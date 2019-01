Phim Hàn hiện tại: "Át chủ bài" truyền thông không còn "bảo chứng" độ hot, càng kì vọng càng thất vọng

Mùa phim Hàn cuối năm qua được đánh giá là "tưng bừng" và "gay cấn" khi hàng loạt cái tên đình đám của làng phim Hàn từ thế hệ kì cựu như Hyun Bin, Song Hye Kyo, Jang Na Ra đến thế hệ mới như Kim Yoo Jung, Yoo Seung Ho đồng loạt đổ bộ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cuộc đua đã không còn quá gay cấn như chúng ta vẫn tưởng khi rõ ràng chỉ còn một số cái tên nổi bật phủ sóng các mặt trận truyền thông. Điểm chung của nhiều phim, đáng tiếc thay, chính là "kì vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn".

Sự mất nhiệt của tác phẩm mang danh "bom tấn"

Phải nói rằng, hiếm có tác phẩm nào được (hay có lẽ là bị) đặt dưới tầm ngắm sát sao của truyền thông từ thời điểm công bố diễn viên như Encounter (Gặp Gỡ). Sức nóng của hai cái tên Song Hye Kyo và Park Bo Gum nói riêng cộng hưởng với lòng mong mỏi vào sự tái xuất của một mẩu trong cặp Song - Song sau Descendants of the Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) khiến trước khi lên sóng mọi điều liên quan đến Encounter đều hot, từ ảnh tĩnh, ảnh hậu trường, ngoại cảnh đến teaser.

Trước khi lên sóng, những thông tin của Encounter đều được khán giả theo dõi sát sao, đến nỗi trailer chính thức vượt mức 1 triệu lượt xem, một điều hiếm có tiền lệ.

Thành quả của chiến dịch hâm nóng tên tuổi và quảng bá dài hơi của tvN gặt được quả ngọt khi Encounter khởi điểm với mức rating 8.7%, là mức rating mở đầu cao thứ hai trong lịch sử đài cáp chỉ sau Mr. Sunshine. Và khi rating chạm ngưỡng hai chữ số ở tập thứ hai ghi tên Encounter vào một trong những phim có rating cao nhất lịch sử đài cáp, không ít khán giả đã hân hoan tự hỏi liệu bộ phim này có thể làm nên lịch sử cho dòng phim lãng mạn?



Đáng tiếc, Encounter chỉ có thể giữ được sức nóng ở nửa chặng đầu. Bắt đầu từ tập phim thứ 9, phim bắt đầu sụt giảm rating rõ rệt và hiện duy trì ở mức 7.5 - 8%. Mức rating này hoàn toàn không tệ với một phim đài cáp, nhưng khiến khán giả tiếc nuối vì một phim mang danh "bom tấn" lại không thể giữ chân khán giả đến cùng. So với sức nóng những ngày đầu tiên, rõ ràng lượng khán giả "bỏ rơi" Encounter đã tăng lên đáng kể.

Chuỗi rating có xu hướng giảm dần của Encounter khiến khán giả tiếc nuối.

Hẳn nhiên, rating chỉ là một trong nhiều khía cạnh để đánh giá chất lượng một bộ phim. Nhưng khách quan mà nói, Encounter chỉ phù hợp với các khán giả đủ kiên nhẫn và đủ lãng mạn để "thấm nhuần" được hết sự ngọt ngào và tình cảm "bình dị nhưng đẹp đẽ" của cặp đôi chị em Song Hye Kyo và Park Bo Gum. Rõ ràng, biên kịch của Encounter đang muốn mang một tác phẩm phong vị mới đến cho màn ảnh nhỏ khi chủ đích truyền tải vẻ đẹp nhẹ nhàng và những cung bậc cảm xúc nho nhỏ mà bất cứ cặp đôi nào cũng có thể gặp phải. Ý định "dùng sự bình dị để tạo nên sức hút phi thường" của Encounter, tiếc thay, đã không đạt được hiệu quả như mong đợi.



Không ai phủ nhận hai diễn viên rất đẹp, nhưng một bộ phận người xem hẳn đã tự hỏi, nếu Encounter kịch tính hơn, không chỉ xoay quanh mỗi cặp đôi chị em, liệu sức hút của phim có phải sẽ hơn lúc này nhiều?!

