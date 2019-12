Gặp lại đạo diễn đáng yêu của "Friend Zone": Baifern giống như một cô gái có thể "nằm vùng bạn bè" với Nine vậy!

Đầu năm 2019, Yêu Nhầm Bạn Thân (Friend Zone) - bộ phim để đời của đạo diễn Chayanop Boonprakob đã có cơ hội ghé thăm và oanh tạc phòng vé Việt. Kịch bản không quá mới lạ nhưng với cách lối kể chuyện đầy duyên dáng cùng phản ứng hóa học cực mạnh của cặp chị em Baifern Pimchanok - Nine Naphat, Friend Zone đã trở thành bộ phim điện ảnh Thái Lan duy nhất trong năm nay chinh phục được khán giả Việt. Mới đây, nhân cơ hội ghé thăm Việt Nam để tham dự sự kiện TV Web Asia, đạo diễn Chayanop Boonprakob đã có cơ hội trải lòng về dự án để đời của mình.

Đạo diễn Chayanop Boonprakob

Đạo diễn Chayanop Boonprakob trả lời phỏng vấn trước thềm TV Web Asia 2019

Đây là lần thứ mấy anh đến Việt Nam? Có món ăn, địa danh hay hoạt động nào khiến anh ấn tượng?

Đây là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam rồi. Lần đầu là Hà Nội, sau đó tôi tới Sapa và quay lại Hà Nội để quảng bá cho Friend Zone. Còn Sài Gòn thì đây mới là lần đầu tiên thôi.

Ở Hà Nội có rất nhiều bảo tàng, những di tích lịch sử thú vị, tôi đã đến thăm khoảng 6 - 7 năm về trước. Còn Sài Gòn thì mới tới được một ngày nên còn nhiều nơi hấp dẫn mà tôi muốn khám phá lắm. Đồ ăn Việt Nam khá giống đồ ăn Thái. Phở hay đồ ăn đường phố tôi đều thích.



Không chỉ là đạo diễn mà anh còn là biên kịch chính của Friend Zone. Anh lấy cảm hứng ở đâu để tạo ra bộ phim này? Có phải anh cũng từng trải qua cảm giác Friend Zone đó?

Tôi thường bắt đầu dự án với trải nghiệm của chính mình, từ bộ phim về nhóm nhạc rock tuổi teen đến chàng trai đang yêu vẽ truyện tranh thành nhật kí đều là tâm sự của riêng tôi. Bộ phim lần này cũng vậy.

Cho đến hiện tại mối quan hệ của anh với người bạn trong Friend Zone đó như thế nào?

Cô ấy đã lấy chồng và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi thì vẫn độc thân. Tôi không có cái kết có hậu ở ngoài đời nên đã quyết định làm phim đó.

Tại sao anh lại lựa chọn Nine và Baifern cho bộ phim? Họ chưa từng hợp tác và thời điểm đó cũng không phải là những cái tên có sức ảnh hưởng?

Vai của Nine là một tiếp viên hàng không. Anh ấy cần phải thông minh, cool ngầu. Tôi đã chán với ý tưởng vai chính của tôi toàn là những anh chàng thất bại. Palm trông giống một “dân chơi” nhưng bên trong vẫn là một “loser”. Tôi thích Nine vì ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy Nine trông rất đẹp trai, thông minh nhưng khi diễn anh ấy lại để lộ sự hài hước. Baifern thì rất phù hợp với hình mẫu nhân vật của tôi và cô ấy cũng có diễn xuất rất tốt.

Baifern rất giống bạn gái cũ của anh vậy còn Nine có giống anh không?

Tôi không nhất thiết phải chọn diễn viên giống mình đâu. Chỉ cần anh ấy hợp vai thôi.

Giữa Baifern - Nine và Baifern - Violette anh thấy Nine có phản ứng tốt với ai hơn?

Nine và Violette đã hợp tác trong dự án trước. Họ đóng vai một cặp đôi rất tình cảm dù mới gặp một ngày. Họ không giống một cặp “friend zone” với tôi. Baifern lớn tuổi hơn Nine và ở ngoài đời Fern trêu chọc Nine rất nhiều. Baifern giống như một cô gái có thể friend zone Nine. Vì vậy họ hợp với bộ phim này hơn.

