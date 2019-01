Giải mã cái kết và loạt nút thắt khó hiểu của “Glass” (Phần 1)

Glass (Bộ Ba Quái Nhân) là phần tiếp theo kiêm cái kết của cả Unbreakable (2000) và Split (2016). Theo "thói quen", đạo diễn M. Night Shyamalan tiếp tục lồng ghép hàng loạt nút thắt và bí ẩn ở phần sau của tác phẩm. Những ai chưa kịp theo dõi hai phần đầu tiên hay thậm chí là mới chỉ xem Split sẽ dễ dàng "bốc hơi" bởi hàng loạt câu hỏi không lời đáp.

(Lưu ý: Bài viết sẽ tiết lộ nội dung phim.)

Nội dung chính của Glass

"Glass" có thêm sự xuất hiện của nhân vật Tiến sĩ Ellie Staple.

Sau một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc mà mình là người duy nhất sống sót, David Dunn (Bruce Willis) trở thành một "dị nhân" với sức mạnh hơn người và khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác chỉ bằng cách chạm vào họ. Nhờ dùng siêu năng lực này để diệt trừ tội ác, ông được đặt biệt danh là Overseer (Người giám sát). Lần này, kẻ mà David săn lùng là The Horde (Bầy người), hay Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) với 24 nhân cách mà ta đã gặp trong Split.

The Horde luôn tìm cách bắt cóc các cô gái trẻ để hiến tế cho nhân cách cuối cùng và cũng tàn bạo nhất – The Beast. Trong lúc David chạm trán với The Horde, cả hai đã bị bắt và đưa về viện tâm thần nơi đã giam giữ nghiêm ngặt Mr. Glass, hay Elijah Price (Samuel L. Jackson) trong suốt 2 thập kỷ.



Ở nơi đó, Tiến sĩ Ellie Staple (Sarah Paulson) đã cố gắng chữa trị cả ba bằng cách nói dối về năng lực siêu nhiên của họ. Đến cuối cùng, cô không thể che giấu sự thật. Mr. Glass nhân cơ hội dụ dỗ The Beast và khiêu khích David, dẫn tới trận chiến nảy lửa cuối cùng bên ngoài bệnh viện. Cốt truyện đơn giản chỉ có vậy, nhưng đây cũng là lúc vô số nút thắt diễn ra.

Chính Mr. Glass đã tạo ra The Horde

Mọi mâu thuẫn của phim đều do Mr. Glass tạo ra từ chuyến tàu Estrail 177.

Xuyên suốt các phần phim, đạo diễn M. Night Shyamalan đã cài cắm những chi tiết liên quan đến tai nạn tàu hỏa. Thậm chí, Unbreakable, Split và Glass được gọi chung với cái tên Eastrail 177 Trilogy (Bộ ba phim Eastrail 177). Theo đó, sự kiện quan trọng nhất là đoàn tàu Eastrail 177 trật bánh, được dàn dựng bởi Elijah khi hắn đang tìm kiếm một quái nhân với sức mạnh siêu phàm, mà không ai khác ngoài David khi là người duy nhất có thể sống sót.

Sang đến Split, chúng ta biết rằng Kevin có cha mất sớm trong một tai nạn tàu hỏa, để lại con trai với người mẹ tàn độc. Từ đây, những nhân cách khác dần hình thành để bảo vệ anh chàng khỏi những trận đòn roi. Và The Horde lần đầu hóa thân thành nhân cách The Beast sau khi đặt xuống một bó hoa tại ga tàu số 30 Philadelphia, cùng điểm đến với chuyến tàu mà David gặp tai nạn.

Nút thắt đầu tiên được hé lộ: cha của Kevin là Clarence Wendell Crumb và David đều ở trên chuyến tàu Eastrail 177, cả hai chỉ ngồi cách nhau vài hàng ghế. Vô tình, Mr. Glass đã tạo ra thêm một quái nhân nữa ngoài Overseer. Sau khi biết được, hắn đã tự coi mình là trùm cuối của vũ trụ này, muốn tạo ra anh hùng hay kẻ ác tùy thích. Đối với tên ác nhân, việc giết cha của Kevin chỉ là một tai nạn "vui vẻ", không có gì đáng phải đau buồn. Nhưng The Horde thì không nghĩ vậy và chuyển từ bạn thành thù với Mr. Glass.

Ý nghĩa cái chết của ba quái nhân

Mỗi quái nhân đều nhận phải cái kết thảm thương.

Đầu tiên, Mr. Glass bị The Beast đập tơi tả khi biết được hắn đã giết cha mình. Elijah ngã quỵ xuống, gãy gần hết xương, và mẹ hắn (Charlayne Woodard) bên cạnh lúc đó đã nhìn con trai mình chảy máu đến chết. Mr. Glass vốn có trí thông minh hơn người nhưng lại bị bệnh xương thủy tinh.

Vì vậy, hắn không muốn trực tiếp ra tay làm điều ác mà muốn đứng sau giật dây mọi chuyện. Mr. Glass lặp lại một câu thoại mà hắn từng nói ở cuối phim Unbreakable, rằng mình không phải là "lỗi của tạo hóa". Sở hữu bộ óc tính toán mọi đường đi nước bước, Elijah lại bị giết vì một lỗi nằm ngoài kế hoạch, khiến quá khứ của Kevin bị tiết lộ quá sớm.

Sau đó, Kevin bị một lính bắn hạ gục, một phần vì sự xuất hiện của Casey (Anya Taylor-Joy) đã làm dịu lại tâm trí và khiến anh trở về nhân cách nguyên bản. Casey đã từng bị Kevin bắt cóc nhưng lại được tha mạng khi The Beast nhìn thấy điểm chung ở hai người: từng bị lạm dùng thời thơ ấu.

Nhưng họ đều chết bên những người thân yêu.

Sau này, cô lại nảy sinh tình cảm với The Horde. Đây có thể là Hội chứng Stockholm khi người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ thủ ác. Lẽ ra, Kevin có thể sống sót nếu còn ở nhân cách cuối, vì đạn không xuyên qua da của The Beast. Cuối cùng, anh thừa nhận không muốn tồn tại trên đời và ra đi trong thanh thản.

So với hai nhân vật phản diện trên, Overseer có cái chết "vô duyên" nhất: bị một cảnh sát dìm chết đuối tại trận. Cố gắng ngăn chặn âm mưu của Elijah bằng cách chiến đấu với The Beast, David bị lọt vào bể nước của bệnh viện. Với điểm yếu là nước, anh vẫn cố thoát được ra ngoài nhưng vẫn không tránh được số phận hẩm hiu.

Mỗi một cái chết đều là minh chứng cho việc thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận một dị nhân. Họ sẽ cứ sống mãi trong giết chóc và hận thù không hồi hết. Cái chết của ba dị nhân đã cho họ thấy mục đích sống của mỗi người, phần nào hóa giải những đau đớn mà cả ba đã từng chịu đựng, ít ra, họ đã ra đi bên cạnh người mình thân yêu nhất.

(Còn tiếp)