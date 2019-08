Đường đua phim Hàn tháng 8 đón chào “binh đoàn” chị đại mới chất “phát ngất”

Sau một tháng "lênh đênh" giữa biển phim Hàn ồ ạt, tháng 8 có phần thoáng đãng hơn với chỉ 6 phim mới đổ bộ bên cạnh các phim đang tiếp tục phát sóng. Tuy nhiên, chất lượng hơn số lượng, mọt phim Hàn tháng này sẽ được gặp lại nữ thần học đường ngọt ngào Kim So Hyun với Love Alarm cùng ba "chị đại" mới vừa đẹp vừa chất trong Be Melodramatic.

1. Let Me Hear Your Song (Để Âm Nhạc Cất Lời)

Thể loại: Lãng mạn, Bí ẩn Số tập dự kiến: 32 x 35 phút Đài phát sóng: KBS Dự kiến lên sóng: 05/08/2019 Lịch chiếu: 22:00 giờ Hàn, thứ hai - thứ ba

Lỡ hẹn với khán giả vì tháng 7 có quá nhiều phim mới lên sóng, Let Me Hear Your Song với cặp đôi chính Kim Se Jeong - Yeon Woo Jin sẽ chính thức chào sân vào đầu tháng 8 này. Kim Se Jeong vào vai cô gái Hong Yi Young, người bị vướng vào một vụ án mạng nhưng sau đó đã mất trí nhớ. Cô vật lộn với căn bệnh mất ngủ trầm trọng cho đến khi tình cờ quen biết Jang Yoon (Jeong Woo Jin), một nghệ sĩ dương cầm nhưng hát dở tệ. Thật kì lạ là giọng hát của anh lại giúp được Yi Young chìm vào giấc ngủ, thế nên họ trò chuyện điện thoại với nhau mỗi tối, và cố gắng tìm ra sự thật đằng sau vụ án mạng.



Bên cạnh đôi diễn viên chính triển vọng, dàn nhân vật phụ của Let Me Hear Your Song chiêu mộ được Song Jae Rim và Park Ji Yeon. Song Jae Rim - chàng nam phụ từng "áp đảo" nam chính trong Cô Tiên Dọn Dẹp nay hóa thân thành một nhạc trưởng tài năng tên Nam Joo Wan, còn Park Ji Yeon sẽ vào vai cô nàng nghệ sĩ vĩ cầm Ha Eun Joo xinh đẹp nhưng hết sức kiêu ngạo, một nhân tố tiềm năng trong việc gây khó dễ cho nữ chính. Dù chưa lên sóng nhưng thần thái của Ji Yeon đã được đánh giá là áp đảo cả nữ chính và hứa hẹn một hình tượng "chị đại" tiềm năng.

Bội đôi nam nữ phụ nhan sắc "áp đảo" cả đôi chính.

Teaser "Let Me Hear Your Song" (ĐỂ ÂM NHẠC CẤT LỜI)

2. Welcome 2 Life (Hai Cuộc Đời)

Thể loại: Kì ảo Số tập dự kiến: 32 x 35 phút Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 05/08/2019 Lịch chiếu: 21:00 giờ Hàn, thứ hai - thứ ba

Tránh cảnh "đông đúc" trong tháng 7, màn tái xuất của một "anh đại" khác là Bi Rain cũng dời sang tháng 8 này. Nam diễn viên là thành viên tiếp theo được kết nạp vào tập đoàn "luật sư màn ảnh" bởi anh sẽ vào vai Lee Jae Sang, một luật sư mẫn cán chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Một ngày, Jae Sang gặp tai nạn giao thông và bị đưa đến một thế giới song song nơi anh phát hiện có một "Jae Sang" bản sao tại đây đang hành nghề công tố viên và đã kết hôn với Ra Shi On (Lim Ji Yeon). Trái lại, trong thế giới hiện tại, Jae Sang và Shi On đã chia tay từ 10 năm trước và cô hiện là thám tử. Jae Sang nhanh chóng cảm thấy đời mình rẽ một bước ngoặt phức tạp bởi anh không biết phải xử lí sao với "bản thân".

Teaser "Welcome 2 Life" (HAI CUỘC ĐỜI)

3. Be Melodramatic (Bản Chất Của Lãng Mạn)

Thể loại: Lãng mạn, Tâm lý Số tập dự kiến: 16 Đài phát sóng: JTBC Dự kiến lên sóng: 09/08/2019 Lịch chiếu: 23:00 giờ Hàn, thứ sáu - thứ bảy

Im Jin Joo (Chun Woo Hee) là một biên kịch với tính khí rất thất thường và lạ đời. Cô thích viết kịch bản tùy hứng và không theo khuôn mẫu, đồng thời là kiểu người giàu tưởng tượng đến mức có thể trò chuyện với một cái túi xách trong cửa hàng. Lee Eun Jung (Jeon Yeo Bin) là đạo diễn phim tài liệu. Cô sở hữu một "công ty" do chính mình làm chủ và kiêm luôn vị trí nhân viên duy nhất. Và cuối cùng Hwang Han Joo (Han Ji Eun) là trưởng bộ phận marketing của một công ty sản xuất phim, đồng thời là mẹ đơn thân. Ba cuộc đời đầy màu sắc của ba người phụ nữ hứa hẹn mang lại một bộ phim hấp dẫn và đa thông điệp trong bối cảnh xu hướng "nữ cường" đang rất được ưa chuộng.

Biên kịch Lee Byung Hun nổi tiếng với tác phẩm điện ảnh Twenty (Tuổi 20) rất thành công vào năm 2015 đã quyết định chính tay chắp bút cho Be Melodramatic - bản truyền hình của tựa phim nổi tiếng. Nếu bản điện ảnh tập trung vào ba "quý ông", thì nhân vật chính của bản truyền hình sẽ là ba "chị đại" đều đang ở ngưỡng 30 và là bạn thân chí cốt của nhau.



