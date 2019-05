Hai cô giáo đánh tới tấp nhiều học sinh lớp 2: Hải Phòng chỉ đạo mới nhất

Chiều 31/5, UBND TP Hải Phòng cho biết, lãnh đạo Thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả xử lý hai cô giáo đánh tới tấp nhiều học sinh trong giờ kiểm tra tại trường Tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng).

Sự việc hai nữ giáo viên đánh liên tiếp nhiều học sinh trong giờ kiểm tra gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở GD&ĐT thực hiện thông báo công khai trong toàn ngành giáo dục về kết quả xử lý vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động giáo dục.



Đồng thời, UBND TP Hải Phòng giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ UBND quận Hồng Bàng làm tốt công tác cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không gây bức xúc, ảnh hưởng đến dư luận và hoạt động của Trường Tiểu học Quán Toan.

UBND Thành phố cũng giao UBND quận Hồng Bàng tiếp tục quan tâm, theo dõi sát tình hình hoạt động của Trường Tiểu học Quán Toan, dư luận của nhân dân để có chỉ đạo kịp thời; có văn bản thông báo kết quả xử lý vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan về Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về trường Tiểu học Quan Toan kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm những giáo viên đánh đập học sinh.

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo về việc vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan, sau khi xem xét lại tính chất vụ việc và hành vi vi phạm của các giáo viên, UBND quận tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Cụ thể, UBND quận Hồng Bàng buộc thôi việc với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang, kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Vân với hình thức “Khiển trách”, kỷ luật bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan với hình thức “Khiển trách”, kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan.

Sau sự việc, UBND quận Hồng Bàng cũng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt tiếp tục tăng cường an toàn, an ninh trường học; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động giáo dục.