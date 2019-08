List bạn gái tin đồn hùng hậu của Lee Jong Suk: Không "tình đầu quốc dân" thì cũng là mỹ nhân quyền lực

Thuộc top diễn viên hot nhất nhì xứ Hàn, Lee Jong Suk luôn được khán giả quan tâm và mến mộ không chỉ vì diễn xuất ấn tượng mà còn nhờ gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng thu hút phái nữ. Mới đây, người hâm mộ được một phen "đứng hình" trước tin đồn hẹn hò của Lee Jong Suk và cựu thành viên nhóm Hello Venus - Nara. Theo như tin đồn, chuyện tình cảm của đôi trai tài gái sắc phát triển như phim ngôn tình, khiến cho các fan không khỏi ghen tỵ khi anh dùng đủ mọi cách để cưa cẩm Nara. Tuy nhiên ở trong quá khứ, không ít mỹ nhân đình đám sau đây cũng được xếp vào danh sách "bạn gái tin đồn" của Lee Jong Suk.

Mỹ nhân sang chảnh Krystal Jung

Vào năm 2011, Lee Jong Suk và Krystal vào vai anh trai em gái trong bộ phim đình đám một thời "High Kick 3". Ở trong phim hai nhân vật này giống như Tom và Jerry, mỗi lần xuất hiện cùng nhau là lại cãi nhau chí chóe. Thế nhưng, ở trong một cuộc phỏng vấn trên đài MBC, Lee Jong Suk đã thổ lộ rằng anh rất thích cô em gái hờ Krystal.

Ngay sau đó, nhiều giả thuyết phim giả tình thật được dân tình đặt ra cho cặp đôi này. Nhiều người còn tiết lộ, dù Lee Jong Suk và Krystal luôn đấu khẩu trong phim nhưng sau khi đóng máy quay hai anh em lại quấn quýt và cực kỳ thân với nhau.

Không ít lần, Krystal khoe ảnh thân thiết bên Lee Jong Suk.

Tuy vậy, đối với Lee Jong Suk, Krystal chỉ là em gái cưng của mình thôi. Trong chương trình "Strong Heart", nam tài tử đã lên tiếng về những tin đồn xung quanh anh lúc bấy giờ, đặc biệt là tin đồn liên quan tới cô em út nhà f(x). Lee Jong Suk cho hay, mối quan hệ của hai người chỉ là anh em thân thiết. Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm ngọc nữ hàng đầu xứ Hàn - Lee Na Young mới là mẫu người lý tưởng của mình.

Mẫu người lý tưởng của Lee Jong Suk – Lee Na Young.

"Cô nàng đẹp trai" Park Shin Hye

Còn nhớ vào cuối tháng 6/2015, Dispatch khiến người hâm mộ "lao đao" khi khui ra những bằng chứng hẹn hò của cặp đôi màn ảnh "Pinocchio". Trang báo này còn cho biết mối quan hệ của cặp đôi tuấn nam mỹ nữ đã kéo dài được bốn tháng. Họ bị bắt gặp khi đang đi du lịch bí mật và có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Cặp đôi bị Dispatch "bắt quả tang" khi đang bí mật hẹn hò.

Hai người thân mật trong quán cà phê.

Ngay sau khi những bằng chứng này được tung ra, đại diện phía công ty của hai diễn viên đều lên tiếng phủ nhận tin đồn. Họ cho biết những tấm hình này được chụp khi Lee Jong Suk và Park Shin Hye đang đi công tác nước ngoài sau khi bộ phim "Pinocchio" kết thúc. Cả hai còn là bạn thân của nhau từ trước khi đóng chung "Pinocchio".

Nữ diễn viên nổi tiếng Han Hyo Joo

Nằm trong danh sách "bạn gái tin đồn" của Lee Jong Suk không thể không nhắc tới nữ diễn viên nổi tiếng Han Hyo Joo. Cô bị dính vào tin đồn hẹn hò với nam tài tử sinh năm 1989 sau khi đóng chung bộ phim "W - Two Worlds" với anh.

Trên màn ảnh, "phản ứng hóa học" giữa hai diễn viên này được tạo ra siêu đỉnh. Họ diễn với nhau ăn ý đến nỗi các fan còn cho rằng cả hai đang có gì đó với nhau ở ngoài đời. Lee Jong Suk còn chia sẻ rằng anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Han Hyo Joo càng khiến cho mọi người thêm tin vào suy đoán của mình. Thế nhưng, cả hai diễn viên đều lên tiếng khẳng định mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

"Tình đầu quốc dân" Suzy

Một người tình màn ảnh nữa lại xuất hiện trong danh sách bạn gái tin đồn của Lee Jong Suk chính là "tình đầu quốc dân" Suzy, bạn diễn của anh trong phim "While you were sleep". Đáng nói, trong khoảng thời gian tham gia bộ phim này (năm 2017), Lee Min Ho và Suzy lên tiếng xác nhận chia tay sau 2 năm gắn bó. Cuộc chia tay bất ngờ của cặp đôi trai tài gái sắc nhất làng giải trí Hàn Quốc khiến khán giả không khỏi nghĩ đến Lee Jong Suk - nam diễn viên đang đóng cặp với Suzy trong bộ phim "While you were sleep".

Không phải ngẫu nhiên mà Lee Jong Suk được liên tục gọi tên trong cuộc chia tay đáng chú ý nhất xứ Hàn lúc bấy giờ. Bởi lẽ nhìn vào những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Lee Jong Suk và Suzy trong phim, khán giả không thể ngừng liên tưởng Lee Jong Suk là bến đỗ mới của Suzy sau chia tay.

"Phản ứng hóa học" giữa hai người đỉnh đến mức khiến khán giả phải liên tưởng đến một chuyện tình ngoài đời.

Tuy nhiên không lâu sau đó, khán giả lại được phen "vỡ mộng" khi đại diện công ty quản lý của Suzy lên tiếng xác nhận mỹ nam Lee Dong Wook mới chính là người đàn ông tiếp theo của cô.