Màn trở lại không thành công của các "sao nhí quốc dân" hút truyền thông

Nếu như đối với phim của "dân anh chị" Song Hye Kyo và Park Bo Gum, khán giả may ra có thể dùng chữ "tiếc" hoặc "kén người xem", thì màn tái xuất không thành công của Kim Yoo Jung và Yoo Seung Ho có nguyên nhân dễ hiểu hơn, đều xuất phát từ kịch bản không mới lạ, cốt truyện thiếu kịch tính, hình tượng nhân vật không đột phá, lại còn không may lên sóng cùng thời gian với nhiều cái tên tiềm năng.

Màn tái xuất của Yoo Seung Ho và Kim Yoo Jung đều chưa đủ đặc sắc để giữ nhiệt lâu dài cho phim.

Có thể nói Clean with Passion for Now (Cô Tiên Dọn Dẹp) là một trường hợp "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế" điển hình. Dù đến hiện tại vẫn khá được cộng đồng khán giả quốc tế yêu mến, bộ phim đã thất bại trong việc chinh phục khán giả quê nhà. Không chỉ rating lên xuống thất thường, Kim Yoo Jung, cái tên "bảo chứng" cho tựa phim cũng đã nhiều tuần không xuất hiện trong bảng chỉ số các diễn viên được quan tâm. Kịch bản tưởng chừng thú vị nhưng về cốt lõi vẫn là mô típ "chàng giàu nàng nghèo" muôn thuở, kiểu tình yêu mà nữ chính là ngoại lệ đặc biệt khiến nam chính khi nảy sinh phức cảm yêu đương sẽ hết bệnh, cái cốt ngôn tình kiểu Hàn thuần túy được ẩn dưới vỏ bọc hài hước không đủ sức giúp phim trở nên nổi bật giữa nhiều cái tên mới lạ khác.

Câu chuyện tình yêu có phần nhí nhố của Cô Tiên Dọn Dẹp về bản chất vẫn đậm cái cốt ngôn tình phim Hàn dù đã cố gắng hài hước hóa.

Tương tự Kim Yoo Jung, Yoo Seung Ho có màn tái xuất tưởng chừng suôn sẻ với My Strange Hero (Người Hùng Kỳ Lạ Của Tôi) vì phản ứng khán giả đối với những tập phim đầu tiên rất tốt, đặc biệt khả năng diễn xuất của đôi diễn viên chính được đánh giá đồng đều, tự nhiên. Nhưng rồi câu chuyện của chàng "anh hùng đời thường" Kang Bok Soo (Yoo Seung Ho) cũng dần đi vào lối mòn của những mối tình gà bông tiếp nối đến thời trưởng thành. Cũng lấy bối cảnh học đường, cũng phần nào khắc họa được cuộc sống của những học sinh trong "lò luyện", nhưng My Strange Hero làm chưa "tới", và sự nửa vời trong tính hiện thực lẫn lãng mạn khiến phim "lên xuống thất thường".

Yêu đương từ thuở đi học đến lúc trưởng thành đã trở thành mô típ cũ kĩ.

Cùng thời với Kim Yoo Jung và Kim So Hyun còn một "sao nhí quốc dân" nữa không thể không nhắc đến: Yeo Jin Goo. Sau khi trưởng thành, Yeo Jin Goo không được nhắc nhớ nhiều như các nữ diễn viên đồng trang lứa, độ quan tâm của truyền thông với cái tên này rõ ràng thua kém hẳn so với những cái tên cùng thế hệ. Ấy thế nhưng, màn tái xuất của anh với The Crowned Clown (Chàng Hề Thế Thân) cùng việc đảm nhận cùng lúc hai vai diễn hoàng đế và chàng hề với hai cá tính trái ngược nhau hiện bước đầu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Vượt qua những nghi ngại, Yeo Jin Goo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi phim lên sóng, rating phim đang trên đà tăng mạnh, và thậm chí có khán giả còn mạnh miệng tuyên bố: "Dù đóng bất cứ thể loại nào, diễn xuất của Yeo Jin Goo vẫn là miễn chê." Nam diễn viên trẻ này đã âm thầm chứng minh năng lực mới là giá trị bền vững.

