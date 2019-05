Bộ ảnh kỷ yếu chụp theo concept thanh xuân 'Tháng năm để dành': Cảm xúc đọng lại chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế!

Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm lạnh thì chúng ta vẫn muốn được tắm mình trong đó một lần nữa. Và những năm tháng được đi học, được tới trường vẫn sẽ luôn là những tháng ngày tươi đẹp và rực rỡ bên nhau. Tháng 5 tới, mùa chia li của tuổi học trò cũng tới, chúng ta sẽ phải chia tay mái trường để chọn cho mình những con đường riêng, nhưng có một điều chắc chắn là: khi nhìn lại những tấm hình kỉ yếu đã từng chụp với nhau, thì những kí ức lại ùa về nguyên vẹn.

Tập thể lớp 12, chuyên Anh 2, trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên gần đây đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh kỉ yếu theo phong cách thanh xuân mang tên: "Tháng năm để dành" và rất thu hút cồng đồng mạng bởi vẻ đẹp trong trẻo, tưởng chừng như đơn giản mà lại đong đầy cảm xúc.

Tháng năm để dành

"Đưa ta về thanh xuân..."

"... Về những dấu yêu ban đầu"

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn và Phi Thông, chỉ sau vài giờ đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều bình luận với mong muốn lớp mình cũng sẽ thực hiện một bộ ảnh như thế. Sơn Đoàn - photographer của bộ ảnh chia sẻ mộc mạc: "Những kỷ niệm thật ra là như bao người thôi, nhìn vào là thấy cả một bầu trời thanh xuân của mình trong đó. Nhìn các em quây quần bên nhau, tiếng cười, cử chỉ hay thậm chí là cái liếc mắt đã hiểu ý nhau làm mình bồi hồi về một thời đã xa của mình ấy! Hồi xưa làm gì có kỷ yếu, làm gì được quây quần ngồi bên nhau như này đâu. Nên nhìn các em mà mình thấy vừa buồn vừa tủi lại vừa vui nữa..."

Được biết, bộ ảnh được chụp tại trường Đại học An Giang. "Ảnh được chụp dưới gốc một cái cây ở trường ĐH An Giang, đang chụp được xíu thì mưa to. Cũng may là kịp không thì cả đám không biết như nào vì chỉ có 1 cái cây để che mưa thôi!" - nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn chia sẻ thêm.

"Như thước phim lưu trong kí ức..."

"...Thời thanh xuân ta đã dành cho nhau"

Bạn Phạm Hoàng Khang - lớp trưởng lớp chuyên Anh 2 chia sẻ: "Chúng em muốn có thêm thật nhiều kỉ niệm bên nhau nên đã quyết định chụp thêm bộ ảnh kỉ yếu Thanh xuân version 2, và cũng rất vui khi nhận được nhiều lời khen từ mọi người!".

Cùng ngắm nhìn thêm những bức ảnh trong album Tháng năm để dành nhé:

Lớp có thêm thành viên mới siêu cưng!