Hết vượt BTS, Black Pink tiếp tục lập thành tích khủng đánh bại cả Beyoncé và Nicki Minaj

Vừa mới đầu năm 2019, Black Pink đã liên tục đón nhận tin vui với loạt thành tích mới. Sau khi "DDU-DU DDU-DU" chạm mốc 600 triệu view, vượt qua BTS trở thành MV của nhóm nhạc nhiều view nhất lịch sử Kpop thì kênh youtube Black Pink đã vượt qua 2 ngôi sao hàng đầu thế giới là Beyoncé và Nicki Minaj để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng đo lường lượng người theo dõi kênh của nghệ sĩ nữ. Cụ thể, con số subcribers (người theo dõi) của Black Pink hiện tại đã vượt mốc 18 triệu, còn Beyoncé và Nicki Minaj thì đang ở ngưỡng gần chạm mức này.

Vượt qua 2 nhân vật máu mặt của thế giới là thành tích rất đáng tuyên dương.

Nếu 2 chị đại không tích cực đẩy mạnh sản phẩm của mình trong thời gian tới...

...thì sẽ sớm bị "gà" nhà YG nới thêm khoảng cách.

Hiện tại, về phía nữ, Black Pink chỉ xếp sau Taylor Swift, Katy Perry, Selena Gomez, Shakira, Adele, Rihanna và đứng thứ 23 trên bảng tổng sắp. Năm 2018 vừa qua là năm bứt phá của nhóm nhạc, MV "DDU-DU DDU-DU" trở thành siêu hit lập vô vàn thành tích và đưa tên tuổi Black Pink vươn lên hàng đầu cũng như tiến xa trên thị trường nước ngoài như Mỹ, Nhật. Dự kiến, trong thời gian tới sản phẩm này cũng sẽ tiếp tục lập thêm 1 thành tích mới là soán vị trí thứ 3 của "Oppa Is Just My Style" – MV 731 triệu lượt xem của PSY kết hợp với HyunA trên BXH MV nhiều view nhất Kpop.

MV "DDU-DU DDU-DU" – BLACKPINK

Nguồn tham khảo: Youtube