Cân một lúc hai vai diễn, Yeo Jin Goo nhận được rất nhiều lời khen cho năng lực diễn xuất.

"Cho dù kịch bản có tệ thì diễn xuất của cậu ấy chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. Và phim cổ trang đích thực là "

Chuỗi thất bại không hồi kết của các đài công cộng



2018 nhìn chung là một năm ảm đạm của các đài công cộng KBS, MBC và SBS khi không một cái tên nào giữ được sức nóng vượt trội so với phim đài cáp lên sóng cùng thời điểm, chưa kể đến những "thành tích" không ai muốn nhắc đến đơn cử như việc Horribly Lovely có rating chạm đáy lịch sử. Sau thành công hiếm hoi của Terius Behind Me độ cuối thu, những tưởng tình hình sẽ tươi sáng hơn khi hàng loạt phim đa dạng thể loại với những cái tên kì cựu sẽ lên sóng. Nhưng đáng tiếc, ba đài công cộng chừng như vẫn chưa thể kết thúc chuỗi thất bại dai dẳng của mình.

Các phim đài công cộng theo xu hướng "lặng lẽ lên sóng, lặng lẽ rút quân."

Thực trạng chung đáng ngại của ba đài công cộng hiện nay chính là phim có xu hướng giảm nhiệt hoặc phong độ rất thất thường. Mùa phim cuối năm, MBC có Less Than Evil đạt được rating ấn tượng vượt 10% ở những tập đầu tiên, khơi lên hy vọng mới cho nhà đài này sau một năm lặng lẽ. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng chịu cảnh "tuột dốc không phanh" và hiện tại cầm cự ở khung 6-7%. Những trường hợp trượt rating còn có thể kể đến như Hymn of Death, Feel Good To Die, Bad Papa,… Tất cả đều quy tụ những tên tuổi không hề tầm thường như Kim Sun Ah, Lee Jong Suk, Jang Hyuk, Baek Jin Hee nhưng vẫn không thể cứu vãn cục diện.

Nhiều phim có diễn viên đình đám những vẫn không cứu vớt nỗi cục diện.

Đường dài mới biết ngựa hay

Ở thời điểm hiện tại, mặt trận rating và truyền thông chỉ còn bốn cái tên thực sự xứng đáng với từ "hot", lần lượt là SKY Castle, Memories of the Alhambra, The Last Empress và My Only One. Cả bốn cái tên này, mỗi phim một phong vị, một cách khai thác hoàn toàn khác nhau nhưng đều có điểm chung là sở hữu ý tưởng mới mẻ vượt trội so với mặt bằng chung của phim Hàn hiện nay.

Chỉ bốn bộ phim này có thể xem là phủ sóng diện rộng thời gian này.

Trong đó, My Only One (Người Duy Nhất Bên Tôi) là phim cuối tuần của đài KBS với đặc trưng xoáy sâu vào tình cảm gia đình cùng các tuyến nhân vật theo tôn chỉ "người quen của người quen là người quen" tạo nên một mạng lưới nhân vật và nội dung phức tạp. Nhưng My Only One được đánh giá cao nhờ xây dựng mối quan hệ cha con đặc biệt giữa người cha từng có tiền án tiền sự và đứa con gái côi cút. Chi tiết này đã bứt bộ phim khỏi lối mòn thông thường của dòng phim gia đình.

Mối quan hệ hàm chứa nhiều thông điệp về tình phụ tử - tình người đã bứt My Only One khỏi dòng phim tâm lý gia đình bình thường.

Trở về với các series ngắn tập, SKY Castle (Lâu Đài Trên Không) là cái tên được nhắc đến rất nhiều những ngày qua mỗi khi nói đến hiện tượng của làng phim Hàn Quốc. Từ một cái tên xa lạ trở thành phim có rating cao nhất lịch sử đài cáp, khán giả có thể dùng gần như bất cứ mỹ từ nào để gọi tên hiện tượng vô tiền khoáng hậu này. SKY, trong văn hóa Hàn Quốc ám chỉ ba trường đại học hạng nhất quốc gia này: Seoul, Korea và Yonsei. Ngay từ cái tên, SKY Castle đã ngầm tỏ rõ hàm ý châm biếm sâu cay.