Hỏi thật nhé, anh nghĩ Friend Zone thành công nhờ nỗ lực hay may mắn?

Tôi nghĩ là cả hai. Đôi khi chúng tôi làm một bộ phim tốt nhưng lại không đủ may mắn.

Còn việc phim thành công quá lớn tại Việt Nam thì sao, anh có bất ngờ không?

Chắc chắn rồi. Đó như một giấc mơ thành sự thực với tôi. Bộ phim này chúng tôi không chỉ hướng đến khán giả trong nước mà còn rộng lớn hơn thế.

Anh có cảm thấy áp lực trong dự án kế tiếp?

Tôi không nghĩ vậy. Dự án tiếp theo là chuyện khác. Tôi không đặt kì vọng rằng dự án nào của mình cũng phải là bom tấn, như vậy thì căng thẳng lắm. Tôi chỉ muốn dự án của mình sẽ lan truyền niềm vui, đó mới là điều quan trọng nhất.

Vì sao anh lại chọn Chi Pu thể hiện âm nhạc cho phim?

Khi làm dự án trước, chúng tôi có một ca khúc gọi là Hello Strangers. Tôi phát hiện ra rất nhiều khán giả nước ngoài xem bộ phim và chúng tôi muốn dịch nó ra thành nhiều phiên bản. Nhìn những bình luận nhiều thứ tiếng trên YouTube quả thật rất thú vị. Lần này chúng tôi cũng muốn làm như vậy. Còn cơ duyên với Chi Pu thì tôi gặp cô ấy cũng ở sự kiện Web TV Asia luôn, đó là năm năm 2014, khi sự kiện diễn ra ở Kuala Lumpur.

Anh được biết đến với những bộ phim mang màu sắc tươi sáng? Sắp tới anh có muốn thử sức với phim kinh dị không?

Tôi cũng nghĩ đến điều này. Tôi đã chuyển hướng kịch bản và tìm kiếm những chất liệu mới. Nhưng tôi chưa làm một bộ phim vội đâu mà sẽ thử sức với mini series.

Khán giả Việt Nam rất thích phim của anh. Anh có muốn hợp tác với Việt Nam không?

Có chứ, tôi vẫn nghĩ về điều đó mà. Thực ra Friend Zone đã dự định quay tại Việt Nam nhưng không may chúng tôi phải thay đổi kế hoạch. Hiện tại tôi đang tìm kiếm thông tin cho dự án tiếp theo. Địa điểm có thể là Đà Nẵng và Hà Nội. Mong rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể sử dụng chất liệu này.

Phim Thái bao giờ cũng có một nhân vật gây hài là LGBT. Điều này có vai trò như thế nào?

Từ khi tôi sinh ra thì xã hội Thái đã quen với cộng đồng LGBT rồi. Họ rất vui tính và tự hào về bản thân. Sự hài hước sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, đó là điều tốt. Chúng tôi đã đưa chi tiết này vào phim từ lâu và khán giả Thái cũng quen với điều đó.

Hiện nay Việt Nam rất thiếu một kịch bản hay. Ở Thái Lan có tình trạng này không?

Tìm một kịch bản tốt là điều không đơn giản. Chúng tôi phải cạnh tranh với cả phim nội địa và nước ngoài. Không phải phim Thái nào cũng thành công ở phòng vé. Chỉ khoảng 5-10% thôi. Kịch bản luôn là vấn đề chính. Thời gian để viết kịch bản không đủ, lương trả cho tổ kịch bản cũng không cao, đây là vấn đề của nền điện ảnh Thái cả thập kỉ nay.

Câu hỏi cuối cùng này, đây là lần thứ mấy anh tham gia TV Web Asia? Anh thấy chủ nhà Việt Nam đón tiếp như thế nào?

Đây là lần thứ 2 tôi tham gia sự kiện. Tôi chưa được trải nghiệm nhiều nhưng tôi mong nó sẽ vui. Tôi đã nhìn thấy buổi tổng duyệt, nó rất tuyệt. Sự kiện này cũng từng tạo cảm hứng để tôi làm Friendzone.

Cảm ơn anh vì cuộc phỏng vấn, chúc anh sẽ có thêm nhiều dự án thành công hơn nữa!