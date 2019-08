Hậu cung màn ảnh của Park Seo Joon: Mới kết nạp “tình tin đồn” của Lee Jong Suk, từng hôn đàn chị “thất điên bát đảo”

Park Seo Joon là một trong những nam thần của điện ảnh Hàn Quốc, khán giả biết đến anh không chỉ với ngoại hình cực phẩm mà còn ở tài năng diễn xuất đầy thực lực. Và đặc biệt, cứ mỗi lần Park Seo Joon xuất hiện thì sẽ mang đến một chuyện tình cực kì "romatic". Nhân dịp "người tình tin đồn" của Lee Jong Suk sắp sửa gia nhập "hậu cung" màn ảnh của Park Seo Joon, cùng điểm qua dàn nữ chính cực phẩm đã từng hợp tác với nam diễn viên.

1. Park Min Young

Trong số những người tình màn ảnh của Park Seo Joon không thể không nhắc đến Park Min Young xinh đẹp và tài năng. Park Min Young đã từng "thành đôi" với rất nhiều các nam diễn viên tên tuổi của showbiz Hàn, nhưng đến khi bắt cặp cùng Park Seo Joon trong What’s Wrong With Secretary Kim? (Thư Ký Kim Sao Thế?) cả hai vẫn khiến dân tình "quắn quéo". Thời điểm bộ phim phát sóng hồi năm ngoái Park Seo Joon và Park Min Young trở thành cặp đôi được yêu thích hàng đầu của màn ảnh Hàn. Những cử chỉ thân mật và lối diễn cực tình của cả hai đã được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình làm tới luôn ngoài đời thật.

Màn "đong đưa" mưa gió của Park Seo Joon và Park Min Young

2. Hwang Jung Eum

Một nữ chính nữa không thể kể thiếu trong danh sách người tình màn ảnh của Park Seo Joon chính là Hwang Jung Eum. Không quá khi nói rằng cô chính là "Hoàng hậu" trong hậu cung màn ảnh của Park Seo Joon. Trong năm 2015 hai bộ phim do hai người hợp tác đã đồng thời lên sóng. Nhưng nếu như trong Kill Me, Heal Me (Tìm Lại Chính Mình) họ chỉ quen biết thoáng qua thì She Was Pretty (Cô Nàng Xinh Đẹp) đã viết nên một chuyện tình hài hước, lãng mạn nổi danh khắp châu Á mà chưa có bản remake nào sánh được.

Hwang Jung Eum là sự kết hợp thành công nhất của Park Seo Joon

3. Kim Ji Won

Kim Ji Won cũng là một trong số những mỹ nhân đã bắt cặp với Park Seo Joon và để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Năm 2017, bộ phim Fight For My Way (Thanh Xuân Vật Vã/ Đời Tôi Hạng Bét) đã thu hút người xem với hai cái tên Park Seo Joon và Kim Ji Won. Bộ phim không có những tình tiết quá căng thẳng hay gay cấn mà chỉ khai thác những câu chuyện bình thường, giản dị trong đời sống về tình bạn và tình yêu. Vậy nhưng sự đẹp đôi của Park Seo Joon và Kim Ji Won đã làm giúp cho bộ phim thành công hơn một nửa.

Người đẹp là để hôn nha mấy chế

4. Uhm Jung Hwa

Nếu nghĩ Park Seo Joon chỉ kết đôi cùng những mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp thì có lẽ bạn chưa xem Witch’s Romace (Phù Thuỷ Tình Yêu). Mặc dù đóng chung với đàn chị Uhm Jung Hwa nhưng Park Seo Joon đã có những cảnh hôn đến thất điên bát đảo với bạn diễn. Tuy nhiên, những cảnh "nóng" không hề gây khó chịu hay phản cảm vì nữ chính Uhm Jung Hwa quá xinh đẹp và trẻ trung.

Đây là anh chỉ diễn thôi

5. Go Ara

Park Seo Joon ít khi đóng phim cổ trang nhưng đã đóng thì cũng là với diễn viên xinh đẹp. Trong Hwarang (Hoa Lang) nam thần đã kết hợp với Go Ara viết nên chuyện tình vô cùng lãng mạn và xúc động. Đặc biệt nhan sắc "sương sương" đẹp tựa thiên thần của Go Ara khiến cho khán giả nhiều lúc còn đổ dồn sự chú ý sang cho cô hơn cả Park Seo Joon. Có thể Go Ara không phải người xứng đôi nhất với Park Seo Joon trên màn ảnh nhỏ, nhưng cô chắc chắn là người xinh đẹp nhất khi đứng cạnh nam thần của chúng ta.

Thi thoảng mới thấy anh "đoan trang"

6. Kwon Nara

Ngày 1/8 cả showbiz Hàn râm ran tin đồn Lee Jong Suk hẹn hò Kwon Nara, thì ngay ngày hôm sau (2/8) phía đại diện của cựu thành viên nhóm nhạc Hello Venus xác nhận cô sẽ tham gia phim mới Itaewon Class (tạm dịch: Đẳng Cấp Itaewon) cùng Park Seo Joon. Tuy không vào vai nữ chính nhưng Kwon Nara cũng được là "tình đầu" của Park Seo Joon trong phim. Đồng thời, hứa hẹn thêm đây Kwon Nara sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với nữ chính Kim Da Mi khi phim lên sóng.

Sẽ không có những lần hôn nảy lửa nữa chứ? Nếu không Lee Jong Suk lại ghen mất...

Mới chỉ điểm qua "sương sương" cũng đã thấy dàn hậu cung màn ảnh của Park Seo Joon hùng hậu thế nào. Và chắc hẳn những cái tên mới sẽ tiếp tục gia nhập vì Park Seo Joon vẫn đang miệt mài đầu tư cho sự nghiệp.