Ba quý cô hứa hẹn khuấy đảo màn ảnh nhỏ tháng 8.

Teaser "Be Melodramatic" (BẢN CHẤT CỦA LÃNG MẠN)

4. Graceful Family (Gia Đình Danh Giá)

Thể loại: Gia đình, Công sở Số tập dự kiến: 16 Đài phát sóng: MBN Dự kiến lên sóng: 21/08/2019 Lịch chiếu: 23:00 giờ Hàn, thứ tư - thứ năm

Sau vai nam phụ "số khổ" trong Encounter (Gặp Gỡ) được đông đảo khán giả yêu mến, Lee Jang Woo cuối cùng cũng có vai nam chính với Graceful Family. Anh vào vai Heo Yoon Do - môt luật sư hạng ba chuyên giải quyết các vấn đề nhỏ lẻ. Kì diệu thay, anh chàng được Ma Seok Hee (Im Soo Hyang) - cháu gái của tập đoàn tài phiệt MC Group - trao cơ hội gia nhập đội TOP, nơi chuyên giải quyết các vấn đề pháp lí cho gia đình tài phiệt này. Hóa ra đây là đội ngũ chuyên giải quyết rắc rối pháp lí giúp MC Group bằng cách che giấu những hoạt động phạm pháp, và Seok Hee muốn chàng luật sư hợp tác giúp mình làm sáng tỏ cái chết của mẹ cô vào 15 năm trước.



Teaser "Graceful Family" (GIA ĐÌNH DANH GIÁ)

Thể loại: Lãng mạn Số tập dự kiến: 8 Đài phát sóng: Netflix Dự kiến lên sóng: 22/08/2019

Hơn một năm sau Radio Romance, nữ thần ngọt ngào Kim So Hyun sẽ trở lại với Love Alarm và hai "cái đuôi" rất điển trai gồm Jung Ga Ram và Song Kang. Chuyện phim bắt đầu từ việc ứng dụng Joalarm giúp người dùng phát hiện có người rung động với mình trong khoảng cách 10 mét được phổ biến rộng rãi. Kim Jo Jo (Kim So Hyun) là một nữ sinh trung học xinh đẹp, thông minh và hoạt bát, nhưng ít ai biết cô đã mất cả cha mẹ từ khi còn nhỏ và phải sống với gia đình người dì. Jo Jo bị kẹt giữa hai chàng trai Hwang Sun Oh (Song Kang) và Lee Hye Young (Jung Ga Ram).



Teaser "Love Alarm" (CẢNH BÁO TÌNH YÊU)

6. The Great Show (Vở Kịch Vĩ Đại)

Thể loại: Chính trị Số tập dự kiến: 16 Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 26/08/2019 Lịch chiếu: 21:30 giờ Hàn, thứ hai - thứ ba

The Great Show tiếp nối đề tài chính trị đang "ăn nên làm ra" trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn, ví chính trường như một "vở kịch" mà mỗi nhân tố đều chỉ là diễn viên đeo nhiều bộ mặt. Wie Dae Han (Song Seung Hun) là một cựu đại biểu đang có kế hoạch muốn được tái đắc cử. Một ngày, cô gái 18 tuổi Da Jung (Roh Jung Eui) tìm đến anh và bảo rằng anh chính là bố ruột của cô. Mẹ Da Jung đã mất vì tai nạn và hiện cô bé đang phải một mình chăm sóc ba đứa em nhỏ. Dae Hwan quyết định nhận nuôi bốn đứa trẻ và đồng thời lên kế hoạch cho một "vở kịch vĩ đại" sẽ giúp anh quay trở lại chính trường.



7. Hell Is Other People (Người Lạ Từ Địa Ngục)

Thể loại: Kinh dị, Giật gân Số tập dự kiến: 10 Đài phát sóng: OCN Dự kiến lên sóng: 31/08/2019 Lịch chiếu: 22:30 giờ Hàn, thứ bảy - chủ nhật

Hell Is Other People (tên cũ: Strangers from Hell) đánh dấu màn hợp tác của hai nam thần xứ Hàn Lee Dong Wook và Im Si Wan. Trong dự án đầu sau xuất ngũ này, Im Si Wan sẽ đảm nhận vai cậu sinh viên Yoon Jong Woo chân ướt chân ráo lên Seoul và phải sống trong một căn hộ giá rẻ tồi tàn. Nhưng điều cậu ghét nhất là thái độ kì lạ và "đáng ngờ" của các "hàng xóm" cùng khu nhà, đặc biệt là Seo Moon Jo (Lee Dong Wook), người luôn tỏ vẻ quan tâm thái quá đến Jong Woo và hay theo dõi cậu.



Bộ đôi nam thần khiến khán giả tình nguyện không cần nữ chính.

Được chuyển thể từ một bộ webtoon kinh dị nổi tiếng của Hàn Quốc, Hell Is Other People được kì vọng sẽ mang đến làn gió mới cho làng phim Hàn năm nay với câu chuyện đậm chất kinh dị và tâm lý giật gân. Lee Dong Wook và Im Si Wan đều là những gương mặt thừa sắc thừa tài của làng phim Hàn, cộng thêm việc OCN là một nhà đài nổi tiếng trung thành với dòng phim trinh thám và chẳng hề ngại việc phim không có nữ chính "diễm tình", khán giả yêu thích dòng phim này kì vọng sẽ được thưởng thức một tác phẩm kịch tính đích thực.

Teaser "Hell is Other People" (NGƯỜI LẠ TỪ ĐỊA NGỤC)