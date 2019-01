Hết "Yêu hay không yêu", đến lượt "Ăn hay không ăn" trở thành câu nói "cực gắt" trên mạng xã hội những ngày cận Tết

Trà Ô Long TEA+ Plus và Trà Chanh Ô Long TEA+ Plus là hai sản phẩm thuộc dòng trà TEA+ Plus của Suntory PepsiCo đang rất hot trên thị trường, đặc biệt là đối với người tiêu dùng trẻ Việt Nam. Với tinh chất trà ô long được chắt lọc bằng phương pháp trích ly lá trà trong nước nóng, kết hợp cùng tỷ lệ bột trà phù hợp, trà Ô Long TEA+ Plus không chỉ chứa đựng trọn vẹn tinh hoa Nhật Bản trong một chai trà mà còn có OTPP giúp hạn chế hấp thu chất béo, nay lại thêm hương vị chanh "đã ngon còn nhẹ" với phiên bản Trà Chanh Ô Long TEA+ Plus.

Đúng như tinh thần mà bộ đôi sản phẩm mang đến, muốn "ăn Tết ngon - Nhẹ dáng son" hãy nhớ đến Trà Ô Long TEA+ Plus và Trà Chanh Ô Long TEA+ Plus!