười, ánh mắt và cả cặp lông mày hài hước đều giúp Emilia Clarke hóa thân hoàn hảo vào nhân vật.

Với Henry Golding, vai diễn Tom có phần kém sâu sắc hơn chàng tỉ phú Nick Young trong Crazy Rich Asians. Dù vậy, Henry trông vẫn hoàn hảo, lịch lãm và cực đẹp đôi khi đứng bên cạnh Emilia. Tương tác của cặp đôi là yếu tố giữ chân khán giả đến tận phút cuối cùng.

3. Âm nhạc chưa hiệu quả như mong đợi

Dù lấy cảm hứng từ ca khúc Last Christmas huyền thoại, bộ phim lại không liên quan lắm đến bài hát. Bản hit này có cũng được, không có cũng không sao. Phân đoạn Emilia Clarke trình diễn Last Christmas trong show tài năng là một điểm nhấn hiếm hoi của phim. Bên cạnh đó, là một bộ phim Giáng Sinh, âm nhạc của phim lẽ ra phải cực kì bắt tai và vui nhộn.

Rất tiếc rằng đa số nhạc nền của Last Christmas đều là hit cũ của Wham!, không có nhiều sự chỉnh sửa, làm mới cho phù hợp với bối cảnh hiện đại. Các fan cũng hơi buồn khi nhà sản xuất không tung ra nhạc phim có giọng của Emilia Clarke.

Nhìn chung, Last Christmas không phải là một bộ phim quá xuất sắc. Nhưng phim dễ chịu, ngọt ngào, đủ lãng mạn để làm trái tim khán giả rung động. Đặc biệt nếu ra rạp cùng người yêu thì Last Christmas là sự lựa chọn chuẩn không cần chỉnh.

Trailer Last Christmas (Giáng Sinh Năm Ấy)

Phim được công chiếu tại các cụm rạp từ ngày 6/12.