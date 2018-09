“Đụng hàng” giai điệu chan chát, ca khúc của idolgroup nào sẽ bắt tai hơn?

Mỗi bài hát được viết ra là bao công sức sáng tạo, chất xám của mỗi nhạc sỹ, ca sỹ, nhà sản xuất. Tuy nhiên, phải chẳng là "định mệnh đưa đẩy", nhưng các bài hát lại có giai điệu na ná nhau mà khán giả có thể dễ dàng nhận ra từ lần nghe đầu tiên, mà thậm chí nhiều nhóm nhạc còn đang là đối thủ "không đội trời chung" cũng "đụng hàng" chan chát.

Một video đã được cư dân mạng tổng hợp vể những cặp ca khúc Kpop có giai điệu khá tương đồng đến từ các idolgroup đình đám. Có thể dễ dàng kể tên dễ dàng như BTS Mic Drop (S.A remix) và Block B Bastarz Zero For Conduct, TWICE Cheer Up và DIA Mr.Potter, SNSD Into The New World và Gfriend Glass Bead hay EXO They Never Know và BTS Dead Leaves,…

Những bài hát Kpop có giai điệu giống nhau

Những bài hát này có thể giống nhau về điệp khúc, nhạc dạo đầu, màu sắc âm thanh hay nhịp điệu tiết tấu. Không thể phủ nhận mỗi bài hát đều catchy, hấp dẫn theo một cách riêng của người thể hiện, nên nếu phải ca khúc nào bắt tai hơn, e là điều không thể!



1. EXID DDD và Momoland Bboom Bboom

MV "DDD" - EXID

MV "Bboom Bboom" – MOMOLAND

Dù mỗi nhóm đi theo một phong cách âm nhạc khác nhau nhưng khán giả đều công nhận đoạn hát lên high note trong bài hát của 2 girl group đình đám khá là "từa tựa" nhau

2. BTS Mic Drop (S.A remix) và Block B Bastarz Zero For Conduct

MV "MIC Drop" - BTS

"Zero For Conduct" - Bastarz (Block B)

Hit đình đám từng lọt top Billboard của BTS có phần nhạc dạo đầu lại khá giống Zero For Conduct của Block B Bastarz. Tuy nhiên nếu so với MV tăm tối máu me rùng rợn kia thì Mic Drop của trai Chống đạn dễ xem hơn hẳn.

3. SHINee View và F(x) 4 Walls

MV "View" - SHINee

"4 Walls" MV - f(x)

Phải chăng là "gà cùng chuồng" nên chung nhạc sĩ mà đoạn điệp khúc của 2 bài hát View và 4 Walls lại khá giống nhau về nhịp điệu. Tuy nhiên, mỗi bài lại bắt tai theo những cách riêng và để chọn ra ca khúc nào hay hơn thì chắc chắn đó là điều không thể

4. EXO They Never Know và BTS Dead Leaves

"They Never Know" - EXO

"Dead Leaves" - BTS

2 nhóm nhạc ở 2 đầu chiến tuyến cạnh tranh gay gắt trên các bảng xếp hạng này không ngờ rằng lại có 2 ca khúc "đụng hàng" giai điệu "chan chát thế này. Nếu EXO ghi điểm ở kỹ năng thanh nhạc thượng thừa của dàn vocal thì BTS lại hấp dẫn khán giả ở chất nhạc độc lạ cực cá tính

5. TWICE Cheer Up và DIA Mr.Potter

"Cheer Up" - TWICE

"Mr.Potter" - DIA

Hit đình đám tạo nên cơn sốt "Shy Shy Shy" năm nào của những cô nàng nhà JYP cũng có phân đoạn khá là "hao hao" với Mr. Potter DIA. Tuy nhiên, để xét về độ catchy gây nghiện thì có lẽ Cheer Up sẽ nhỉnh hơn rồi!

6. SNSD Into The New World và Gfriend Glass Bead

MV "Into The New World" - SNSD

"Glass Bead" - GFRIEND

Bài hát debut huyền thoại của "nhóm nhạc quốc dân" SNSD lại có phần điệp khúc "na ná" với Glass Bead của Gfriend. Cả 2 ca khúc đều mang đến cho người nghe cảm giác tươi mới, đầy năng lượng của những cô gái mười tám, đôi mươi.

7. Red Velvet Bad Boy và EXO Kokobop

MV "Bad Boy" - Red Velvet

MV "Ko Ko Bop" - EXO

Lại một trường hợp "gà cùng chuồng" có bài hát "đụng hàng" giai điệu nữa đến từ SM. 2 hit khủng của 2 idolgroup đình đám nhất hiện nay đều có phân đoạn "na ná" từ tiết tấu đến giai điệu nhưng lại hút người nghe theo những cách rất riêng, chất giọng khỏe khoắn của Wendy hay cao vút của Xiumin đều khán giả "nghiện" không dứt được!

Nguồn tham khảo: KP