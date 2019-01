6 diễn viên dự đoán là “nhân tố phá hoại” hàng loạt bom tấn năm 2019

Diễn viên đóng vai trò then chốt trong thành bại của các một tác phẩm bởi họ là người trực tiếp xuất hiện trước mắt khán giả. Sở hữu tài năng không thể phủ nhận, nhưng những ngôi sao dưới đây đều không khiến khán giả an tâm bởi phong độ trồi sụt thất thường



1. Sophie Turner trong X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối)

Được cho là bộ phim cuối cùng của thương hiệu X-Men dưới trướng của Fox, X-Men: Dark Phoenix vẫn vượt qua những lùm xùm trong hậu trường và bị quay đi quay lại nhiều lần để ra mắt khán giả. Tuy được hứa hẹn là một bom tấn hoành tráng, nhiều người hâm mộ vẫn không khỏi lo lắng về chất lượng diễn xuất của phim.

Sophie Turner với màn xuất hiện hoành tráng trong vai Jean Grey ở X-Men: Apocalypse từng khiến nhiều khán giả thích thú. Nhưng với X-Men: Dark Phoenix - nơi mà cô nàng được tập trung khai thác sự mâu thuẫn tâm lý xuyên suốt thời lượng - thì Sophie sẽ dễ dàng bộc lộ điểm yếu diễn xuất. Vậy nên, đáng yêu thôi chưa đủ, nàng "Sansa Stark" phải làm tốt hơn thế nữa kìa.

2. Justice Smith trong Pokémon: Detective Pikachu ( Pokémon: Thám tử Pikachu)

Bị chê tơi tả trong Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) với vai diễn Franklin Webb "mọt sách" đã khiến Justice Smith thêm quyết tâm chứng minh năng lực của mình trước công chúng. Dù màn trình diễn trong The Get Down thuộc đài Netflix không hề tệ, Pokémon: Detective Pikachu mới là nơi anh chàng đặt cược sự nghiệp của mình.

Đây là lúc mọi thứ trở nên rắc rối khi bộ phim lại tập trung khá nhiều vào những chú Pokémon hơn là diễn viên con người. Không những thế, chất giọng của Ryan Reynolds hoàn toàn có thể lấn át Justice Smith. Anh chàng nhiều khả năng sẽ trở thành tay phụ tá nhạt nhòa như chính trong Jurassic World: Fallen Kingdom mà thôi.

3. Taylor Swift trong Cats (Tạm dịch: Những Con Mèo)

Thật khó tin khi cả một dàn sao Hollywood như Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen và Jennifer Hudson sẽ góp mặt trong phim ca nhạc Cats sắp tới của Tom Hooper. Trong số đó, cái tên đình đám nhất phải kể đến Taylor Swift.

Nữ ca sĩ tham gia sẽ thủ vai cô mèo quyến rũ Bombalurina nhưng Tom Hooper đã hứa hẹn rằng sẽ sử dụng CGI để người hâm mộ có thể nhìn thấy thần tượng của mình nhiều hơn một chút trên màn ảnh.

Chất giọng của cô thì khỏi phải bàn cãi nhưng diễn xuất mới là điều người hâm mộ lo lắng. Nhìn lại những lần xuất hiện trên màn màn ảnh rộng của Taylor Swift trong Valentine's Day (2010) hay The Giver (2014) đều được nhận xét là... thảm họa.

4. Kristen Stewart trong Charlie's Angels (Những Thiên Thần Của Charlie)

Dù phần phim tái khởi động thương hiệu Charlie's Angels đã đóng máy gần 1 tháng nhưng khán giả chẳng có thêm bất kì thông tin gì trừ vị trí đạo diễn là Elizabeth Banks cùng bộ ba nữ chính Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska.

Nhiều người cho rằng tác phẩm khó mà vượt qua người tiền nhiệm khi cái bóng của Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu là quá lớn. Không những thế, Kristen Stewart cũng bị nghi ngờ là mắc xích yếu nhất bởi diễn xuất cứng đơ. Nổi lên từ loạt phim Twilight, cô nàng gần như chỉ gắn bó với những tác phẩm kinh phí thấp từ năm 2012 tới nay. Liệu nữ diễn viên có phù hợp khi trở lại với bom tấn hay chưa vẫn còn là một ẩn số.

5. Milla Jovovich trong Hellboy (Quỷ Đỏ)

Đoạn trailer đầu tiên cho dự án reboot Hellboy đã hé lộ danh tính dàn diễn viên với David Harbor, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sasha Lane và Thomas Hayden Church. Tuy nhiên, điều làm người hâm mộ phấn khích hơn hết là sự hiện diện của Milla Jovovich với tư cách là nhân vật phản diện chính của bộ phim - The Blood Queen (Nữ hoàng Máu) được biết đến với cái tên Nimue.

Các "mọt phim" đã quá quen thuộc với nữ diễn viên trong loạt Resident Evil. Tuy nhiên, ai cũng biết màn trình diễn của cô tệ đến thế nào. Bộ phim cuối cùng mà Milla Jovovich được khen ngợi là A Perfect Getaway từ tận 10 năm trước. Do đó mà màn óa thân thành phản diện chính trong một bom tấn như Hellboy của cô mang lại không ít nghi ngờ.

6. Will Smith trong Aladdin (Aladdin Và Cây Đèn Thần)

Trong những năm gần đây Disney luôn cố gắng đưa các bộ phim hoạt hình trở lại màn ảnh rộng với phiên bản Live-action (phim người thật đóng). Không phải bộ phim nào cũng thành công nhưng công thức chung làm nên sức hút luôn nằm ở dàn diễn viên. Will Smith có thể sẽ là nhân tố gây thất bại cho Aladdin vào năm nay.

Công bằng mà nói thì anh không phải một diễn viên tệ nhưng sự nghiệp cũng lên xuống thất thường như thị trường chứng khoán. Will Smith có nhiều phim hay nhưng cũng sở hữu không ít thảm họa phòng vé. Đặc biệt, những hình ảnh hậu trường cho thấy anh vào vai Thần đèn giống... phim quảng cáo hơn là bom tấn triệu USD của Disney. Hơn thế nữa, cái bóng của Robin Williams cũng quá lớn.