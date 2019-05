Hi hữu, tài xế xe taxi đỡ đẻ cho sản phụ ngay bên đường

Sự việc hi hữu xảy ra vào khoảng 7h15’ ngày 30-5, tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, chị A Bún có dấu hiệu chuyển dạ nên gọi xe taxi đến đến bệnh viện sinh con.

Tài xế Sơn dừng xe bên đường giúp chị A Bún sinh con

Người lái xe chở chị Bún đi là anh Dương Thanh Sơn (SN 1986), trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi, chị Bún có dấu hiệu chuyển sinh, anh Sơn bình tĩnh dừng xe bên đường, gọi mọi người đến giúp để hỗ trợ sản phụ sinh con.

Rất may, vào thời điểm đó, có một cô giáo mầm non đi qua đã cùng với anh Sơn giúp chị Bún sinh con. Sau khi đứa bé ra đời an toàn, anh Sơn nhanh chóng lái xe đưa hai mẹ con chị Bún đến bệnh viện. Hiện, hai mẹ con sản phụ đang được các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn chăm sóc.

Thông tin về sự việc nhanh chóng được nhiều người quan tâm, ai cũng khen ngợi sự nhanh trí và nhiệt tình của anh Sơn.

