Hotgirl bị bán sang Trung Quốc kể lại hành trình trở thành kẻ buôn người "lành nghề"

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục lấy lời khai 2 đối tượng Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) và Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi Mua bán trẻ em và mua bán người.



Tiên bị công an bắt quả tang vào ngày cuối tháng 11/2019, khi đang đưa 2 người phụ nữ tại Nghệ An bán sang Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, Tiên khai trước đó vào năm 2015, Tiên bị chính Phạm Thị Mến lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng người bản địa. Hiện Tiên đã có 2 người con chung với người Trung Quốc.

Tiên từng là nạn nhân bị người khác bán ra nước ngoài làm vợ nhưng sau đó lại trở thành 1 má mìn bán người.

Sang làm vợ tại nước ngoài được 2 tháng, Tiên bắt đầu học theo cách của nhóm buôn người này để hành nghề. Tiên sau đó đã liên lạc với 2 cô gái trú tại tỉnh Lạng Sơn rồi rủ sang Trung Quốc làm việc lương cao.

Sau khi dụ dỗ được 2 cô gái này, Tiên liên lạc với Mến để vượt biên đưa 2 nạn nhân này sang Trung Quốc làm vợ.

Tại Trung Quốc, Tiên liên hệ và bán 2 nạn nhân này cho 2 người đàn ông bản địa với giá 200 triệu đồng/1 người.

Cuối tháng 11/2019, Tiên trở về Việt Nam. Tiên gặp 2 cô gái 16 và 24 tuổi nên dụ dỗ rủ sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được trả từ 200-300 triệu đồng/1 người. Sau nhiều ngày dụ dỗ, Tiên cũng nhận được cái gật đầu từ 2 nạn nhân.

Đêm 29/11, như kế hoạch đã vạch sẵn, Tiên đón 2 cô gái rồi bắt xe khách đi từ Nghệ An ra Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi xe khách đi đến huyện Diễn Châu, lực lượng công an đã chặn lại và bắt quả tang Tiên và giải cứu 2 nạn nhân về nhà.

Từ lời khai của Tiên, đêm 3/12, công an tiếp tục bắt giữ Phạm Thị Mến để điều tra vì có liên quan đến đường dây mua bán người của Tiên.

Từ năm 2015 đến nay, Tiên đã bán thành công 3 nạn nhân ra nước ngoài. Hiện công an đã giải cứu các nạn nhân về an toàn.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi) để tiếp tục điều tra vụ án.