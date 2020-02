Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM: Khẩn cấp tìm 67 hành khách lưu trú ở Trung Quốc vừa nhập cảnh

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho hay đang khẩn cấp triển khai trên 24 quận - huyện trên địa bàn TP để điều tra, rà soát thực hiện giám sát đối với 67 hành khách vừa nhập cảnh vào Việt Nam. "Sau khi xác định được chúng tôi sẽ khẩn cấp thực hiện các biện pháp y tế trong việc phòng chống dịch bệnh virus corona đối với những hành khách trên", BS Dũng thông tin.

Trước đó, ngày 6-2, Bộ Y tế đã phát công văn hoả tốc gửi UBND TP HCM đề nghị kiểm tra 67 hành khách từng lưu trú hoặc quá cảnh Trung Quốc bay từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất được cho phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Công tác phòng chống dịch bệnh corona đang được TP HCM triển khai khẩn trương, cấp bách

Theo Bộ Y tế, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 67 hành khách từng lưu trú và quá cảnh tại Trung Quốc trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines từ Seoul (Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất, được công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo rà soát tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trên chuyến bay trên, để thực hiện các biện pháp cách ly trong vòng 14 ngày.

Các đơn vị công an, y tế, văn hoá, thể thao và du lịch các cấp, ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cách ly phòng, chống dịch bệnh do virus Corona mới gây ra, trong đó bao gồm thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú với hành khách trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines được công an cửa khẩu cho phép nhập cảnh vào Việt Nam, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.

Đồng thời, lập danh sách điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly.

