Hậu "báu vật quốc dân" Seolhyun hứng gạch vì diễn xuất, dàn nam thần kịp "cứu thua" khi tiết lộ ngay lí do không thể bỏ qua "cung đấu" My Country!

Hứa hẹn sẽ đưa khán giả trở về thời hoàng kim của dòng phim cổ trang đang dần "thất thế" của truyền hình Hàn, My Country thu hút ngay từ phút mở đầu với trọng tâm xoay quanh "cung đấu" cùng tham vọng quyền lực trong thời kì sự chuyển giao giữa hai triều đại. Lấy bối cảnh khi triều đại Goryeo dần đi tới hồi kết, mở đầu cho thời kì Joseon với cơn thèm khát quyền lực sục sôi mọi chốn, nam chính Yang Se Jong trực tiếp "nhá hàng" với sự trở lại vô cùng hấp dẫn: "Sẽ có rất nhiều thứ để phấn khích với bộ phim này nhiều hơn tất thảy, từ những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc, diễn biến đối chọi căng thẳng tới những phân cảnh hành động được dàn dựng công phu".

Yang Se Jong đảm nhiệm vai diễn chiến binh Seo Hwi, không ngại xả thân để bảo vệ cho cả gia đình.

Trong khi đó, Woo Do Hwan, chàng nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn đã trở lại với dự án cổ trang đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất. Sau liên tiếp những màn thể hiện xuất sắc trong The Divine Fury (Sứ Giả Của Chúa) hay tác phẩm "đấu não" điện ảnh sắp tới mang tên The Divine Move: Ghost Move, Woo Do Hwan đã trở thành một trong những gương mặt trẻ được săn đón bậc nhất của showbiz Hàn. Hóa thân siêu thần thái ngay từ teaser với thân hình nóng bỏng, Woo Do Hwan cũng không giấu được sự lo lắng khi lần đầu thử sức với cổ trang.

"Tôi rất lo lắng trước phản ứng của khán giả. Ngoài việc biến đổi ngoại hình từ trang phục tới kiểu tóc, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho những phân cảnh hành động, từ đầu kiếm tới bắn cung cho đến cưỡi ngựa. Liên tục thử sức với những trải nghiệm mới, tôi đã rất vui khi ghi hình cho My Country".

"Cũng ngay trong tập đầu tiên, khán giả sẽ nhìn thấy khởi đầu trong mối quan hệ giữa Nam Seon Ho, Seo Hwi và cả Han Hee Jae, những con người đang dốc hết sức lực để phục vụ cho đất nước của mình. Có rất nhiều tình tiết hấp dẫn xuyên suốt bộ phim, nhưng giấc mơ của mỗi người về đất nước của mình sẽ mang tới một trải nghiệm mới lạ. Tại sao họ lại có mong muốn như vậy đối với đất nước, và các số mệnh của ba người sẽ gắn kết với nhau ra sao".

Woo Do Hwan đảm nhiệm vai Nam Seon Ho.

Trong khi đó, "bậc lão làng" Jang Hyuk sẽ vào vai Lee Bang Won, một người đàn ông tự dấn thân vào cuộc chiến cô độc, máu lạnh để dựng xây nên Joseon mới: "My Country hấp dẫn với câu chuyện xoay quanh các nhân vật trong lịch sử với nhiều bí mật còn ẩn giấu. Bộ phim sẽ được thêm vô số những tình huống bất ngờ cho câu chuyện lịch sử bạn đã vốn được biết từ trước đến nay".

"Bức tranh toàn cảnh về sự xung đột, mơ hồ cùng mối quan hệ rắc rối giữa các nhân vật đã được khắc họa nên vô cùng chau chuốt. Cùng với những nhân vật đã từng được nhắc tới trong lịch sử như Lee Bang Won và Lee Sung Gye, My Country sẽ còn hấp dẫn hơn cả khi khắc họa những chướng ngại mà ba người trẻ Seo Hwi, Nam Seon Ho và Han Hee Jae phải đối mặt để sống sót qua thời đại".

Jang Hyuk đảm nhiệm vai Lee Bang Won.

Teaser "My Country" (ĐẤT NƯỚC TÔI)

My Country sẽ chính thức phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.