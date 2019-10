Hotel Del Luna trắng tay, SKY Castle thắng đậm tại giải thưởng truyền hình lớn nhất Hàn Quốc - Korea Drama Awards

Korea Drama Awards (tạm dịch: Giải Thưởng Truyền Hình Hàn Quốc) đã bước sang tuổi thứ 12 và là giải thưởng nổi bật nhất của mảng truyền hình Hàn, vinh danh những bộ phim chất lượng trong một năm trước đó. Chính vì thế được đề cử và giành giải ở giải thưởng này là vinh dự rất lớn. Sau khi danh sách đề cử Korea Drama Awards năm nay được công bố hồi ngày 27/09 với sự xuất hiện của SKY Castle (Lâu Đài Trên Không) trong nhiều hạng mục, đông đảo khán giả đã đoán chắc phim sẽ giành Daesang cùng nhiều giải quan trọng khác. Tuy nhiên kết quả trao giải chính thức lại khiến không ít người bất ngờ khi có nhiều hạng mục chệch xa khỏi dự đoán của khán giả.

Dàn diễn viên thắng giải tại Korea Drama Awards năm nay.

Cụ thể, SKY Castle giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng "Phim hay nhất", đánh bại các đối thủ nặng kí khác như Doctor Prisoner hay Mother of Mine. Bản nhạc phim We All Lie gây ám ảnh cũng được giải "Nhạc phim hay nhất", đánh bại ứng cử viên tiềm năng A Poem Titled You của Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái). Bản thân của Hotel Del Luna không được đề cử ở các hạng mục khác nên xem như "trắng tay" tại mùa giải năm nay, riêng nam diễn viên gạo cội Jung Dong Hwan (đóng vai người quản lí già trong phim) nhận giải "Thành tựu trọn đời" cho những cống hiến miệt mài nhiều năm qua của ông trên màn ảnh.

SKY Castle là hiện tượng rating của năm qua, đã càn quét không ít lễ trao giải lớn nhỏ.

Ca khúc nhạc phim gây ám ảnh We All Lie là "Nhạc phim hay nhất".

Ở hạng mục Daesang quan trọng nhất, Yum Jung Ah để vuột giải vào tay nam diễn viên Choi Soo Jong - nam chính bộ phim cuối tuần đình đám My Only One (Người Duy Nhất Bên Tôi) của đài KBS. Kịch bản của phim tuy kịch tính nhưng cũng đành "ngậm ngùi" nhìn giải "Kịch bản hay nhất" được trao cho biên kịch của Mother of Mine (Con Gái Xinh Đẹp Của Mẹ). Bất ngờ nhất, giải "Nữ chính xuất sắc nhất" lại không về tay Yum Jung Ah mà xướng tên Kim Min Jung của My Fellow Citizens (Cặp Đôi Oan Gia) - một tác phẩm kém nổi bật trong thời gian qua.

Choi Soo Jong nhận Daesang nhờ màn thể hiện ấn tượng trong My Only One.

Bất ngờ lớn nhất là Kim Min Jung khi "vượt mặt" Yum Jung Ah nhận "Nữ chính xuất sắc nhất".

Hạng mục diễn viên mới xuất sắc xướng tên Ong Seung Woo và Kwon Na Ra. Đây được đánh giá là kết quả không bất ngờ, đặc biệt với trường hợp của Ong Seung Woo - nam diễn viên trẻ có màn hóa thân thuyết phục ngay lần đầu đóng vai nam chính trong A Moment at Eighteen (Khoảnh Khắc Tuổi 18).

Ong Seung Woo - tân binh triển vọng của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.