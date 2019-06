Đừng để "chờ vạ thì má đã sưng", học ngay loạt bí kíp chống trộm khi vào hàng quán sang chảnh thì không phải cãi cọ kiểu “Chị hiểu hông?”

Những quán cà phê, quán ăn nổi tiếng và sang chảnh luôn được giới trẻ yêu thích. Phần vì không gian đẹp, thức ăn và đồ uống ngon, phần vì chất lượng phục vụ tốt và sự an ninh với hệ thống camera tứ phía. Thế nhưng, chính điều này lại gián tiếp khiến nhiều khách hàng nảy sinh tâm lí lơ là, bất cẩn trong việc bảo quản đồ đạc cá nhân hay các vật dụng có giá trị. Đơn giản vì ai cũng nghĩ rằng trong quán đều là người khá giả, lại có hệ thống camera thì sợ gì bị trộm đồ.

Tuy nhiên, ở đâu cũng có người ngay kẻ gian, chỉ cần bạn sơ hở một chút cũng có thể trở thành "miếng mồi ngon" của những tên trộm đấy. Nói đâu cho xa, vài tháng gần đây đã có đến 2 vụ mất cắp tại 2 cửa hàng đồ uống nổi tiếng tại Sài Gòn khiến dân mạng xôn xao không ngớt. Vậy mới thấy, dù có đi quán sang cỡ nào cũng phải đề cao cảnh giác và bảo quản tài sản của mình chứ đừng để sơ hở như những nạn nhân trong 2 câu chuyện dưới đây nhé!

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái trẻ bị tố lấy trộm ví, đứng tranh cãi gay gắt cùng nhóm phụ nữ trong quán cafe tại TP.HCM được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng hết sức xôn xao. Theo tài khoản M.R là người đăng tải sự việc trên kể lại, cô gái trẻ ngồi tại quán cafe trong trung tâm thương mại E. ở quận 2 vào ngày 29/5 vừa qua, tại đây đã lấy trộm chiếc ví hiệu Gucci có giá lên đến 1.200 USD của 1 người phụ nữ ngồi bàn gần đó.

Cô gái trẻ "nhặt ví hộ" đang luôn miệng thanh minh "chị hiểu hông?" với chủ nhân của chiếc túi. (Ảnh cắt từ clip).



Trong đoạn clip được đăng tải, cô gái trẻ đứng tranh cãi, đôi co với 1 người phụ nữ đang bồng con nhỏ trong quán cafe. Người phụ nữ cho rằng cô gái đã lấy trộm chiếc ví của mình tuy nhiên cô gái trẻ thì một mực phủ nhận, cho rằng do thấy chiếc ví rơi xuống đất nên mới nhặt giúp chứ không phải lấy trộm. Đoạn kết của clip khiến cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ khi cô gái "nhặt giúp túi" ngang nhiên bước ra khỏi quán cà phê, đồng thời thong thả buông ra một câu: "Tao chưa lấy tao không sợ". Tuy nhiên theo người quay clip, cô nàng đã bị giữ lại làm việc, trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh cô này bị lập biên bản.

Nhưng có vẻ như vị khách trong câu chuyện trên vẫn còn may mắn hơn chàng trai trong câu chuyện dưới đây:

Cuối tháng 10 năm 2018, một vị khách tại cửa hàng cà phê S. tại quận 1, TP.HCM có tên là P.M.Thành đã bị mất cắp một chiếc Macbook gần 40 triệu nhưng không thể check camera tại quán ngay lập tức vì đã hết giờ hành chính nên bộ phận IT đã về và không thể giải quyết được. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, khi vị khách đến trực tiếp văn phòng đại diện của thương hiệu đồ uống này với hi vọng xem được video quay lại tên trộm nhưng lại nhận được câu trả lời rằng: "Cần phải có yêu cầu của Cơ quan công an thì chúng tôi mới có thể cung cấp dữ liệu camera".

Đừng bao giờ bất cẩn với tài sản cá nhân dù bạn có đang ngồi ở một nơi sanh chảnh nhé. Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu thôi. (Ảnh minh hoạ)

Câu chuyện trên cũng là lời cảnh tỉnh cho bạn rằng: Đừng nên nghĩ rằng quán đã có lắp camerera rồi thì vô tư để đồ ở đâu cũng được. Bởi những hình ảnh ghi lại trong camera thì chỉ cơ quan có thẩm quyền mới được xem. Và tất nhiên, đến khi cơ quan chức năng vào cuộc thì tài sản của bạn có khi đã bị kẻ trộm tẩu tán mất rồi.

Những tình huống như 2 câu chuyện trên hoàn toàn có thể xảy ra với bất kì ai. Vậy nên để không gặp phải những trường hợp mất cắp như thế, bạn hãy ghi nhớ loạt tips dưới đây nhé. "Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh" mà, bạn hiểu không?



1> Hạn chế mang nhiều tiền mặt hoặc những món đồ quá giá trị khi đi cà phê hay những nơi công cộng có đông người tụ tập.

2> Dùng những loại balo/ túi xách có dây đeo vào người, bất ly thân vẫn luôn là phương án an toàn nhất.

(Ảnh minh hoạ)

3> Đi cà phê một mình, tránh ngồi ở góc khuất, ít người qua lại trong quán cà phê bởi rất có thể bạn sẽ là "con mồi" cho những kẻ gian.

4> Trong trường hợp phải rời khỏi chỗ ngồi nhưng vẫn để laptop hoặc đồ đạc có giá trị trên bàn, hãy nhờ nhân viên phục vụ trông hộ và quay lại trong thời gian nhanh nhất có thể nhé!

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

5> Để bóp, ví và các món đồ có giá trị trong tầm mắt hoặc đặt lên mặt bàn và dùng tay để hờ phía trên để chắc rằng chúng luôn an toàn.

6> Hô hoán và gọi nhân viên ngay lập tức nếu bắt gặp kẻ gian hoặc nghi vấn ai đó là kẻ trộm.