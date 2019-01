Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng người Lào đưa 2.000 viên ma túy vào Việt Nam

Ngày 22/1, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Công an xã Sơn Bằng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép trên 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 21/1, tại khu vực bờ sông thuộc thôn Đông Sơn, xã Sơn Bằng, Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào gồm Ka Pó Sồng (SN 1977) và Khăm Bay Heng Ma Son (SN 1980), đều trú tại tỉnh Bôlykhămxay đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ trên 2.000 viên ma túy tổng hợp và các tang vật có liên quan.

Tại CQĐT, bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy nói trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ, trong lúc đang giao dịch để bán ma túy thì bị bắt quả tang.