Những bậc phụ huynh "IQ cao nhưng EQ thất thường" của SKY Castle làm nên một bức tranh đặc sắc phản ánh xã hội.

Để nói rõ sức nóng của SKY Castle, nó đã không còn đơn thuần là một sản phẩm giải trí. Có những phụ huynh sau khi xem SKY Castle đã muốn… tìm thuê tư vấn viên và gia sư "xịn" như trong phim cho con mình, có vụ án mạng xảy ra và phim bị đổ lỗi "dẫn đường" vì có phân đoạn tương tự, những vấn đề trong phim lên top đầu mạng xã hội và kênh thông tin Hàn Quốc. Bao lâu rồi mới lại có một tựa phim Hàn xuất hiện trên mặt báo vì gây ảnh hưởng đến đời sống thật?

Sức nóng càng tăng, SKY Castle càng ảnh hưởng đến xã hội và vướng vào nhiều vụ ồn ào.

Lép vế so với SKY Castle nhưng vẫn sở hữu lượng khán giả nhất định là Memories of The Alhambra (Hồi Ức Alhambra). Ra mắt cùng khoảng thời gian với Encounter, Hồi Ức Alhambra bị đánh giá thấp hơn ‘bạn cùng đài" dù vẫn tương đối hút truyền thông nhờ ba cái tên Hyun Bin, Park Shin Hye và Chanyeol cùng đề tài game AR mới lạ. Sau khi lên sóng, phim không có màn bứt phá thần tốc như SKY Castle, nhưng rating tăng đều theo thời gian và luôn ổn định. Hơn nữa, Hồi Ức Alhambra hiện có lẽ là tựa phim có được sự cân bằng tốt nhất về hiệu ứng truyền thông trong và ngoài Hàn Quốc cũng như đáp ứng nhiều đối tượng khán giả nhờ một tổng hòa cân đối giữa nội dung, diễn xuất và cả nhan sắc của dàn diễn viên.

Nhiều người tiếc nuối vì Hồi Ức Alhambra không nổi đình đám, nhưng thành tích hiện tại đã đủ chứng minh bộ phim là một thử nghiệm thành công của biên kịch Song Jae Jung.

Và sau cùng, The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng) hiện là cái tên duy nhất của đài công cộng được khán giả quan tâm nhiệt liệt. Trong bối cảnh ảm đạm của ba nhà đài hiện nay, việc phim của "nữ hoàng không tuổi" Jang Na Ra luôn sở hữu rating ở mức hai con số và đứng vững trong bảng xếp hạng các phim được tìm kiếm và quan tâm nhiều nhất chính là điểm cứu vớt "mặt mũi" của các đài này. Đã 6 năm từ King 2 Hearts khán giả mới lại được thưởng thức một tác phẩm đề tài hoàng gia thời hiện đại. The Last Empress gợi ta nhớ đến tựa phim Goong đình đám một thời, lại mang hơi hướm cung đấu thâm sâu đồng thời sở hữu dàn diễn viên gạo cội, tất cả những yếu tố đó giúp phim gây ấn tượng mạnh.



The Last Empress được mệnh danh là tác phẩm "cung đấu thời hiện đại" hay bậc nhất từ trước đến nay của phim Hàn.

Tạm kết

Thực tế, việc các tựa phim bất ngờ được yêu mến hay mất nhiệt đều có nguyên do của nó, nhưng cho dù có tiếc nuối cho tựa phim mình yêu thích cũng không thể phủ nhận những cái tên vẫn còn trụ vững trên đường đua rating lẫn giành được sự quan tâm của khán giả hiện nay đều rất xứng đáng. Nói cách khác, người xem đương thời đã "khó tính" hơn rất nhiều, chỉ những tác phẩm thực sự chất lượng, hài hòa cả các yếu tố kịch bản, diễn xuất, phù hợp thị hiếu thời đại thì mới có thể "đi đường dài", giữ được sức nóng qua thời gian. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để các nhà làm phim xứ Hàn chăm chút và đầu tư cho sản phẩm của mình nhiều hơn. Với tư cách khán giả, chúng ta hãy hy vọng những tác phẩm đang được kỳ vọng cao trong thời gian tới khi lên sóng sẽ không phụ lòng người xem.